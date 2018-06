Sightspotting

Илюстрация Merchant City - най-старият район на града, с голяма селекция първокласни ресторанти и барове за всеки час от деня

Увеличаване Merchant City - най-старият район на града, с голяма селекция първокласни ресторанти и барове за всеки час от деня

[Shutterstock] Смаляванеа>

Най-големият град в Шотландия (и трети по численост на населеност в Обединеното кралство след Лондон и Бирмингам) е град с богата и горда история, който преживява бързо развитие като големина и значимост по време на индустриалната революция.



През 50-те и 60-те години на ХХ век заради растежа на производство в други държави важността на града отслабва и това води до висока безработица, престъпност и ниска раждаемост. И все пак през 2008 г. най-голямото издателство за пътешественическа литература - Lonely Planet, обявява Глазгоу за един от десетте най-добри града за посетители в света.

Илюстрация Глазгоу е най-големият град в Шотландия и популярна шопинг дестинация

Увеличаване Глазгоу е най-големият град в Шотландия и популярна шопинг дестинация

[Shutterstock] Смаляванеа>

Центърът на Глазгоу

Друга централна част от града, която винаги предлага нещо различно, е Бат стрийт (Bath Street), където заведенията са притегателна точка за младите. Посетете Bloc и опитайте пиците им или идете в The Butterfly and the Pig за едно автентично изживяване в популярен пъб с жива музика и добра бира. Slouch, друго заведение надолу по същата улица, предлага превъзходна храна дори за най-капризния критик.

г.

а след нов пожар на 15 юни е вече напълно унищожена.

Илюстрация Училището по изкуствата, проектирано от Чарлз Рени Макинтош през 1896 г. На 15 юни 2018 г. в сградата бушува опустошителен пожар

Увеличаване Училището по изкуствата, проектирано от Чарлз Рени Макинтош през 1896 г. На 15 юни 2018 г. в сградата бушува опустошителен пожар

[Shutterstock] Смаляванеа>

Илюстрация Галерията Kelvingrove, отвътре. До 14 август тук продължава изложбата, посветена на Чарлз Рени Макинтош, един от най-влиятелните архитекти и художници на Глазгоу от края на XIX век и началото на ХХ век

Увеличаване Галерията Kelvingrove, отвътре. До 14 август тук продължава изложбата, посветена на Чарлз Рени Макинтош, един от най-влиятелните архитекти и художници на Глазгоу от края на XIX век и началото на ХХ век

[Shutterstock] Смаляванеа>

Глазгоу е известен с целогодишната си културна сцена, така че винаги ще има събития, които си заслужава да посетите, когато и да попаднете в града. Двата основни музикални фестивала - Celtic Connections през зимата и TRNSMT през лятото, предлагат

разнообразие от всички стилове музика. Арт фестивалът Glasgow International се провежда на всеки две години през пролетта, а филмовият фестивал привлича режисьори и звезди от целия свят.

Първото нещо, което трябва да знаете за Глазгоу, е, че единствените туристи, които ще видите тук, са хора, загубили се по пътя към Единбург. Глазгоу е градът за вас, ако търсите специфична култура и прекрасна викторианска архитектура, която не е обсадена от тълпи снимащи хора."Щом е достатъчно добър град за Lonely Planet, достатъчно добър е и за мен", казвате си и хващате първия директен полет за Глазгоу. Изведнъж се озовавате на централна улица и хората около вас говорят на странен неразбираем акцент. А сега накъде?със сигурност не е най-доброто място за посещение през почивните дни, освен ако не сте фенове на претъпканите улици - градът е най-популярната шопинг дестинация в Шотландия, която привлича хора отвсякъде. Така че, ако се интересувате от културни и гастрономически изживявания, най-близкият квартал е(Merchant city). Това е най-старият район на града, с голяма селекция първокласни ресторанти и барове за всеки час от деня. Често по-високите цени си заслужават дори и заради прекрасната архитектура и атмосфера. Ако се окажете в Глазгоу през август, със сигурност посетете фестивалa, който продължава цял месец с улична храна, музикални сцени, барове на открито и невероятно количество изпълнители и артисти на всеки ъгъл.Ако не ви е страх от високи хълмове, може да завиете по някоя от напречните улици, виещи се нагоре от Бар стрийт, за да стигнете до(The Glasgow School of Art). За съжаление, световноизвестната сграда в стил ар нуво беше почти разрушена от пожар през 2014Район, в който рано или късно попадате, е. Тази част от града е толкова пъстра и разнообразна, че всеки неизбежно ще намери нещо по свой вкус. Има всичко, което бихте си пожелали -(до 14 август показва изложба, посветена на Чарлз Рени Макинтош, един от най-влиятелните архитекти и художници на Глазгоу от края на XIX век и началото на ХХ век и архитект на гореспоменатото Училище по изкуствата),(Byers Road) с разнообразие от ресторанти, барове и магазини. Заведения катоса популярни за местните и предлагат разнообразие в менютата си – от многопластови бургери и традиционните хагис и фиш енд чипс до веган кухня и бионапитки.огромноИма една местна шега, че Единбург е като твоята красива, но доста скучна в леглото съпруга, докато Глазгоу е любовницата. Реално третият по големина град в Обединеното кралство е непокорно място, където всички обичат да се излежават в парка през редките слънчеви дни, да правят барбекюта и да крият бирите си от патрулиращите полицаи (пиенето на алкохол на открито е забранено). И въпреки смутното му минало има неограничено много неща за откриване... Стига да имате търпението да разберете местния акцент.