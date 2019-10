Сегашно интересно време

© Екатерина Леондиева

Днес тази изложба се разпростира между две обширни локации - парка "Джардини" и бившата корабостроителница "Арсенале", привлича над 500 000 посетители и представлява сърцето на събитието. Най-общо нейната цел е да обхване състоянието на изкуството в света.

Тази година кураторът Ралф Ругоф (от лондонската Hayward Gallery) представя две отделни изложби, като за всяка от двете локации са подбрани различни творби от поканените 79 художници. Темата "Да живееш в интересни времена", която обединява както основните изложби, така и националните павилиони, е широко критикувана като неясна, неоригинална или прекалено обща и отворена към разнопосочни интерпретации. Често наричаме интересни неща, които избягваме да определим.





Автор: Екатерина Леондиева Смаляванеа> За Ралф Ругоф това, изглежда, е търсен ефект. Още повече той прегръща факта, че тази фраза многократно е цитирана от политици и обществени фигури като древно китайско проклятие, каквото се оказва, че тя всъщност не е. Това за него добавя нов пласт, приобщавайки и темата за фалшивите новини - друг интересен аспект на нашето съвремие.

Полет над общите изложби



Темата се разгръща по много от очакваните начини - от социални теми като насилието на расова основа или политиките на идентичността, през военните конфликти, консуматорството, екологичните промени и всеобщото усещане за бавно настъпващ армагедон, до по-интимни погледи като чувството за самота в един пренаселен свят. Особено силно се открояват технологиите като движещ фактор на съвремието - както като средство, така и като обект на отделни творби.



Can’t Help Myself (2016) от двамата китайски автори Sun Yuan и Peng Yu (в централния павилион) e една от най-разпознаваемите инсталации на Биеналето. Индустриален робот е програмиран неспирно да опитва да задържи течност, подобна на кръв, в определен периметър. Той изпълнява това чрез серии хореографирани движения и жестове, придаващи му човешки качества и приканващи към многозначителни тълкувания. Посетителите периодично се скупчват, снимат, а гидовете обясняват на различни езици. В отсрещния край на залата от двора на училище в мексиканско гранично градче са пренесени части от бетонна стена, по която са видими следи от куршуми. Инсталацията (Muro Ciudad Juarez, 2010) с автор Тереса Марголес недвусмислено допълва робота, насочвайки вниманието към темата за насилието.

Опитът показва, че на биеналето лесно биват забелязани мащабните, динамични инсталации, нестандартните скулптури, огромните платна или необичайната употреба на нови технологии.

"Как живеем" - българският павилион





Въпреки че българският павилион е твърде минималистичен в своя подход спрямо размаха на събитието, не бива да подценяваме неговото присъствие. Важно за всяка държава е да се включи в диалога и той прави това, разкривайки някои от парадоксите, с които живеем. Вероятно не е изненадващо, че национално участие от това естество предизвика разнопосочни отзиви и затвърди разделенията в артистичните среди у нас. Критиките варираха от емоционални нападки до очакваното търсене на "националното" в българското представяне. В подобен световен микс от таланти, за да впечатлим трябва да се включим със собствен глас. В идеалния случай този глас не би бил нито твърде "национален", нито твърде "глобализиран" до степен, до която се слива с всичко останало.



До палацо "Джустиниан Лолин", където се помещава българският павилион, стигам, след като съм се лутала по тихи, тесни улички и мостчета. Минути преди да затвори, из изложбата се разхождат няколко посетители. Някои от тях видимо не правят опити да вникнат в съдържанието, с изключение на млада немска двойка, която наблюдава внимателно и възкликва с облекчение, разбиращо, докато чете съпровождащия изложбата текст. Надниквам в книгата с отзиви и виждам, че поне един посетител силно се е впечатлил от това как се допълва работата на двамата художници - Рада Букова и Лазар Лютаков.

Националните павилиони са само ехо на отминали "интересни" времена, в които изграждането на самобитни наративи е имало смисъл в контекста на зараждащи се държави. В днешно време това не измества функцията им на пространства, където се осъществява културна дипломация, но със сигурност се изисква модерен подход.

Тазгодишното издание на биеналето във Венеция продължава до 24 ноември. www.labiennale.org

Акценти от националните павилиони



Литва -

Автори:

Павилионът на Литва доказва, че малка балтийска държава може да заслужи наградата "Златен лъв" за национално представяне. Той представлява "плажна оперета", която ни среща с глобалното затопляне чрез съвсем делничен сюжет. На пръв поглед обикновен ден на плажа, развиващ се на фона на тиха, унасяща мелодия, избухва в песни за личните неудобства и притеснения на плажуващите. Всички те са следствие от екологичните промени - например горещина и изтощение, липса на сняг по Коледа, изчезващи видове или цъфтеж на водораслите. Усещането е за траурна лекота и примирение.

Nana Oforiatta Ayim

Автори: El Anatsui, Ibrahim Mahama, Felicia Abban, Lynette Yiadom-Boakye, John Akomfrah, Selasi Awusi Sosu, дизайн на павилиона Sir David Adjaye

Nana Oforiatta Ayim и архитекта David Adjaye, базиран в Лондон. Те разработват проекта и го предлагат на правителството, което избира да подкрепи участието.

Автор: Laure Prouvost

Куратор: Martha Kirszenbaum



Павилионът на Франция е пътуване към подсъзнанието - в него се влиза по малка пътечка през заден вход. Авторът Laure Prouvost подхожда към него чрез идеята за октопод, създавайки сюрреалистично преживяване за посетителите. Видеоинсталацията в центъра на павилиона акцентира върху флуидността на идентичността и паметта - тя представлява филм за едно пътуване из Франция на гърба на кон, споделено с необичайни персонажи.

Лутането из улиците на Венеция може да предложи определен парадокс – протестни надписи срещу круизните кораби, докато се провежда Венецианското биенале, което в края на XIX век е създадено, за да привлича повече посетители към тогава западащия град. Въпреки че биеналето придобива модела на актуалните за периода международни изложения и панаири и постепенно се изграждат постоянни национални павилиони, се запазва първоначалната идея за обща изложба, базирана на покани към избрани артисти.

След още няколко зали инсталация на подвижна ограда (Untitled, 2009), която постепенно руши стената, на която е окачена, кара посетителите да забавят ход. Автор е индийската художничка Шилпа Гупта, която изследва идеологическите проявления на границите. В "Арсенале" е подредена звукова инсталация от същия автор - For, in your tongue, I cannot fit (2017-2018). От висящи микрофони симфония от гласове рецитира стихове от стотина поети от различни епохи и произход, платили със свободата или живота си за своето творчество и убеждения. Недвусмислено послание, презентирано по въздействащ начин.

Работи, които изискват внимание и размисъл, лесно могат да останат на заден план, дори и за най-отдадените посетители.

През 2019 г. Венецианското биенале показва как може да се подходи с невероятно въображение към проблемите и състоянието на нашия свят, но без риск да променим радикално възприятията си за него.