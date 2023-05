Ново място | Mahala Bookstore

Той обяснява концепцията си така: "Тук хората могат да са сигурни, че като влязат, винаги ще са приятно изненадани с ценни издания, които дори не са подозирали, че съществуват - например тази книга отсреща с медицински рисунки от началото на века - Crucial Interventions или историята на различните грамофони по света."

За избора на художествена литература се грижи Мария, която е подбрала красиви издания на известни автори като Харуки Мураками, Салман Рушди, Елизабет Страут, Кормак Маккарти и др. Но има и находки, които трудно ще откриете в големите книжарници, като японската писателка Махоко Яшимото (известна като Banana Yashimoto) или Gender Swapped Fairy Tales. Като преводачка от нидерлански, тя се е погрижила тук да са представени и най-добрите образци на нидерландската и фламандската литература. Но е запазено ъгълче и за български книги, засега предимно Йордан Радичков, както и поезия.

Йордан Жечев, като меломан, който е вложил и немалко усилия в близкия Ж Jazz Room, допринася със селекцията на колекционерски издания за музика и фотография (Мартин Пар, Ани Лейбовиц, Вивиан Майер).

Кулинарните книги заемат немалка част по рафтовете: Breadsong - How Baking Changed Our Lives от Kitty & Al Tait, Jerusalem на известния израелски готвач Йотам Отоленги и други. Тук е едно от най-любопитните издания на Taschen - The Fight за един от най-запомнящите се боксови мачове - между Мохамед Али и Джордж Форман.