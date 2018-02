Обединени градски нации

Илюстрация Увеличаване Автор: Sabine Dobre Смаляванеа>

осъдителност

в света

посветен

Н

се

Берлин -

неделима от

Urban Nation отвори врати

с

да постави най-изявените улични артисти в различен контекст. Проектът се простира отвъд музея

видите няколко изрисувани стени на жилищни сгради. Oще по-добре ще се подготвите за духа на мястото, ако по пътя към Urban Nation минете през завършения през 2013 г. Gleisdreieck, един от най-новите паркове в града и притегателна точка за скейтъри и графити артисти.

Илюстрация Увеличаване Автор: Sabine Dobre Смаляванеа>

Над сто артисти са включени в колекцията на музея.

работи

на

но

неотдавна

аподозрян от някои като

Илюстрация Увеличаване Автор: Sabine Dobre Смаляванеа>

Urban Nation

как уличното изкуство може да бъде

о

не става ли то така

, което противоречи на същността му

организира множество графити акции

града

под името Urban Nation. ''Имаше нужда от подобно пространство и знаех, че правилното място за него е Берлин. 'Идеята на музея е да се акцентира върху тази част от артистичното общество на първо място, но и да може да се комбинира със занимания на открито'', казва

Йънг, авторка на книгата Art That Creeps: A Macabre Menagerie of Art – курирано от нея издание с творби на художници в областта на хоръра и сюрреализма.

доскоро

собствена галерия в Ню Йорк

Илюстрация Яша Йънг

Увеличаване Яша Йънг

Автор: Nika Kramer Смаляванеа>

"

Илюстрация Увеличаване Автор: Sabine Dobre Смаляванеа>

непрекъснато

В

, в зависимост от

и работи от вторник до неделя между 10 и 18 ч. Повече на urban-nation.com

''Изкуството е задаване на въпроси без'' – тези думи са част от манифеста на Urban Nation, първият музейизцялона градското съвременно изкуство.амираград, чиято културна идентичност еуличното изкуство.в края на 2017 г.амбицията– ето защо, докато вървите към нещо, щеТук са изложениBanksy, Шепърд Феъри (създателят на Hope постера от президентската кампания на Барак Обама) и Блек льо Рат (един от основоположниците на графити културата в Париж през 80-те години),и на художници в разцвета на силите си като Андреас Енглунд и концептуалната артистка Миа Флорентин Вайс със скулптурата си NOW, първоначално поставена пред Райхстага – феминистки призив за разрешаване на проблема с правата на жените. Сред участниците е и съоснователят и фронтмен на Massive Attack – занимавалият се предимно с графити изкуство преди пробива си в музиката Робърт дел Ная – 3D, койтобеше зличността зад псевдонима Banksy.Посещението вкара някои посетители да се запитатзатворенмежду стените на музей,част от статуквото? Креативният директор и главен куратор на музея Яша Йънг бяга от тази опасност, като излага в самия музей почти изцяло творби, които досега не са били на улицата, и превръща околните пространства около него в полета на изява.Тяпрез последните годиниЯшаЙънге имала''Всичко в музея е създадено специално за пространството му. Включените художници имат опит с работата на закрито или върху платно, така че изложбата е продължение на тяхната многофункционалност. И също така шанс това, което правят, да се забележи като стил и послание. За мен е винаги голяма радост до чуя как някой посетител разпознава нечий стил и казва "О, този артист вероятно е същият, който рисува върху онази стена вКройцберг".Според нея уличното изкуство се променяи с огромна гъвкавост. "секи град влияе различнотова какво се случва в него, казва Яша и цитира Fruit of the Lump и Alien Attack като артисти, които последно са я впечатлили. Всяка нова сграда, всяка нова обществена тема, всяко ново предизвикателство пред хората носи и нови идеи''.Urban Nation се намира на Bülowstraße 7