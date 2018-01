Календар и домашно кино

7.01

В ателието "Милион и една планети" децата и техните родители ще научат любопитни отговори на въпроси като кои са най-новите астрономически открития, има ли Земята планета близнак, възможно ли е да има живот на други планети в Космоса и други. Темите са разработени от учения Влади Божилов - учен, преподавател в катедра "Астрономия" на Физически факултет на СУ и научен журналист, защитил докторантура по астрофизика, и ще бъдат представени от водещ на "Биоигри". От 11:00 до 12:30 ч. за деца между 5- и 7-годишна възраст, от 13:00–14:30 ч. за деца между 8- и 14-годишна възраст. Необходимо е записване на: info@bio-game.org . Ценa: 15 лв. за единично посещение; 27 лв. за две деца от семейство. В Природонаучния музей.

I Need Your Love Tonight. Рожденият ден на Краля на рокендрола Елвис Пресли ще бъде отбелязан подобаващо в софийския бар Kick's, където ще звучи селекция от вечни и любими негови парчета. Зад пулта ще застанат Митко от The Smugglers Collective, Shoto от Gentlemen's Mood, както и Явор&Андрей от Lindy Hop Bulgaria. В бар Kick's след 19:30 ч.

9.01

Масово унищожение. Всички сме чували за бойните отровни вещества, но какво точно представляват те? В поредицата Sceptics in the Pub Надя Йорданова, магистър-фармацевт и автор на блога "Инфармация", ще разкаже как те се използват още от времето преди Христа, кои са съвременните химически оръжия, как въздействат на човешкия организъм и какви контрамерки може да вземем. В клуб "Грамофон" от 20:00 ч.

9 и 10.01

Семейството отива на кино. Всяка събота и неделя Домът на киното представя "Кино за родители, игри за деца" - инициатива, която предлага възможност на родителите да гледат филм в уютната зала на киното и в същото време да са спокойни, че децата им са в сигурните ръце на професионалните аниматори, които ще ги забавляват, докато трае прожекцията. Този уикенд ще бъдат прожектирани филми на Теодор Ушев (9.1, 18:30 ч.) и канадски анимационни филми, номинирани за "Оскар" (10.1, 16:30 ч.). Заниманието за едно дете е на цена 3 лева, която се плаща на касата на киното при купуването на билета за съответната прожекция. Игрите са подходящи за деца от 3 до 12 години. В Дома на киното.

10.01

10.01

10.01

Определян като култов, спектакълът на Явор Гърдев по текст на Мартин Макдона - "Пухеният", не е поставян на сцена от години. Сега той отново се завръща в "Театър 199" "Валентин Стойчев" с участието на Пенко Господинов, Михаил Мутафов, Стоян Радев, Николай Мутафов, Стефани Стоилова. Билети от касата на театъра и в мрежата на Eventim.

10.01

10 – 13.01

Театрална премиера. "След репетицията" - пиеса на Ингмар Бергман, под режисурата на Валентин Ганев. В спектакъла "за чувствата, страстта, въжделението, любовта и обсебването в живота на сцената и извън нея" участват Стефка Янорова, Гергана Плетньова и Веселин Ранков. Следващите дати са 11, 15 и 27 януари. В Театъра на Българската армия.

12.01

Старт на курсовете Business Essentials, които ще се провеждат в няколко поредни двойки дни (основно петък и събота), разпределени в седмиците до средата на април. Те представляват серия от практически курсове за мениджъри и предприемачи, организирани от "Капитал Business School", MDV Professional Education. Ускорените обучения са в областта на финансите, правото, маркетинга и бизнес стратегията. Те са с различна степен на сложност, така че да отговарят на нивото и нуждите на участниците, като се фокусират върху практически бизнес знания и умения за хора на ръководни позиции и са подходящи за мениджъри, предприемачи и специалисти, които тепърва поемат управленска роля и трябва бързо да разширят своите знания и умения. Цени: от 400 лв. Повече информация на capital.bg/be1

