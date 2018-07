За заглавие е използвана втората част от името на представлението на словенския артист Андрей Розман Роза – "Наемателят, или we’re nation on the best location". Заглавието се споменава и в предговора от Людмил Димитров на сборника "5 словенски пиеси". Представлението на Андрей Розман се занимава по критичен и комичен начин с отношението на словенците към културата, езика, глобалното и локалното.