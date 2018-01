За едно добро кафе

Nomad Coffee

Испанецът Джорди Местре превръща любовта си към кафето в професия в някои от най-добрите кафенета и пекарни за кафе в Лондон, а в свободното си време продава печено от самия него кафе на собствен щанд.През 2014 г. той отваря, последвано и от собствена пекарна - Roaster’s Home, където предлага също курсове и дегустации. Nomad Coffee попада в гида Where to Drink Coffee, издаден от Phaidon.В него сто и петдесет баристи и свързани с кафето експерти препоръчват близо шестстотин места с най-доброто кафе в петдесет страни. "Никога не съм срещала ценител или производител на кафе, който да се поколебае да препоръча правилното място, дори да става въпрос за конкуренцията", казва един от авторите, Лиз Клейтън. Тя е сред най-известните автори по темата и главен редактор на специализираното издание Sprudge.Kronotrop в Истанбул приготвят собствен бленд от зърна за вареното в джезве турско кафе. Сред най-близките представени в гида дестинации е ие място, известно както с кафето, така и с шоколадите си. Освен семейната традиция в основата са и висококачествените суровини с произход остров Сао Томе и Принсипи.Книгата се ражда след пътуване с кола през САЩ на другия от авторите, изобретателя Eйвидън Рос и съпругата му. Майкъл Филипс, собственик наs, любимото им кафене ви световен шампион като бариста, им дава няколко пакета от своето кафе и първата препоръка –, щата Аризона. Технологията се повтаря през петнадесет града и петдесет заведения."От това пътуване ни остана един навик: вече никога не пътуваме по света без плик от любимото си кафе за подарък", казва Рос в увода.Гидът включва и кратък речник с най-използваните видовете кафе, филтри, начини на приготовление, както и информация за провеждащите се в света конкурси за баристи. Сред термините е и Third Wave: превръщащият се във все по-масова тенденция през последните петнадесет години интерес към занаятчийското кафе. Както и всичко, свързано с производството - по възможност директна връзка със стопанствата, справедлива търговия, използване на реколта от настоящия сезон, прясно печени на място зърна.Where to Drink Coffee е от серия на Phaidon, включваща още създадените на същия принцип на подбор Where to Eat Pizza, Where Bartenders Drink и Where Chefs Eat.Where to Drink Coffee, phaidon.com , 25 eвро