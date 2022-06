Ново място: "Дюкян Меломан (B-Side)"

"Дюкян Меломан" (B-Side) до фоайето на Дом на киното е продължение на "А-страната" - едноименния магазин за плочи на ул. "Шести септември" 7А, основан през 1994 г. от Маргарита Борисова и Явор Ганчев, също така организатори на концерти под шапката на "Джаз плюс". "Дюкян Меломан" остана лоялен към винилите и оцеля през всички промени: от възхода на диска, през нелегалния даунлоуд и залеза на музикалните магазини, стрийминг тенденции, до възраждането на плочите и новото засилване на колекционерските навици.

Вторият магазин, на чието пространство до скоро беше магазинът на бранда Cush и последно пресофис на "София филм фест", е по-малък по размер, но компактно събира основните акценти на каталога им: от джаз и класика, през поп, хип-хоп и алтърнатив рок класики, до напълно нови албуми. Остава и възможността за поръчки: "Дюкян Меломан" работи с близо един милион заглавия на различни носители. Ще се предлагат и избрани модели грамофони.

Фотограф: Цветелина Белутова

Според Маргарита Борисова новата локация дава и възможност за постоянни колаборации и контакт с публиката на Дома на киното и Cush Bar. Подобен пример за синтез между трите места беше скорошната премиера на документалния филм This Much I Know To Be True, проследяващ записването на последните два албума на Ник Кейв и Уорън Елис. Тогава Домът на киното приюти прожекциите, в бара звучеше Nick Cave & The Bad Seeds, а магазинът извади на преден план дискографията на групата. През май подобно партньорство имаше и покрай прожекциите на документалните филми за легендарния джаз лейбъл Blue Note и Ела Фицджералд. "Обмисляме чести тематични вечери - винил партита и музика на живо. Ще организираме и винил базар всяка трета седмица от месеца."

Фотограф: Цветелина Белутова

На 16 юни от 20 ч. "Дюкян Меломан (B-Side)" официално ще открие с джаз концерт на живо с участието на Вили Стоянов (тромбон), Димитър Льолев (сакс), Станислав Арабаджиев (клавишни), Борис Таслев (контрабас) и Атанас Попов (ударни).