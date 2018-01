Календар и домашно кино

Кадър от филма "Кръговрат"



презентаторите ще покажат различни и вдъхновяващи гледни точи по разнообразни теми, точно в духа на TED.

Илюстрация Част от откриващата тази събота изложба "Арт старт: Млади художници, които да следим през 2018"

музей "Земята и хората", от

Музикалният проект Sketches of Spain ("Скици от Испания") е създаден от Гил Еванс за Майлс Дейвис. Записан между ноември 1959 и март 1960 г., той се счита за пример в Third Stream, включващ фюжъна в джаза, европейската класика и стилове от цял свят. В началото на годината най-успешният проект за изминалия сезон на Биг бенда на БНР ще бъде представен отново с диригент Антони Дончев и Росен Захариев-Роко, един от най-изявените тромпетисти на българската сцена, в ролята на Майлс Дейвис. В Първо студио на БНР, 19.30 ч., билети в Рекламно-информационния център на БНР, на касата на "Кантус Фирмус" в зала "България и онлайн в мрежите на eventim.bg и

ticketsbg.com.

Курс по дегустация на италиански вина

Brunello di Montalcino и какъв е стилът на виното на Папата Vino Nobile di Montepulciano.

разходка из всички 20 винени региона в Италия: от Южен Тирол до Сицилия и дегустация на 6 от 350-те местни сорта.

начинаещи, така и за напреднали.

Amuse Bouche, oт 19:00 до 21:30 ч.

цена 80 лв.

Black Mirror

, в който детективи разследват мистериозни убийства, при които липсва извършител, а извършителите се оказват всички потребители на социалните мрежи,

Ratio

фокусът е колективното съзнание и потенциала на технологиите да създават "автоматични" общества, управлявани от "умни" алгоритми. Не само Twitter и Facebook, но и децентрализираните мрежи като Bitcoin и Ethereum.

е да открие

присъща за

Viasat Nature, 18 януари, 20:00

Културата и традициите на ислямския свят. Десетият фестивал на киното от Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка – Sofia Menar, се открива с прожекция на "Кръговрат". Дебютът на иранския режисьор Мехди Фард Гадери показва шест семейства, които пътуват в различни купета на нощния влак, като различните истории се преплитат, за да се окаже накрая, че всеки има нещо общо с хората от съседното купе и съдбата му е повлияна от случващото се във влака. Фестивалът се провежда в Дом на киното, "Евро синема", Културен център G8, Чешки център. Цена на билета: 6/8 лв."Радой Ралин: приятно ми е". Спектакъл, създаден по случай 95-годишнината от рождението на Радой Ралин. В него ще чуете гласа, стиховете и песните, композирани по стихотворения на поета. Участват композиторът Кирил Калев, актрисата Микаела Стоименова, музикантът Михаил Шишков и синът на Ралин Кин Стоянов. В "Сити Марк Арт Център", 19:30 ч., билети: 8 – 20 лв.Пътят. От Тайланд през Карибския басейн и Европа, Далечния Изток и Централна Азия – първото събитие от колаборацията между "Кинематограф" и "Клуб на пътешественика" минава през осем страни от три континента. "Поне един от филмите ще излезе от релсите на документално-образователно-приключенското, за да ни прати на няколкоминутно пътуване в света на късометражното кино", обещават организаторите на събитието "Късо кино", в което се включва и дискусия. В "Клуб на пътешественика", 19:00 ч., билет: 7 лв.Оптимистично, с бъдеще. Първото издание на TEDxYouth@ZaimovPark има за цел да вдъхнови и мотивира към промяна по-младата част от населението, но добре дошли в залата са хора от всяка възраст. Под темата "Ctrl+N" – т.нар. шорткът на клавиатурата, който се ползва за появата на нов прозорец на браузъра,В музикалната зала на Националното музикално училище "Любомир Пипков", 10:00 – 15:00 ч. Местата са 100, а цената на един билет е 20 лв. www.ted.com Второто издание на изложбата в Goethe-Institut Bulgarien и Credo Bonum Gallery - "Арт старт: Млади художници, които да следим през 2018", е с акцент върху младите художници (до 35 години) в началото на кариерата им и представя разнообразни аспекти, медии и подходи в съвременното изкуство в България и чужбина. Експозицията стартира с дълъг премиерен следобед и тур в двете изложби с куратори Весела Ножарова, Даниела Радева и Стефка Цанева и някои от художниците, а програмата продължава с вечерно афтърпарти по случай откриването с музика от Светослав (Indioteque) и alias в клуб Tell Me. Премиерен следобед/откриване: събота, 13 януари, 14:00 - 19:00 ч., Тур в изложбата в "Гьоте" институт: начален час 16:00 ч., тур в изложбата в Галерия Кредо Бонум: начален час 17:00Чак до звездите. Интерактивен демо урок на космическата академия за деца на възраст между 8 и 12 години, в който те ще разгледат планетите в Слънчевата система, най-красивите съзвездия, ще кацнат за кратко на Луната, ще разгледат отблизо червения Марс, ще научат какво е да си астронавт. В детски научен център "Музейко", от 10:00 до 11:05 ч. Вход: свободен, но само със записване, местата за занятието са ограничени до 16.Темите, които премълчаваме. В пиесата "За теб" на Яна Борисова участват Станимир Гъмов и Христо Мутафчиев, като ролите на двамата братя Емил и Виктор са създадени специално за тях. Спектакълът е под режисурата на Петър Кауков и със сценография на Никола Тороманов. Следващото представление се играе на 30 януари. В "Театър Азарян", от 19:00 ч., билети: 15 лв.И през новата година продължава проектътна музея "Земята и хората"филм всяка седмица вКакво правят за нас сателититеза 50 години чрез сателитите изследванията и комуникациите са трансформирали начина, по който виждаме света. А това може да ни помогне в предвиждането на опасности като изригване на вулкани и земетресения. В16:00 ч.Испански фолклор и джазова експресивност.око арт. Копия на класически произведения на изкуството – Венера Милоска, древна римлянка, жени с кошница, делва и стомни, момченце и дори ангел, ще бъдат изработени изцяло от шоколад от майстори сладкари, за да им се порадвате и снимате с тях. Дори да звучи малко кичозно, сме сигурни, че ще е интересно да се изпише послание или да се нарисува нещо с бял, млечен или натурален шоколад със специални маркери с какаово "мастило" на пана, закачени на стените в изложбената зала. Разбира се, предвиден е и специализиран щанд за атрактивни сувенири, изработени от шоколад. Вход: свободен. В Bulgaria Mall, ниво партерIn vino veritas.обясни защо древните гърци са наричали Италия "виноландия". Специално внимание ще бъде отделено наСледваСъбитието е подходящо както заАз, роботът.дъхновени от епизода Hatred in the Nation на сериалафорумъторганизират дискусия на тема изкуствен интелект и социални мрежи. ФВ клуб "Терминал 1", от 20:00 до 23:00 ч., вход свободенВ шестте едночасови епизода водещият Морган Фрийман предприема световно пътешествие, за да се срещне с хора от всички култури и да разбере как човешката култура е приела толкова много забележителни форми. Във време, в което световните събития сякаш разединяват различните култури, целта на тази поредицафундаменталните сили, които обединяват обществата ни и да разкрие човечността,всеки от нас.Премиера по National Geographic, 14 януари, 21:55 ч.Сюжетът на десетте едночасови епизода на драмата се развива точно след приключването на Втората световна война – в разгара на празненствата в центъра на Стокхолм двама непознати случайно се целуват и се разделят веднага след това. Момичето от висшата класа Нина и кухненският работник Кале още не знаят, че кратката им среща ще доведе до сериозни последици за много хораПремиера по Epic Drama, 14 януари, 22:00 ч.Международен екип от лесничеи, отдадени на защитата на биоразнообразието, се опитват да управляват взаимоотношенията на човека с дивата природа на Борнео – остров на извисяващи се планини и непроходими джунгли и дом на многобройни видове животни и растения. Зашеметяващо разнообразните флора и фауна обаче са под заплахата на строителството, загубата на местообитания и климатичните промени. Десет епизода по половин час.Премиера поч.