Лъвове и маски: Венецианският филмов фестивал върна киното на зрителите

С екип от само 25 души двете прекарват седем месеца на път с други номади. Макдорманд се потапя изцяло в живота им в стил журналист под прикритие, работи преди коледните празници в опаковаща станция на "Амазон" и прекарва седмици с общността около идеолога на движението Боб Уелс. Той самият и други номади играят себе си във филма. Макдорманд е вдовицата Фърн, която след смъртта на мъжа си и затварянето на завода в нейния град е принудена да тръгне на път. Следваме Фърн на всяка крачка, докато тя се сблъсква с всички трудности на номадския живот - самота, теснота, студ, бедност. Постепенно разбираме, че Фърн е номад по избор, а не по принуда. Номадският живот я прави истински свободна.

И тук изключително точното наблюдение на номадския живот прелива в дълбоко преклонение пред идеала за свобода на номада като антипод на американската мечта - възторг, който не помага на филма.

Може би най-майсторският филм на фестивала беше "Светът, който ще дойде" (The World to Come) на норвежката Мона Фастволд - прекрасно разказаната любовна история между две жени някъде в щата Ню Йорк през XIX век. Мълчаливата Абигейл (Катрин Уотърстън) живее във ферма с мъжа си Даиър (Кейси Афлек, който е и продуцент на филма). Самотата, в която е затворена, става непоносима, когато малката й дъщеря умира от пневмония. В мрака се прокрадва лъч светлина, когато в съседство се заселва веселата и спонтанна Тали (Ванеса Кърби, позната като принцеса Маргарет от "Короната" по Netflix). Двете жени постепенно се сближават, филмът ни прави свидетели на раждането на тяхната любов, с която и те не знаят какво да правят в един свят, който все още не е готов за нея. "Светът, който ще дойде" е женският, по-поетичен и по-добър вариант на "Планината Броукбек", спечелил "Златен лъв" през 2005 г., но тази прилика му попречи да вземе награда.