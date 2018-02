Календар и домашно кино

Илюстрация Лъчезар Бояджиев

Децата се учат на изкуство.

Пазарувайте #сМисъл.

От птичи поглед.

Още едно събитие, посветено на социалното предприемачество – този път, ориентирано към онези, които искат да го практикуват. "Как се става социален предприемач" проследява пътя на развитие на един социален предприемач заедно с Мая Dreamcatcher Донева от "Социалната чайна" и екипа на Reach for Change - България. Те ще поговорят какво трябва не трябва да се прави, ще споделят полезни инструменти от наръчника How to start a social start up и други полезни детайли от сферата. От 18:30 ч. в betahaus.

Фантастични животни. Вечер, изпълнена със забавни игри, фантастични животни, четения от любимите книги за Хари Потър и главоблъсканици по време на събитието "Нощ на книгите за Хари Потър", което отпразнува една от най-впечатляващите съвременни литературни поредици. Младите магьосници, вещици и мъгъли ще имат възможност да вземат участие в събитието, като Разпределителната шапка избере кой участник в кой дом да бъде разпределен и четирите дома ще се състезават за точки в хода на събитието. В клуб "Перото" от 11:00 ч.

Холандия учи.

Сара Чанг





Сара Чанг е само на 8 години, когато дебютира на сцената на Нюйоркската филхармония. Днес цигуларката е носителка на многобройни награди и признания, свири с най-големите световни оркестри и изнася над 150 концерта годишно. В София Чанг ще представи концерт със Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров. В програмата са произведенията на Ленард Бърнстейн, Астор Пиацола и Джордж Гершуин. В Зала "България", билети: 30 - 60 лв. от касата на залата, в epay, в мрежите на Eventim и Ticket.bg.

Миниизложение с дегустация на различни производители и вносители на шоколад и на вина от сира (шираз). По време на Winter Taste ще дегустирате осем от най-емблематичните и високо оценявани сири в света и ще откриете комбинации на сири от Стария и Новия свят с бутикови шоколади. От 16:00 до 21:00 ч. пред офиса на Gourmet Publishing, "Софарма бизнес тауърс" - София, Търговски център, етаж 2. Вход: 15 лв. на място, цена на специалната дегустация "Супер.Сира": 40 лв. (за 8 проби по 30 мл).

Въображение над ограничение. Съвременният художник Лъчeзар Бояджиев прави рядко самостоятелни изложби, особено в България. "Уютни дистопии" е името на първата му такава за Sariev Contemporary, Пловдив, в която предлага нова гледна точка по теми, които го вълнуват отдавна – градовете и териториите, или личната му интерпретации на обществени процеси. Изложбата се организира в контекста на ретроспективата на художника в Софийска градска художествена галерия. Sic Transit Media Mundi ("Настоящето е прекалено късо и доста тясно")", 14 февруари – 11 март 2018 г. В Пловдив, Sariev Contemporary.

Теория на

лупостта".

показва нови премеждия на безстрашни и дръзки хора от цял свят, като чрез специално създадени анимации и кадри на забавен каданс научно обяснява защо са се провалили и изложили.

7 февруари,

21:55 ч.

Осемте едночасови епизода

изграждат

е

Премиера по National Geographic,

"Зима в музея" организира занимателно и вълнуващо арт обучение с теоретична и практическа част (първобитно изкуство, старогръцко изкуство, средновековно изкуство, Ренесанс, импресионизъм, кубизъм, поп арт и др.), в което децата ще се учат да рисуват с въглен, сангин и ръце, да правят релеф и да пишат йероглифи, да рисуват пейзаж с пастели, да правят реклама с флумастри. В галерията на Държавна агенция "Архиви", 10:00 - 17:00 ч.Произведени от български социални предприятия продукти – детски книги и плюшени играчки, ръчно изработени свещи, сапуни и бижута, чаени комплекти, билки и домашни сладка, хранилки за птици и други, може да купите по време на "Базара на социалните предприятия". Тогава ще разберете и повече за социалните предприятия наазара от самите тях, каква е тяхната мисия и кауза и ще бъдете поканени се включите и творчески работилници за всякакви възрасти - "Значки" (от 11:00 до 13:00 ч.), "Направи си сам" и "Хранилки за птици" (паралелно от 14:00 до 16:00 ч.). В "Сердика център" при Голямата ротонда, ниво -1.Фрийрънърът Илко Илиев и фотографът Марин Кефеджийски стоят зад проекта Mixed Motion Project, сниман с дрон и показващ от птичи поглед как Илко бяга из цяла България. Илко и Марин ще разкажат как са направили 2D Run видеото, което им спечели голямата награда на фестивала за филми, заснети с дрон (New York City Drone Film Festival), и ще вдъхновят публиката за създаването на подобни истории. В бар и co-working пространство "Безстрашни пичове" (бул. "Фритьоф Нансен" 37) от 19:30 ч.Бизнес с кауза.В рамките на два дни фестивалът "Дни на архитектурното наследство" ще се опита да надникне с погледа на архитектурата в значението на термина "памет" през лекциите на арх. Валентина Едрева ("Автентичността: най-характерната черта на оригинала"), арх. Габриела Семова ("Зона Г-14, или как се заличава културна ценност"), Тим Риениц (Umbaukultur - The Culture of Conversion), дискусия на клуб "Смисъл" - "Има ли наследство архитектурното бъдеще?", няколко филмови прожекции-импресии от "Северозапазена България" и архитектурно-историческа разходка в "квАРТал" ("Зона Г–14"). В Дом на киното.Представители на три от най-престижните холандски университети – Tilburg University, Utrecht University и Radboud University, представят разнообразието от бакалавърски и магистърски програми на английски език, което предлагат, като ще разкрият предимствата на обучението в Холандия. В три поредни дни: 3 февруари, София, 15:30 ч., хотел "Маринела", 4 февруари, Варна, 15:30 ч., хотел "Графит", 5 февруари, Пловдив, 18:30 ч. хотел "Тримонциум". Входът за събитието е безплатен с предварителна заявка за участие.Тенис БГ. За трети път България ще бъде домакин на турнир от календара на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP). Надпревара Diema Xtra Sofia Open ще бъде от категория ATP 250, като освен Григор Димитров (надяваме се) ще участват още трима тенисисти от топ 30 в света. В зала "Арена Армеец", пакетен билет: 140 – 335 лв., дневни билети: 15 – 40 лв.Филмът "Бунтарят – легендата Фред Беки" е посветен на един от най-влиятелните американски алпинисти за всички времена. Починалият на 94-годиншна възраст през 2017 г. Беки изоставя общоприетите норми на поведение и материалния комфорт, за да се превърне скитащ алпинист-самотник, еколог, автор на 13 фундаментални книги, които са като пътепоказатели за младите поколения. Филмът е носител на Голямата наградата от международния "Банско филм фест 2017", а прожекцията е в рамките на традиционното "Ехо" от "Банско филм фест 2017". Програма на: banskofilmfest.com. Билети: 6 лв.Актрисата и джаз певица Милица Гладнишка и "Михаил Йосифов секстет" представят концерт-спектакъла "Да хвърлим операта в джаза", събиращ оперни арии в джаз аранжименти, песни от анимационни филми и джаз стандарти, поднесени по нестандартен начин. Със специалното участие на пианиста и композитор Васил Спасов. В Опера Бургас от 19:30 ч., билети: 5 – 20 лв.Супер.Сира.Нови епизоди на поредицата "В петия й сезон водещиятДалас КембълПремиера по National Geographic,Автентичната историческа поредица представя 28-годишния френски крал Луи XIV, който, преследван от детски спомени за преврат срещу баща си, поръчва строежа на най-красивото място в Европа - двореца "Версай". Благородниците жадуват да влязат в пищния замък, без да разбират, че целта му е да ги затвори и контролира...Премиера по Epic Drama, 7 февруари, 22:50 ч.интимен портрет на войната срещу радикалния екстремизъм, както и на мъжете и жените, посветили живота си на нея. Чрез безпрецедентен достъп до американските въоръжени сили, предаването ни показва тайни места в Пентагона, фронтови линии на бойни полета из целия свят и дори пилотската кабина на боен самолет по време на мисия. Акцентът на премиерния епизодфронтовата линия на битката за Мосул, Ирак.8 февруари, 21:55 ч.