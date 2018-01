50 години от 1968-а

Протести от април 1968 г.

[Steven Kasher Gallery]

На 4 април 1968 г. Мартин Лутър Кинг, един от водачите на Афроамериканското движение за граждански права, е застрелян на балкона на хотела си в Мемфис. На 5 юни е прострелян и сенаторът Робърт Кенеди, който умира ден след това.Снимка, на която разговарят вдовиците на двамата, Етел Кенеди и Корета Скот Кинг, е включена в изложбата Day by Day: 1968 в Steven Kasher Gallery в Ню Йорк. Изложбата отбелязва 50-годишнината на най-бурната според кураторите година на ХХ век. Тя е подредена на календарен принцип, по месеци. Включени са 366 винтидж черно-бели репортажни фотографии от частна колекция. За всеки ден от високосната 1968 г. е избрана една фотография от американски новинарски агенции. "Наситеното съпоставяне и последователността на образите разказва трагични, комични, иронични, утопични и антиутопични истории", казват от Steven Kasher.1968 г. е белязана от социални и политически сътресения в целия свят. Движението против войната във Виетнам, борбата за човешки права в САЩ, протестите и контрареволюциите в Европа, хуманитарните бедствия в Африка. В Източна Европа годината започва с избирането за генерален секретар на Чехословашката комунистическа партия на Александър Дубчек , който предприема програма за либерални реформи. На една от снимките съветските танкове преминават през Полша, след като са "възстановили" дисциплината на Варшавския договор в Прага.Според организаторите на изложбата голямата историческа значимост на случващото се по света през 1968 г. несъмнено е усетена още тогава. А смисълът и последствията от политическия активизъм и културните промени имат отзвук и до днес.Изложбата е придружена от дълъг саундтрак с известни песни от 1968 г. Сред тях са Mrs. Robinson на Саймън и Гарфънкъл, Chain of Fools на Арета Франклин, Flash на The Rolling Stones иDelilah на Том Джоус.Галерията публикува и книга с всички снимки, участващи в изложбата (40 евро).Day by Day: 1968 в Steven Kasher Gallery в Ню Йорк до 24 февруари,