Хотел "Хопър"

Вечеря в ресторант Amuse в The Virginia Museum of Fine Arts в град Ричмънд, частно посещение на изложбата Edward Hopper and the American Hotel в компанията на нейния куратор, престой от една нощ в "картината" Western Motel - превръщането на една от най-известните творби на американския художник Едуард Хопър (1882 - 1967) в истинска хотелска стая до последния детайл е най-неочакваното решение на музея.За определени дати посетителите имаха възможност да купят някой от пакетите Hopper Hotel Experience, които в зависимост от цената (между 150 и 550 евро), освен нощ в музея между девет часа вечерта и осем сутринта включват кафе, вечеря, обяд или дори миниголф. Очаквано датите бяха изчерпани много бързо след пускането им в продажба.Изложбата "Едуард Хопър и американският хотел" показва над шестдесет картини, рисунки и илюстрации. Близките връзки на музея с Хопър датират още от 1938 г., когато той оглавява журито на първото организирано там биенале. Изложбата събира няколко от най-известните творби на художника с помощта на музеи в Ню Йорк, Филаделфия, Мадрид. Известният американски пианист Брус Хорнсби и съпругата му Кати предоставят шест непоказвани досега рисунки.Сред експонатите са и дневници на съпругата на Хопър, артистката Джозефин "Джо" Хопър, станали публично достояние съвсем наскоро. В тях тя подробно описва пътуванията им. Така дневниците се превръщат в начин както за приближаване към личния им свят чрез собствените им думи и преживявания, така и в автентично обяснение за въздействието на тези пътувания върху изкуството им. Селекцията включва и картички от хотели, които те посещават между 20-те и 50-те години на ХХ век."Предполагам че в моите картини представям самия себе си, но вярвам, че както казва Реноар, най-важната част от една творба не може да бъде обяснена", казва Едуард Хопър.Голяма изложба на Едуард Хопър показва до 17 май 2020 г. и Fondation Beyeler в швейцарския град Базел. Тя е с фокус върху представените в картините му природни и градски пейзажи. Там беше прожектиран за първи път и късометражният филм в 3DTwo or Three Things I Know about Edward Hopper" на германския режисьор Вим Вендерс. "Пред картините на Едуард Хопър винаги имам усещането, че те са сцени от филми, които никога не са били заснети", казва Вендерс в трейлъра."Едуард Хопър е толкова важен заради начина, по който създава заимствани от реалността и заобикалящите ни неща образи, които в същото време превръща в израз на личен вътрешен свят. Един от най-вълнуващите аспекти в неговото творчество е абстракцията на реалността която постига чрез светлината, формите и цветовете", казва американския оператор Едуард Лахман в документалния филм "Едуард Хопър: Художникът на тишината" с режисьор Карлос Родригес (2005).