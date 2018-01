Музика за очите

Илюстрация Мадона

На първата си среща с младата американска фотографка Дебора Файнголд през 1982 г. Мадона пристига вече гримирана и готова за снимки. Тя взима близалка от купата в малкия апартамент-студио и застава пред камерата.Файнголд снима 48 пози с камерата си Hasselblad. Фотосесията продължава петнадесетина минути и дветедва разменят няколко думи. Серията the lollipop (близалка) shots е една от най-емблематичните за изгряването на звездата на Мадона. "Вече започваше да се шуми около Мадона и исках да я снимам. Музикалните списания, за които работех, не проявяваха особен интерес. Дори не си спомням дали са ми платили за тези снимки. Всички сме се запознавали с хора, в които веднага долавяме нещо специално, дори и без да разбираме какво точно. Мадона знаеше чудесно какво прави. Когато проявих четирите филма, всеки един кадър беше перфектенказва години по-късно Дебора Файнголд.в Мадрид показва до 30 януари 2018 г. изложбата Musical Portraits (вход свободен). Галерията събира над двадесет фотографии на смятаната за един от най-важните портретни фотографи в поп културата от края на 70-те години до днес.Родена презг. в американския щат Роуд айлъндмалката Дебора мечтае да стане актриса. Когато е 12-годишна, се научава с помощта на баща си да снима и сама да промива снимките си. Тя учи актьорско майсторство и комуникации. Скоро след дипломирането си печели стипендия да преподава фотография на млади престъпници в затвор в Бостън.През 1976 г. се премества в Ню Йорк с приятеля сиджаз музикант. Първата й професионална поръчка да снима тромпетиста Чет Бейкър идва от музикалното студио Artist House. Списанией дава възможност да снима и други легендарни изпълнители като Джеймс Браун, "Аеросмит", Браян Ино"За мен беше напълно свободен стил. Никога не съм била по-щастлива. В обкръжението на музиканти се научих да импровизирам. Това промени живота ми. Беше едновременно рисковано и вълнуващо", казва Дебора Файнголд. Работата й привлича вниманието на по-големи студиа и издания като Rolling Stone, Time, Newsweek, The New York Times, където публикува през последните десетилетия. Файнголддопринася за превръщането на звездите и във визуални икони, встрани от музикалния им талант. Тя е автор на много обложки на албуми, като най-много се гордее с Brothers in Arms наДайър стрейтс". Снимала е също американския президент Барак Обама и бившия епископ и активистДезмънд Туту за корици на техни книги. През 2014 г . Damiani Editore публикува книгатас някои от най-добрите фотографии на Дебора Файнголд.Изложбатае вв Мадрид до 30 януари 2018 г., вход свободен.