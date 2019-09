Ново място - Cafe 1920

Q and A с Димитър Димитров



Каква е водещата концепция на Cafe 1920?

- Не само готвим вкусно, но имаме кауза – да облагородим квартала, да покажем красотата на с тара София. Районът около Лъвов мост е много по-чист, безопасен и приятен за разходка , отколкото беше преди десет години. С храната и коктейлите, които предлагаме, със събитията, които тепърва ще организираме се надяваме да привлечем много хора към тази част на София. Важна част от концепцията ни са качествените продукти: хлябът ни е от "Братя х лебари", месото и млечните - от малки доказани ферми и мандри, плодове и зеленчуци взимаме от Женския или от фермерски пазар.



Предложенията за закуска могат да се поръчват през целия ден, но не искате да се брандирате като брънч място?

- Да, не случайно в логото ни пише breakfast, lunch and more. Не предлагаме само брънч, имам приятели, които обичат да ядат месо за закуска, и тук спокойно могат да си поръчат още сутринта някои от основните ни ястия. Същевременно, ако някой е станал късно , може поръча закуска по всяко време на деня или пък коктейл "Блъди Мери" по нашата рецепта , пак по което време на деня реши.



Кои са предложенията от менюто, които могат да бъдат опитани само тук?

- Яйца на вестник, те са точно такива, каквито ги приготвяше баба ми през летата, които прекарвах с нея във Видинско. Слагаше хартията върху нагрятата част на печката, чукваше яйцата и те оставаха с рохки жълтъци, но белтъците се сготвяха изцяло. Сега ги приготвяме върху специална хартия за печене, а не върху вестник и не готвим върху страниците от "Капитал", не се притеснявайте. Другото, с което сме различни, е, че предлагаме яйца по п анагюрски вместо така модерните по софийските заведения напоследък "Бенедикт".



Как се справихте с ремонта и реконструкцията в тази сграда на почти сто години?

- Ремонтираме в продължение на пет месеца, като се опитахме максимално да запазим атмосферата на тази красива сграда – паметник на културата, същевременно да е модерна и уютна. Исках да оголя максимално много от тухлените стени, поставих дървен таван на части, масивни маси от истинско дърво, картината на стара София със зеления трамвай е важен акцент.