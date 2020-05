Design Must Go On(line)

Илюстрация Шезлонг Bicocca на IOK с помощна масичка Corvetto | IOK

Увеличаване Шезлонг Bicocca на IOK с помощна масичка Corvetto | IOK

Смаляванеа>

Илюстрация Модулни акустични панели Monforte с многофункционална маса и столове на | IOK

Увеличаване Модулни акустични панели Monforte с многофункционална маса и столове на | IOK

Смаляванеа>

Илюстрация Колекция за баня BINARIO12 Legno на Аntonio Lupi | Аntonio Lupi

Увеличаване Колекция за баня BINARIO12 Legno на Аntonio Lupi | Аntonio Lupi

Смаляванеа>

видяхме как домът се превръща в убежище, физическо и духовно

Илюстрация Кухня LAGO, стъкло със специално покритие, имитиращо бронз | LAGO

Увеличаване Кухня LAGO, стъкло със специално покритие, имитиращо бронз | LAGO

Смаляванеа>

Илюстрация Шезлонг Bicocca на IOK с помощна масичка Corvetto | IOK

Увеличаване Шезлонг Bicocca на IOK с помощна масичка Corvetto | IOK

Смаляванеа>

Илюстрация Модулни акустични панели Monforte с многофункционална маса и столове на | IOK

Увеличаване Модулни акустични панели Monforte с многофункционална маса и столове на | IOK

Смаляванеа>

Илюстрация Масичка за кафе с плот от персийски килим, дизайн на RUBEN VAN MEGENV | Ventura Future

Увеличаване Масичка за кафе с плот от персийски килим, дизайн на RUBEN VAN MEGENV | Ventura Future

Смаляванеа>

Илюстрация Фотьойл RIVAGELOUNGE CHAIR на японската мебелна компания Ritzwell | Ritzwell

Увеличаване Фотьойл RIVAGELOUNGE CHAIR на японската мебелна компания Ritzwell | Ritzwell

Смаляванеа>

Илюстрация Панели Really на Kvadrat са използвани за нов вариант на етажерката Fil, дизайн на Pierre Paulinот 1972 г. | Ligne Roset

Увеличаване Панели Really на Kvadrat са използвани за нов вариант на етажерката Fil, дизайн на Pierre Paulinот 1972 г. | Ligne Roset

Смаляванеа>

Тази година ще е паметна за всички ни. Сякаш всичко е спряло и навсякъде тече безпрецедентна вътрешна реорганизация - независимо от личните желания. Но за дизайна през изминалата седмица промяната е още по-осезаема, защото по това време на годината вниманието на всички ни обикновено е насочено към Милано.Ако не беше пандемията, тази година в Милано от 21 до 26 април трябваше да се проведе 59-ото издание на традиционното изложение Salone del Mobile (а заедно с него и Fuori Salone) - един от най-важните панаири на дизайна и мебелите, който всяка година посреща над 400 хиляди посетители.За хилядите дизайнери, дизайнерски брандове и редактори, които се стичат в Милано година след година, за да се опитат да обхванат необятното количество новости в залите на Fiera Milano и в десетките изложби, инсталации, безплатни събития в различни части на града, а вечер да се включат в множеството коктейлни партита, тази седмица в календара предизвика особено силна носталгия. Този празник на дизайна беше отложен,а може би ще остане само в спомените ни. Защото промяната е сигурна.Организаторите на изложението обявиха, че поради увеличеното разпространение на коронавируса в Европа 59-ото издание на Salone del Mobile няма да се състои. Вместо товаИ за разлика от друга година тогава всички изложения ще се състоят едновременно - Euroluce и EuroCucina, които се редуваха досега през година, Международното изложение за баня, Международното изложение за аксесоари за обзавеждане, изложението, ориентирано към офиса, Workplace3.0, S.Project и SaloneSatellite - програмата за дизайнери на възраст под 35 години, и т.н.на клиентите си. Организират се виртуални срещи с дизайнери и представяния на новите продукти, които бяха планирани за показване този месец в Милано."Независимо от този труден моментДизайнът играе още по-важна роля в нашето всекидневие, защото осигурява приятно съществуване дори в този труден момент", ми писа Патриция Вентура, ръководител на Международния пресофис на Salone del Mobile.При тези изключително необичайни условия за всички дизайнери и производители от много страни споделят своята подкрепа и изпращат послания за всеобща солидарност и уверения, че въпреки кризата ще продължат да създават красотата, от която имаме нужда, за да съществуваме. В своетоМарсел Уондърс, основател и арт директор на холандската компания за обзавеждане Moooiказва:"Докато светът е изправен пред невидим враг, в тези несигурни времена ние оценяваме още повече нуждата да сме заедно. Копнеем да бъдем отново в нашето студио, в офисите на нашите клиенти и на изложби като Salone del Mobile, където се подчертава силата на творчеството и откъдето си тръгваме мотивирани и вдъхновени година след година. Дори разделени в момента, ние сме не по-малко ангажирани да създадем дизайн, който да повдигне човешкия дух."Всекидневно се появяват съобщения за виртуални фестивали и нови дигитални платформи, представящи това, което дизайнерите и компаниите бяха планирали да бъде показано на изложението в Милано този април, като Fuorisalone Digital и т.н. И те сякаш потвърждават промяната.Преди появата на пандемията устойчивост беше най-употребяваната дума на всички международни събития. Модерно беше да се говори за устойчиво развитие, но доколко реално се работеше за това? И може ли устойчивостта да е нещо повече от "красива дума"? Този въпрос зададе кметът на Милано на пресконференцията за журналисти от цял свят на 12 февруари, посветена на 59-ото издание на Salone. В Аула Магна на Università Cattolica del Sacro Cuore в Милано представители на международната преса станаха свидетели на репетиция за Salone del Mobile 2020, на койтона изложението през тази година.Пресконференцията и предварителното представяне на някои от новите подходи и продукти се проведоха само седмица преди новината за появата на вируса в Италия. Те потвърдиха впечатлението от януарските изложения в Париж и Кьолн: стремеж към етичен подход за проектиране, който засилва търсенето на възможно най-устойчиви решения в глобален контекст и все по-голям фокус върху нуждите на следващите поколения, които се интересуват повече от всякога от истинската стойност на това, което избират за домашната и работната си среда.Сега, когато вече сме свидетели на някои положителни промени в състоянието на атмосферата в резултат на намалялото замърсяване и забавената скорост на живота, със сигурност. Ясно е, че темпото се забавя. Тенденциите не се променят толкова бързо и устойчивостта е в центъра на вниманието на компаниите, които все повече се приспособяват и работят в по-бавни цикли и с по-трайни материали. Виждаме много нови продукти, направени от иновативни, рециклируеми и многократно използвани материали, съобразени с възгледите на младото поколение.За да се реализира на практика идеята за кръгова икономика и устойчивост, първо трябва да се идентифицират източниците на най-големи отпадъци. В тази сфера, оказва се, един от тях са декорите - обикновено след изложенията те се изхвърлят.Патриция Морозо, арт директор на известната мебелна компания със същото име, представи решенията, които според тях обединяват двете думи - красота и устойчивост - решения, базирани на идеята за кръгово производство. Едно от тях беше компанията да използва за изложението щанд, проектиран от Патриция Уркиола, с модули от панели Really на Kvadrat, нов материал, създаден от рециклиран текстил, с подобрени качества, дълготрайност и добра звукоизолация. Тези модули ще могат да се използват и в следващи проекти. Материалът за тях е създаден от естествени памучни и вълнени нишки, индустриален отпадък от модната и интериорната индустрия. Както и рециклиран текстил от хотелите - при редовната смяна на чаршафите там също се генерират огромни количества отпадъци. Всички те се сортират и след това се обработват без специален свързващ материал - използват се само топлина и налягане. Същите панели Really на Kvadrat са използвани за нов вариант на етажерката Fil, дизайн на Pierre Paulin от 1972 г., която Ligne Roset представи на изложението Maison et Objet през януари в Париж. Някои от новите мебели на Moroso също са направени от такъв материал.Интригуваща идея представи маркетинговият мениджър на Lago Алесандро Чекон: компанията планира да предоставя под наем материали и висок дизайн мебели за домове, офиси и хотели. Той каза, че моделът на собственост в Италия се "измества" и че Lago търси система, която би позволила на клиентите да наемат продукти. "Печалбата и договарянето за дилъри ще бъдат по-трудни, но това е ход към по-устойчив бизнес модел. Артикулите няма да се губят толкова много и биха могли да намерят живот сред повече собственици."За кухните си компанията предвижда още по-голяма възможност за индивидуализиране - всеки клиент може да избира между различни модули, които могат да се комбинират в зависимост от площта и нуждите на клиента и между различни видове материали и покрития.също беше представена от две жениМартина Пепори, управляващ директор, и Рафаела Манджароти, главен дизайнер на IOC (International Office Concept) - компания за обзавеждане за офиса. "Днес работното място може да бъде навсякъде - у дома, в офиса или даже на летището, каза Манджароти. Затова се фокусираме върху удобен, функционален и гъвкав дизайн с меки, топли цветове.Това беше през февруари. Днес, след седмици живот, ограничен максимално в границите на дома, всички вече сме наясно, че работата от вкъщи и занапред ще остане основен вариант навсякъде, където това е възможно. И това непременно ще повлияе на дизайна на мебели и на организацията на интериора.Новият шезлонг Bicocca на IOK е добър пример за липсата на такава граница - заедно с помощната масичка Corvetto той може да бъде използван както за писане на мейли например, така и за почивка. А модулните акустични панели Monforte в удобна дъговидна форма позволяват работното място да се пренарежда в зависимост от нуждата в момента.Японската мебелна компания Ritzwell представи новата си гама столове и бюра, украсена с ръчно изработени детайли, вдъхновени от древната японска култура. Всички дървени елементи са от орех и дъб с контролиран произход и са обработени с растителни масла. Наричат стила си органичен модернизъм и всеки проект минава множество оценки, за да остане само най-доброто от него и всеки от продуктите им с времето става само по-красив и удобен.. Мебелите за навън вече са така проектирани, че не отстъпват по удобство и елегантност на тези за дневната например, само че са и водоустойчиви.Колекцията "О, вали!" се появява в резултат на първата колаборация между B&B Italia и Philippe Starck. "О, вали!" е иновация. Тя не следва стил или мода, устойчива е на дъжд и също е интелигентно проектиран високотехнологичен продукт с високо качество и изключителен комфорт", казва дизайнерът.Все повече известни имена в дизайна отправят своите видеообръщения с интересни послания. "Пандемията Covid-19 дава шанс на дизайнерите да се справят с глобалните предизвикателства, вместо да правят по-безсмислени неща", казва дизайнерът Хела Йонгериус във видео, записано за Виртуалния фестивал на дизайна, организиран от Dezeen (един от най-популярните сайтове за архитектура и дизайн). Той започна няколко дни преди седмицата, когато трябваше да се състои Миланската седмица на дизайна. Първоначално събитието беше със заглавие Virtual Milan, но след явното несъгласие на организаторите в Милано то беше променено. След изглаждане на противоречията част от италианските участници в Миланската седмица на дизайна като Ventura Projects се включиха със свои виртуални събития в този фестивал заедно с множество други онлайн издания за дизайн.Това са само някои от инициативите за превръщане на дизайн-фестивалите във виртуални събития, но те показват ясна и необратимаЗащото точно дизайнерите са хората, които са свикнали да работят в голяма част от времето си индивидуално, а "к", както казва Рави Найдо, основателят на платформата за дизайн в Южна Африка Design Indaba. Повечето обръщения се обединяват в посланието дизайнът да не бъде само източник на продукти, задоволяващи потреблението - той може и трябва да подобри качеството на живот на всички ни.Norwegian Presence ("Норвежкото присъствие"), ежегодното изложение, организирано от Design and Architecture Norway (DOGA) по време на панаира в Милано, представящо колектив от норвежки дизайнери и производители, избра да следва своето планирано издание в дигитален формат. Озаглавено "Иновации в прогрес", то също е насочено към изследване на възможностите за кръгова икономика.И производителите, и дизайнерите, представени в изложението, са фокусирани върху устойчивостта, търсят възможности за работа с нулеви отпадъци и нисковъглеродни емисии. Много от дизайнерите в шоуто са създали продукти, използващи естествени материали в сурово състояние, което означава, че те са не само устойчиви за производство, но ще бъдат лесни за рециклиране в бъдеще."Епидемията ще доведе до глобална рецесия с мащаб, който не е преживяван досега, но в крайна сметка ще позволи на човечеството да възстанови стойностите си", казва Ли Еделкорт, която ръководи Нюйоркската агенция за прогнозиране Edelkoort Inc и е една от най-влиятелните фигури в дизайна и модата, съветник на потребителските марки по целия свят, бивш председател на Академията за дизайн в Айндховен, декан по хибридни дизайнерски изследвания в училището по дизайн "Парсънс" в Ню Йорк. "Изглежда, че масово влизаме в карантина на потребление, където ще се научим как да бъдем щастливи само с обикновена рокля, преоткривайки стари любими неща, които притежаваме, да прочетем забравена книга...Не много хора разбират какво се случва с нашия свят и икономика в момента. Често във фирмите до 90 на сто от всички стоки са произведени в Китай от пластмаса и полиестер. Скоро ще видим празни рафтовете за обувки, телефони, дрехи... Ще имаме недостиг на медицински консумативи и ще станем свидетели на преустановяване на безкрайното производство на грозни сувенири и безполезни продукти. Това ще ни даде възможност за отваряне на една празна страница за ново начало, защото много компании ще изчезнат в процеса на забавяне.Пренасочването и рестартирането ще изискват много прозрение и дързост, за да се изгради нова икономика с други ценности и начини за управление на производството, транспорта, дистрибуцията и търговията на дребно."От друга страна, най-големият пазар - този за продукти за дома - застава в центъра на вниманието. Сега за всички ни е важна средата, в която сега сме принудени да прекарваме по-голямата част от времето си, а това означава повече инвестиции в този сектор. Докато мебелните компании и дизайнерски студиа инвестират в средства за дигитална комуникация, по данни на платформата за търговия на Criteo през март в САЩ продажбите на продукти за подобряване на дома, градинарство и интериорен дизайн са нараснали с 13 на сто.