Календар и домашно кино

Филмът за Camino de Santiago е посветен на един от най-популярните маршрути в света, изминаван пеш от приключенци и поклонници – цели 800 км през Пиренеите в Северна Испания



Ричард Роулингс и екипът му пътуват по селските пътища на Тексас, претърсват хамбари, центрове за разменна търговия и полета в търсене на редки возила, които да реставрират.

да върнат автомобил на пътя и ще си струва ли усилията.

Discovery Channel, от 17 януари, 21:00 ч.

Здравей отново, зима. Четиринадесет лекции на теми, свързани с храненето, емоционалния и умствения баланс, физиката и движението, придружени със спортни класове по йога, kangoo jumps, табата, танци, ти-тап, но и нещо за хапване от специални мастър кулинарни класове и кулинарни щандове. Новият амбициозен фестивал "Зимна приказка" ви кани заедно с децата, защото има много занимания и за тях – тенис, лека атлетика, хокей, кънки, танци и десетките работилници. В "Интер експо център", еднодневен билет: 19 лв., всичко на http://festival.zdravei.org Без майтап.Пет от най-добрите стендъп комедианти с техни любими шеги ще размиват цяла вечер в мястото за стендъп комедия в България - "Комеди клуб София". От 18:30 ч., вход: 10 лв./8 лв. за студенти и ученициОтвъд погледа. Прожекция на филма "88MHz", представящ Йордан Георгиев – журналистът, който от седем години води рубриката за култура "Без маски" всеки понеделник от 17 часа на честота 88 Mhz. Йордан е незрящ и може би затова успява да извади на повърхността неща, които никой друг журналист не може да види. От 16:15 ч. режисьорът Яна Титова и самият герой на филма ще бъдат в Дома на киното.Само за жени. Специализираното изложение Women's Expo включва фирми от сферата на модата, дизайна, консултантски услуги, образователни академии, художници, винарски изби, центрове и студиа за здраве и красота и много други. Ще има ръчно изработени продукти от плетива, бижута, аксесоари, керамика, шоколадови бонбони, букети от плодове и зеленчуци. Забавленията са и за цялото семейство с детски център, зона за спорт с много забавления и кетъринг зона с разнообразие от здравословни храни и напитки. В "Интер експо център", зала 5, вход свободен.Жените на Пучини. Концерт, посветен на героините от произведения на един от най-великите композитори по повод 160-годишния юбилей от рождението му. Във вечерта, в която участват солисти, хор и оркестър, ще прозвучат арии от класическите творби "Вилиси", "Бохеми", "Тоска", "Джани Скики", "Сестра Анджелика", "Мадам Бътерфлай", "Турандот" и др. Диригент е Беатриче Венеци, със специалното участие на Доната Данунцио Ломбарди и Камен Чанев. В зала "България" от 19:00 ч.Националният природонаучен музей и театър "Мале-мале" започват редовни представления за деца в пространството на четвъртия етаж в музея. Първото от тях - "Галената дъщеря", е с драматизацията и режисурата на Михаела Тюлева. Децата влизат в музея с билет за представлението, купен на място. Родителите са поканени да разгледат музея, докато изчакват децата си с билета за музея.Свещеният път. Филмът за Camino de Santiago е посветен на един от най-популярните маршрути в света, изминаван пеш от приключенци и поклонници – цели 800 км през Пиренеите в Северна Испания, за да открият отговори на лични и вселенски въпроси. Прожекцията е част от фестивала Sofia Middle East & North Africa Region Film Festival. В Cosmos Coworking, от 18:00 ч. Билети: 6 лв.Театър за цялото семейство. Импровизационното интерактивно представление "Зимна приказка" играе историите на хората от публиката и е подходящо за всички възрасти. Баби, дядовци, майки, татковци, лели и чичовци са поканени в "Читалнята" в "Музейко", за да преживеят заедно забавно време без сценарий и с музика на живо. Билетите са само от epaygo – единичен: 10 лв., семеен билет: двама родители с 2 и повече (собствени) деца: 30 лв., семеен билет: двама родители с едно дете: 25 лв., семеен билет: 1 родител с 2 деца: 20 лв., двоен билет: 1 родител с 1 дете: 15 лв. В "Музейко".Софийската филхармония в партньорство с НМА "Проф. Панчо Владигеров" представя 28 концерта с музиката на 28-те страни - членки на Европейския съюз, в проекта "Музиката на Европа". Тази седмица е за "Музиката на Чехия", изпълнена от Струнен квартет "Фрош" и Симеон Гошев, пиано, с творби от Леош Яначек, Антонин Дворжак, Бeдржих Смeтана. В зала "България", от 22:00 ч.Испания на кино. Tри филмови класики на един от най-големите режисьори в историята на испанското кино – Луис Гарсия Берланга, се излъчват в продължение на три вторника. На 23.01 лентата е "Пласидо" (1961), а на 30.01 - "Палачът" (1963). Версиите са оригинални със субтитри на български. В "Институт Сервантес", свободен вход с покани до запълване на залата.Един Елин. Поредицата "Поет на месеца" в Столичната библиотека продължава с представянето на Елин Рахнев, чиято стихосбирка "Зелда" се радва на голям успех, подобно на предходните му поетични книги и пиеси. Събитието под име "Елин Рахнев и приятели" ще бъде в Литературния клуб на библиотеката.100% заквасена тъмнина. Ако искате да се престрашите и за два часа да разбере как възприемат света и пред какви предизвикателства са изправени хората със зрителни нарушения, събитието "Хляб на тъмно" дава възможност да го направите. Това е метод за общностно сплотяване и личностна трансформация, в който незрящи фасилитатори и зрящи замесват хляб в затъмнена среда. Ще придобиете тактилна представа за отделните елементи на хляба – брашно, сол, захар, естествена закваска и вода, и ще общувате с хората, без предварително да сте видели лицата им, единствено чрез докосване и чувайки гласа им. Участие: 30 лв. 50% от цената е възнаграждение за хора със зрителни нарушения. В Хлебна къща София.Кулинарни викинги. След така популярните думи-състояния хюга и лагом е време да опознаем и скандинавската кухня. Кулинарният клас ще ви помогне да подготвите отлично шведско меню – Gubbröra (губрьора) – предястие с шведска аншоа; Soldatens Ärtsoppa – едно от най-традиционните и любими на всички поколения ястие – "войнишка грахова супа", Semla (семла) - бън със сметана и марципан, която се прави преди началото на великденските пости. Във Food Connection. Още информация на www.foodconnection.bg Маски на мегдана. Международният фестивал на маскарадните игри "Сурва" включва традиционни народни игри и обичаи с маски. Програмата тази година е в рамките на три дни и освен фолклорни изпълнения и състезателните сурвакарски дефилета включва международна конференция "Маски и политики", творчески работилници за децата, работилници за маски, кулинарни демонстрации и дегустации на зимни ястия. В Перник, цялата програма на www.surva.org Балканите на светло. Изложба на участници в BULB (Bucharest Urban League of photographers for the Balkans) – фотографския колектив, основан през 2015 г., в който момента в колектива членуват 45 фотографи от Румъния, България, Турция, Гърция и Кипър. Следващи еднакво виждане, но не и еднаква перспектива, те имат амбициозното усилие да обхванат всички аспекти на балканския неореализъм. В "Фотосинтезис арт център"Вторият сезон на сериала се фокусира върху убийството на един от най-талантливите модни дизайнери, застрелян през 1997 г. на 50-годишна възраст пред имението си в Маями бийч. В ролята на Джани е венецуелският актьор Едгар Рамирес, Пенелопе Крус се превъплъщава в сестрата на дизайнера – Донатела, а Рики Мартин в дългогодишния партньор на дизайнера Антонио д’Амико.Премиера по FOX TV, всеки вторник о22:00Тази телевизионна поредица вече има 11 сезона и това не е случайно – напрегнатата и драматична, тя представя истинските истории за кражби на наркотици, жертви на отвличания и военнопленници. Новият сезон на поредицата вече има 11 сезона и това не е случайно – напрегнатата и драматична, тя представя истинските истории за кражби на наркотици, жертви на отвличания и военнопленници. Новият сезон разказва за страшното приключение на тийнейджърка от Южна Африка, която бива предадена от шефа си, докато уговаря голяма наркосделка за него в Боливия, историите на журналиста Фил Кокс, проследен и впоследствие заловен от полицаи мародери в Судан по време на войната, както и на отвлечения и измъчван от "Ал Кайда" в Сирия американски фотограф.Премиера по National Geographic, 22 януари, 22:55 ч.При тях несъвършенството е недопустимо. Всяка пъпка и петно се превръщат в ужас живота на бъдещите булки, затова те се подлагат на най-новите лечения и процедури, пластични корекции, за да изградят перфектната визия.Премиера по TLC, 19 януари, 21:30 ч.