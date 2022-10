Ново място в София | Wonderland Coffee & Prosecco

Човек става неизмеримо по-щастлив, когато има пенливо вино в ръка. Осъзнаването на тази проста житейска истина доведе до подем в потреблението на "балончета", както и предлагането им. Когато преди година отвори Wonderland Gelato & Sweets (за което ви разказахме тук) на ъгъла на улиците "Шишман" и "Иван Вазов", заявката беше за авторски вкусове сладоледи и хубаво кафе. В този вариант джелатерията не просъществува, но освободеното от наематели по-широко и двуетажно пространство две врати по-надолу даде възможност на собствениците на Wonderland да материализират вярата си именно в написаното в първото изречение.

"Концепцията е from AM to PM, т.е. тук може да дойдете по всяко време - сутрин работим от 8 през седмицата и от 10 през уикенда, има кафе и кафеени специалитети като розово лате, има домашни лимонади. А вече за по-късно през деня предлагаме наши, авторски коктейли и пенливо вино", разказва Мария-Магдалена Пашева, накратко Меги, съсобственичка заедно с Елена Дечкова и Надежда Христова. Това е вторият обект под шапката на Wonderland, другият е на ул. "Петър Парчевич" и е с насока брънч.