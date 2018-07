Арт пространство: място 167

© Цветелина Белутова



Фотограф: Цветелина Белутова

и нейната

Не искаме това да е просто пространство с четири бели стени, а нещо повече – самото място да казва "ела", самото то да ти даде повече", казва Йохана Троянова, най-пряко ангажираната с изграждането на програмата на "място 167". "За мен най-важно е това да се превърне в място, на което хората да намират съмишленици. Така и ние няма да стоим на едно стъпало, а ще се изкачваме."

Тя донякъде сама изпробва гъвкавостта на пространството – фотографската й изложба "Сънувам" е първото събитие тук. Целият интериор и освежаване на къщата е дело на екипа, като не са имали конкретен външен пример за това как да изглежда "място 167".

Йохана, Стефан и приятелите им нямат опит в управляването на подобно пространство, което прави всичко това ново изживяване. "Почти всичко тук е направено с нашите ръце, много хора решиха просто ей така да ни помогнат. Надяваме това да си личи в атмосферата, която къщата носи", казва още Йохана. "На мен ми липсваше подобно място в София, а като гледаме интереса към нас – изглежда, и на други, въпреки че галерии има почти на всяка улица."

Критериите за идеите, на които откликват са широки, но им се иска да са съобразени с характера на къщата. Не планират "място 167" да работи всеки ден, а само когато има събитие, по-продължителна изложба или уъркшоп – сред бъдещите идеи на Йохана е работилница по аналогова фотография. "Според мен се оценява, включително от чужденците в града, когато едно място е по-скрито. Като цяло София си има един слой на не толкова очевидни места, на които някой трябва да те заведе."

Работното време е от сряда до събота (18:00 до 22:00) и в неделя от 12:00 до 16:00 ч. Бъдещите събития в "място 167" следете на facebook.com/167place

Ако обичате да надниквате във вътрешните дворове на старите софийски къщи и да се опитвате да разберете нещо за историята им, може да се запътите към ул. "Раковски" 167, срещу дома-музей "Яворов". В двора е вероятно да ви посрещне музика, ще ви насочат висящи от стълбите крушки, а в стаите нищо чудно да попаднете на изложба, четене или нещо съвсем различно."място 167", едно от най-новите пространства за изкуство в града, се помещава в къща, построена от неизвестен архитект през 1897 г. То отвори врати в края на пролетта, като вече може да се похвали с разнороден вид събития – за няколко дни "Място"-то стана ателие на артисти, част от резиденцията "Водната кула", домакинства изложба на гостуващите артисти от друга програма – World of Cо, превърна се и в сцена за жива музика покрай една от сесиите на So Far Sounds, наскоро там се проведе и първото литературно четене. "Кинедок", платформата за документално кино на Мина Милева и Весела Казакова, реализира една от прожекциите си там. През юли "място 167" представи и комикс изложба."Стараем се всичко, което правим, да е съобразено с къщатаатмосфера", казва Стефан Огнянов, наследник на къщата и част от екипа на "място 167". Сред хората, живели в къщата е Христо Попов, ветеран от сръбско-българска война, член на Либералната партия и кмет на София в периода 1899 - 1901.