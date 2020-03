20 въпроса: Ива Свещарова

Илюстрация Увеличаване Автор: Цветелина Белутова Смаляванеа>

Някъде по средата между спокойна и нетърпелива.

Най-голямото предизвикателство във вашата работа?

Налага се редовно да влизам в различни роли - автор, изпълнител, продуцент, организатор и още много, много различни неща. Тази леко шизофренична динамика на променливост на ролите понякога води до високо напрежение.

Как бихте обяснили това, което правите, на едно 5-годишно дете?

Не мисля, че трябва да се обяснява. Бих казала: да се оставим на преживяването, което представлението предлага, да се опитаме да го усетим, да мислим с него, а после да говорим какво сме видели, какво ни е въздействало, какви мисли е провокирало, с какво ни е въздействало.

Как си почивате?

На плажа, удобно положила тяло на пясъка и омагьосана от звука на морето.

Какво ви натъжава?

Сивотата в природата и отчаянието на хората.

Какво ви вбесява?

Завистта и злобата. Както и безхаберното отношение на политиците ни, които всекидневно убиват хиляди мечти.

Кое свое качество харесвате най-много?

Пазя тайни, понякога се шегувам, че съм контейнер, пълен с много тайни.

А кое никак не харесвате и бихте искали да промените?

Всекидневно ми се налага да се извинявам, че закъснявам с поредния краен срок. Това определено ме напряга и изнервя.

.

Последният подарък, който направихте/получихте?

Пеперуда, голяма и нарисувана, пропътувала Европа, за да се окаже, че ще бъде подарък за мен.

Три места в интернет, които посещавате най-често?

Електронната ми поща, Vimeo и Facebook.

Къде бихте искали да живеете?

Ах, топло място, с море, да е динамичен, космополитен град!

Най-интересното място, на което сте били?

Мястото, което никога няма да забравя и ще продължава да ме следва в сънищата, е невъзможно да се определи като най-интересното. Градът на боклука в покрайнините на Кайро е мястото, което разкрива лицемерието на света, в който живеем. Това е мястото, което спира дъха ти. Тук е една от зоните в света, където е настъпил краят на човечността.

Мото или цитат, близък до философията ви за живота?

Трудно ми е да дам определен цитат или мото. Много са текстовете, които ми въздействат и отварят нови хоризонти. Ще споделя последното нещо, което прочетох и остана у мен за размисъл: "Спри! Уморяваш ме! Експериментирай, вместо да означаваш и интерпретираш!" - Жил Дельоз.

"Винаги пази думите си меки и сладки, в случай че ти се наложи да ги изядеш" - това е посланието на хореографката и режисьорка на съвременни танцови спектакли Ива Свещарова за новото й представление Soft Things, чиято премиера беше през февруари. Най-вероятно сте гледали поне един от множеството й проекти, голяма част от тях отличени с награди: "Съвършено розово" (номинация "Икар" 2019 в категория "Съвременен танц и пърформанс"), "а(е)фектно", Doing that thing again, "Метаморфозата" по Кафка (продукция на Acto - Instituto de Arte Dramatica, Португалия) и др.През последните години с Вили Прагер създават колективните представления "Произведени за щастие" (награда "Икар" 2019) и Shamebox (награда "Икар" 2018). Ива Свещарова е завършила "Хореография и пърформанс" в Института за приложно театрознание в Гисен, Германия, и "Синтетично и сценично изкуство" в Пловдив. От 2002 до 2006 г. е част от португалската трупата на Acto - Instituto de Arte Dramatica.Съоснователка на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс "Антистатик". Когато не танцува или не създава постановки, Ива обича да пътува, да се разхожда на места, пълни с хора, именно хората я зареждат с енергия, а не отдалечени и усамотени кътчета. Въоръжена с фотоапарата си, снима интересни за нея детайли или лица. Ако сте пропуснали една от най-интересните й и провокативни постановки в съавторство с Розе Берман - "Съвършено розово", имате възможност да я гледате на 20 март 2020 на сцената на ДНК.В първия импулс на мисълта, в първата поява на определена идея, решение, желание за действие.Ранната сутрин - този момент на тишина и спокойствие, преди да се гмурнем в лудостта на деня.Съзерцанието на картина, безкрайността на пространството, хубава книга, филм, представление, музика, подкрепата и обичта на семейството и близките до мен хора.Абсурдите в живота.Много са, наистина!Ако можех, да надпреваря времето, а не то да ме изпреварва постоянноBluets на Маги Нелсън.