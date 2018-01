Америка на Мая Анджелоу

Освен в литературата Мая Анджелоу има изяви в киното (сценарист) и в театъра (режисьор). Носителка е на "Грами" за поемата On the Pulse of Morning, прочетена от нея по време на инагурацията на Бил Клинтън като президент на САЩ през 1993 г., с което става първият поет на подобно събитие след Робърт Фрост, който прочита своя творба преди встъпването в длъжност на Джон Ф. Кенеди през 1961 г.