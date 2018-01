Ново място: Ibeco

© Цветелина Белутова

Кафето присъства с различни блендове, като съвсем скоро Ibeco ще пусне свой собствен. Тук са топ професионалните кафе машини La Marzocco, La Pavoni и Ascaso, както и домашни кафеварки за всякакъв вкус и стил кафе.

Освен различните видове зелени, черни, плодови, билкови и ройбос чай, чаши и чайници има и малки сладки, бисквитки и соленки за поднасянето им.



Фотограф: Цветелина Белутова

- концепция, изграждане и развитие на барове, ресторанти или кафенета, техническа поддръжка и обслужване, обучения с цялото know how за консумацията на кафето, чая и виното. Тепърва започват различни демонстрации, тренинги и дегустации.

Но най-вече - Ibeco е едно много красиво място, в което може да се отбиете само за да зарадвате окото, да опитате нещо или попитате за друго, а по-практично - това е спасението ви в случаите на "подарък в последния момент".

"Ангел Кънчев" 8

Събуждаме се с кафе, релаксираме с чай, забавляваме се с вино. Така животът ни минава през тези различни чаши. Ibeco е шоурум, посветен изцяло на трите напитки, на аксесоарите и детайлите около тях. И преди всичко на знанието за тях.Концепцията се нарича All Around the Cup, което означава продукти, заедно с пълен цикъл от услуги.Принципът, по който се избират вината, е те да идват от места на не повече от 1000 км от София. Което означава Балканите, Италия, Австрия, Унгария, но не Нова Зеландия, Щатите или Чили, да речем. Всяко вино може да бъде опитано, предлагат се и всички възможни винени аксесоари.понеделник - петък - 9 до 20 ч.събота - 10 до 20 ч.неделя - 11 до 19 ч.