Ново място: Urban Embassy

Urban Embassy е миниатюрно като куклен дом място, най-удобно е да пиете кафето си на крак, докато си говорите с бариста Никола Кирилов за албумите на Райко Алексиев и Александър Добринов, за плочата със саундтрака на Once Upon a Time in Hollywood, за кафето в Рим, за кравите и млякото или за горещия шоколад. Да бистрите политика, един вид.

Но това е и причината да се появи кафенето още през XVI век в Османската империя: то изместило пазара и джамията като място колкото за просвещение, толкова и за слухове, клюки и заговори, което си е раждането на нови политики. Султан Мурад IV затова опитал да ги забрани. Добре че не е успял.

Urban Embassy Specialty Coffee