20 въпроса: Ража ел Мадхун

Илюстрация Увеличаване Автор: Цветелина Белутова Смаляванеа>

Ража

нещо безсмислено по телевизията,

Лаура Марлинг,

в

се на

Мелоди Гардо,

И

прибирам-се-

за щастие!

Скот Пек.

Не знам накъде отивам оттук нататък, но обещавам, че няма да е скучно

(

) - Дейвид Боуи.

ел Мадхун е гласът на Dead Man's Hat, които след няколко години на неспирни изяви издадоха тази седмица дългоочаквания си дебютен албум Emotional Shortcut. Певицата, родена в палестинското семейство в Кувейт и живееща в България от дете, стана позната на слушателите още преди сформирането на групата с честите си клубни участия и акустични кавъри. Стъпката напред е вече направена: осемте песни в албума са доказателство за нарастващата увереност на Ража като композитор. Следващият път, в който може да хванете Dead Man's Hat на живо в София е на 4 септември в "Бохо".Действащ наблюдател.Музиката, любовта, природата и извънземните.След полунощ. Тогава, когато всички спят и е някак по-тихо и спокойно. Тогава мога да мисля и да пиша песни.Несигурността, хаoсът, който за съжаление често не е само творчески. Мотивацията и самоменижирането са също две сериозни предизвикателства.Гъделичкам душите чрез ушите.Обичам да почивам вкъщи, релаксирам, готвя и гледамза да изключа мозъка си. Иначе обожавам да пътувам.Добре свършената работа, концертите, независимо дали съм на сцената или пред нея, талантите, които срещам и са рядкост.Често приятелите ми ме разсмиват и удължават живота ми. Котката ми Мусташ Първа. Напоследък гледам и стенд-ъп комедия.Апатията цялостно и частно тази, която е превзела нашето общество.Апатията, хомофобията, расизмът, омразата като цяло, комбинацията глупав и нагъл.Много са хората, които ме вдъхновяват. Повечето са музиканти, писатели. Хора на изкуството. Харесвам многоособенопоследния албум. Възхищавамисторията накоято става музикант след катастрофа, губи способността да говори и да се движи и физиотерапевтът й я окуражава да пее и да се записва, защото е вярвал, че музиката ще й помогне.стински вдъхновяваща история.Не мога да определя дали въобще притежавам такива, но смятам себе си за добър неспособен на омраза човек.Не харесвам това, че паля много лесно, когато съм ядосана.Да пътувам във времето.Всъщност тъкмо се прибирам от пътуване и подаръците, които съм взела от него, включват магнити, книжки, картички, дрешки и въобще обичайните мейнстрийм "вкъщи" подаръци. Иначе последно получих два пръстена (не са годежни,).Facebook, Instagram, Spotify - нищо специално.Някъде на топло и близо до морето.Аз имам лош навик да почвам с книга и да скачам на друга, не съм доволна от последната книга която прочетох, след като я бях изоставила за някакво време, и затова смятам да не споделя коя е, но в момента чета The Road Less Travelled наАмерика.I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring.