Ново място: Chucky's coffee and ride

Адрес: ул. "20 април" N.13

Работно време: от 9 до 18 ч. (засега)

През ноември почитателите на хубавото кафе и на велосипедите имат повод за радост, защото Chucky's отварят третото си заведение в София, четири години след първото изпечено кафе на ул. "Христо Белчев".Този път Иван Чавдаров се съюзява с Георги Божинов от Fix and Ride, за да обогатят градското преживяване с новото си място Chucky's coffee and ride. Докато ви поправят или реставрират колелото, вие може да се насладите на чаша качествено кафе. Новото пространство е голямо и на интересен адрес – бившите тютюневи складове в близост до Руски паметник. Входът е откъм ул. "20 април" номер 13, влизате във вътрешния двор. Chucky's coffee and ride се пада вдясно.Иван Чавдаров, собственикът на Chucky's, сам прави ремонта в продължение на два месеца. Цялостната стилистика е от 90-те: килими, кожени столове и кресла, едната стена е оголена, за да се виждат тухлите на старата сграда, дървените елементи създават уют. Едната част от помещението е запазена за Fix and ride, които до скоро се помещаваха в зелената къща на Малките пет кьошета. "Този модел, който съчетава кафене с работилница за колела, e характерен за цяла Европа, но най-вече за Берлин и скандинавските страни, САЩ и Австралия. Въобще като цяло Старият континент има още много да наваксва в посока развиване на specialty кафе сцената", смята Иван Чавдаров.Той все още е верен на принципа си, че лошо кафе няма – "има само лошо изпичане, съхранение и приготвяне". Това е научил още докато е живял и работил в Атина. За тези четири години, през които се старае да повишава кафе културата у нас, успява да договори по-добри цени за внасяне на качествено зелено кафе. "С времето добихме популярност и ни се доверяват, например сега идваха от посолството на Индонезия да ни предлагат тяхно premium кафе". От другата седмица клиентите му ще могат да пият качествено етиопско кафе – "от години искам да поръчам от него, а това е от много добра реколта".И тук, както в останалите Chucky's, имате възможност да купите прясно изпечено кафе за вкъщи, смляно според това дали ползвате кафеварка, преса или друг начин на приготвяне. Подобно на асортимента в магазина на Chucky's в "Манастирски ливади" и тук се продават създадени от Чавдаров селекции и смески чай. Но приготвянето на гръцкото кафе се измества изцяло на новото място: "причината е, че това е цял ритуал и традиция и не мога да го поверя на никой друг бариста, така че аз ще го приготвям тук", казва Иван.Обстановката поощрява тези, които биха искали да работят тук - множеството контакти около масите са сложени, за да ги улеснят.Въпросът с храната тепърва ще се решава, но Иван Чавдаров обмисля да пробва първо със съботни брънчове в партньорство с ресторантите, с които по принцип работи, като Nicola’s, Crazy Diamond или кетъринг дуото MIAM. Храната от своя страна ще изисква крафт бира - това е другата новост, която може да се очаква.Chucky's Coffee and Ride вече е в режим на soft opening, реално работи от две седмици, но официалното откриване ще продължи цял уикенд на 24 и 25 ноември от 11 ч. в събота с къпинг, презентации, концерти на живо, диджей парти, в неделя брънч и живо изпълнение на изгряващата R&B и соул изпълнителка Dorothy Takev.