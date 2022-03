Eдно мирно пътешествие из Ирак

На следващия ден тръгваме из улиците на Багдад. Първо емблематичният площад "Тахрир", където е паметникът в чест на обявяването на Република Ирак през 1958 г. Високо 10 и дълго 50 метра, паното изобразява 25 човешки фигури, напомнящи вавилонски, асирийски и арабски произведения на изкуството.

Ние обаче сме много по-щастливи от разходката из улица "Ар Рашид", където не може да се разминеш от хиляди местни, стотици сергии и още толкова търговци с колички, които не спират да предлагат стоките си. През няколко метра са разположени огромни тави със сладкиши и викащи продавачи, които с усмивка отрязват парче от изкушаващата сладост само щом спрем, за да направим снимка. Пари никой не ти иска, очакват реакцията ти и като кимнеш доволно, се потупват по сърцето и усмивката не слиза от лицето им.

През десетина метра местните ни спират, за да се снимат с нас и да поупражняват няколкото реплики на английски, които ползват: "Hello! Where are you from? Iraq good?" и следва неземна радост като кажеш: "Yes! Very good!".

Една от емблемите на иракската столица е Паметникът на мъчениците. Огромният стилизиран купол, разделен на две и допълнен от вечния огън и иракския флаг, е открит през 1983 в памет на загиналите в Ирано-иракската война. Впечатляващият с мащабите си проект е вдъхновение за създаването на десетки кадри, запечатващи играта на слънчевите лъчи върху тюркоазените полукуполи.