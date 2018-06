Календар и домашно кино

. Френската опера "Лакме" на Лео Делиб ще открие д

. В програмата под звездите са включени още "Пепеляшка" (16.06) и "Любовен еликсир" (17.06), както и балетните представления "Зорба гъркът", "Жизел" и др. За най-малките са "Трите прасенца" и "Мечо пух".

на Военна академия "Г. С. Раковски". Пълната програма и билети на:

Radio Gaga.

Белият заек.

малкия градски фест

ще продължи

и чуете

Иво Димчев,

,

,

,

и др.

Музейко" ще организират

А нощта на

ще бъде озвучавана от

в събота и

в неделя. В

"

"

"

-

"

"

", в

16-17.06

Две-три бири" ще се проведе за втори път в Пловдив

Целта му е да покаже многообразието на пивото, включително и крафт вариациите. Тази година

В района

ул. "Екзарх Йосиф" 16, Пловдив.

12 ч.





т

Андре Рийо ще гостува в София за два концерта. Наричат го така

Х

Ден на бащата.

Билет 8 лв.

17.06

Business Run във Варна са се записали

Всеки отбор е от 4 души и всеки участник избягва 4 км, преди да предаде щафетата на колега.

Събитието е благотворително и 30% от стартовите такси се даряват за различни каузи.

спортен лагер на деца със спина бифида и хидроцефалия

Пясъчно лято.

Дори детето да е в София и далеч от морския бряг,

близо до детските сетива и фантазия. Играта с кинетичен пясък развива въображението, фината и груба моторика, както и тактилната чувствителност на детето, действа успокояващо и спомага умението за концентрация.

Пълната програма на:

muzeiko.bg.

До 18.06

Калоян Илиев–Кокимото

изложбата

"Духовно пътуване" представя 22 дигитални колажа

създавани в продължение на пет години. Дигитално обработени, вдъхновени от пътувания из Европа, разпечатани на хартиен носител и канава две серии: "Съвременни икони" и "Духовно пътуване".

рехода на съвременния човек от тривиалното към сакралното.

Photosynthesis,





Летящата класна стая.

угестопедично студио "Жива приказка" и "Къщата за четящи хлапета". Поканата е за деца от 2 до

. Всяко произведение е оставено на учениците да

, пресъздадат в аудиоприказка, в анимация,

пишат песен по него,

играят театър,

измислят негова реклама и слоган или да създават негово продължение.

В детска къща "Момо", от 9 до 18 ч., цена 275 лв.

19.06

на Лио Дикинсън

та

Освен филма ще има и к

н

О

от 19 ч.





19-20.06

Стинг

Това е мое.

"89 пътя на миграцията"

българи, мигрирали извън страната след промените през 1989 г.,

вече завърнали се от чужбина, както и чужденци, установили се в България. Целта е да

открият различните нюанси на един естествен процес – миграцията.

Част от международния проект Outcast Europe по програма "Европа за гражданите"

Проектът се реализира в България, Гърция, Македония, Сърбия, Чехия и Унгария и ще завърши с международна изложба в Атина.

В галерия

Ракиено време.

лятна селекция, която включва и анасонови напитки.

Място на провеждане - в съседния бар "Спутник", начало 19 ч.

21.06

Шотландската поп рок група

с хитове като

и др. Концертът е

през миналата година албум Jump on Board.

Взехте ли си хапчетата.

"Вземи моето хапче" на

Take My Pill обръща внимание на елементи, лекуващи душата и тялото, забравени от хората

, като

Според художниците н

вку



Дейвид Боуи - пет ключови години

Деветдесетминутен портрет през пет ключови години в кариерата на Дейвид Боуи. Документалният филм предлага богат материал от невиждан архив - от "Зиги Стардъст" до "Финият Бял херцог". В интервюта с най-близките му сътрудници режисьорът Франсис Уотли изследва как той се превръща в икона на времето

БНТ, 15 юни от 23:45 ч.



Мрак

Риалити поредица, в която трима непознати ще се подложат на драматично изпитание в пълен мрак, докато се придвижват през праисторическа система от пещери и изоставени от столетия мини. Вдъхновена от екстремните сценарии за обучителни тренировки, провеждани от НАСА и специалните сили, те трябва бързо да се опознаят, работейки в екип в затворените пространства.

Премиера по Discovery Channel, 17 и 18 юни от 22:00 ч.



Криптон

Какво би станало, ако Супермен никога не се е появявал на бял свят, питат създателите на сериала. Две поколения преди унищожаването на родната му планета действието проследява Сег-Ел – дядото на легендарния Човек от стомана, който трябва да вземе решение на живот и смърт – да спаси планетата си или да позволи тя да бъде унищожена, ако иска да запази бъдещия си внук.

Премиера по HBO3, 15 юни от 19:25 ч., 16 юни от 20:00 ч., 17 юни от 11:25 ч

Опера в паркаеветото издание на летния фестивал "Опера в парка"В паркаwww.operasofia.bg.До 16.06Dolce vita. Десет нови италиански филма от последните три години развеждат зрителите из най-южните части на Италия и съвременните проблеми на Европа. Третото издание на Фестивал на италианското кино се провежда в кино "Люмиер". Вечерните прожекции са по две: едната е в 18:30, другата в 20:30. Билетите са 6 и 8 лв.15-17.06За втора година Българското национално радио решава да покаже лицата зад гласовете, с които са свикнали слушателите, и организира концерт в парка. Ще свирят Jeremy, Стефан Вълдобрев, Рут Колева, Биг бенда на БНР и др. Диджей сетове са на диджеите Rawland и Marten. Ще има шатра на БНР.На голямата поляна в Южния парк, вход свободен.16-17.06Второто издание нaWhite Rabbitдва дни и две нощи.През деня сте поканени да видитеLes Animaux SuavagesEdward Granger1000 NamesClipperДетските събития са в сутрешните часове между 10 и 12, когато от "творчески работилници.White RabbitDada DiscoVioleta & Julietaотсечката на улицаИван Вазовмеждуи септемвриРаковскиходът е свободен.Две бири и музиката да свири.Фестивалът с ироничното название "с още повече видове качествена бира и различни тематични зони, място за отдих, музикално оформление и щандове с храна.Тютюневите складове,Начало16-17.06Последен валс? Тъкмо обратното.Краляна валсазаради успеха да възроди валсовата музика на световно ниво. Най-новият му албум - Amore, излезе през ноември 2017 г.оландски цигулар, диригент и основател на оркестъра "Йохан Щраус", Рийо е продал 40 милиона CD и е заемал 30 първи места в различни класации, има над 500 платинени награди, три класически британски награди "Албум на годината". Заедно с Андре Рийо идват още 60 музиканти.В зала "Арена Армеец", от 20:00 ч. Билети от 70 до 120 лв.17.06Филми, посветени на бащите и мъжките фигури в семейството, в Дом на киното. Прожекции на "Тони Ердман", "Пророкът", "Нелюбов" и "После светлина", "Да обичаш Пабло".Business Run Varna.За първото издание на15 отбора от 12 фирми.Тази година каузата е изграждане наНачало 10:00 ч., маршрутът е в корабостроителната зона "Булярд", детайли на: varna.businessrun.bg.17.06Денят за най малките в "Музейко" предлага различни специално разработени игри за децата между 1 и 3 години. Фокусът е върху игрите с кинетичен пясък.пясъкът пак еwww.Духовно пътуване.продължава да изненадва. Този пътПоказват пВъвВарна.18-22.06Едноседмичен маратон по четене заедно със с4 клас. Специално разработена система обещава да накара децата да заобичат задължителните списъци за четене през лятотого модернизиратда нада издаДишай - не дишай.Прожекция на филма "Еверест без кислород"по повод годишнинаот успеха на Хабелер и Меснер - 40 години от първото изкачване без кислород на най-високия връх в света, което поставя началото на нова ера в историята на алпинизма.ратка презентацияа австрийската експедиция под ръководството на Волфганг Наирц.т 15-те български изкачвания3 (или 20 на сто) са без кислород – на Христо Проданов, Дойчин Боянов и Христо Христов.В залата на Betahaus SofiaShape of my heart.За пореден път британският музикантще зарадва феновете си в България, но този път с цели два концерта в Пловдив. Поради ограничения брой на местата в Античния театър – 3000, билетите са от 110 до 190 лв.Начало 21 ч.До 20.06Лични предмети и снимки, обединени под заглавиетонанякои от коитосеPortrait20.06Кръжоците на "Ракета ракия бар" отдавна се опитват да ни убедят, че ракия се пие и през лятото. И този път барманите са приготвилиSay What You Want.Texas се очаква да вдигне на крака публиката в зала 1 на НДКSay what you want, Summer son, Black Eyed Boyчаст от европейската обиколка на Texаs по повод издаденияВ зала 1 на НДК, начало 20 ч., билети от 55 до 120 лвДо 30.06Изложбата на плакатиАменун Женева и Стефан Чиноввръзката на човека, природата и изкуството.ай-старото хапче е красотата, следвана от любов, секс, фантазия, музика, цвят,с.В галерия "Ракурси".