Календар и домашно кино

23.03

R&B и Neo Soul

Top Shelf Music

Mr. V събира едни от най-талантливите български изпълнители:

Л

атмосферата на

света.

В

от 22:00 ч., вход 15 лв.

Career Speed Dating.

По подобие на

за запознанства и тук

. Фокусът на събитието е върху финансите и френския и немския език.

В бар "Спутник", форма за регистрация:

karieravbulgaria.com

24.03

По повод Часа на земята, когато от всички загрижени за бъдещето на планетата хора се очаква да изгасват лампите символично, умелите и сръчните, които могат да въртят пой (огън), ще се съберат пред Народния театър "Иван Вазов". В момента, когато изкуственото осветление изчезне, ще започне светлинно шоу с въртене на огън.

Хубава си, лично моя горо.

Столичната община кани всички желаещи да засадят дърво да се включат в инициативата

- фиданките и инструментите са осигурени.

В

24.03

"

, а

ма структура, форма и ритъм, сценарий на представлението липсва. Всичко се случва спонтанно и зависи от историите, които присъстващите в аудиторията разказват.

В "Музейко",

От Словения до Северна Корея.

Laibach

В клуб "Терминал 1", начало 21 ч. Билети на предварителна продажба:

Мода за напреднали. Историите на седем нюйоркчанки на възраст между 62 и 95 години, които разчупват стереотипите за красота и остаряване с техния отличаващ се моден стил, са разказани в документалния филм "Ню Йорк – мода за напреднали". По модния блог и книгата на Ари Сет Коен.

могат да присъстват всички, купили билети за прожекцията.

В ДНК, билети: 9 лв.

25.03

а е главният въпрос в д

К

та е

"

"

се вписва в така наречената голяма история.

Прожекцията е във Френския институт, от 17:00 ч. Останалите събития, с които Чешкият център отбелязва 50 години от Пражката пролет, са тук.

25.03

заветните

"

"

к

Към билета за п

е

Пин

Не е само сиртаки.

Константинос Дестунис.

Янис Константинидис, Джон Псатас, Теодор Андониу, Костас Цуграс, Андреас Папарусос. В зала "България",

27.03 – 22.04

.

М

Елън Марк, която

Изложба

с нейни документални и портретни фотографии

на в София – над

, което

и на

големи личности, документира

мисията на Майка Тереза, минава зад завесата на едни от най-големите индийски циркове. Хауърд Грийнбърг от Ню Йорк

М

Елън Марк

28 март от

18:30 ч

Софийската градска художествена галерия

Този град, в който аз съм роден.

Запознаване с организа

Greenbuzz.

В

от 19:00 ч.

29.03

Вечер за големи (18+) в "Музейко" -

провокативна вечер, посветена на състезателни игри, разговори и предизвикателства за интелекта. Темата е забранените плодове в науката и битието.

Ще има уроци по най-забраняваните танци на пилон и belly dance, Science and Arts speed dating

- в

археолога

историчката

изкуствоведката

поета

Стефан Иванов и др.

Лов на забранени съкровища

игра за бързина и съобразителност сред интерактивните инсталации на "Музейко"

Loveguide, които

децата с проверено и адекватно за възрастта им съдържание,

Single Step

подпомагa

младежи от ЛГБТИ общността и техните родители в процеса на самоосъзнаване

19:30 ч

. За седемнадесети път "Бакхус" ще обяви класацията на най-добрите ресторанти за изминалата година на официална церемония с галавечеря, придружена за пръв път и от лекторски панел, отворен за по-широка аудитория. Тази година партньор на събитието е престижната кулинарна академия Le Cordon Bleu London заедно с шеф Емил Минев, който ще открие събитието на 29 март с едночасова демонстрация "Златното яйце" и още четирима гост-лектори, пристигнали специално за събитието в София. Цената на лекторския панел е 50 лв., а за регистрация и повече информация може да проверите тук: bacchus.bg/lectors

До 4 април

.

дисидентите

ия си

Изложбата на Иван Захариев "Фотоувеличение" показва снимки на

Добри Жотев, Драгомир Петров, Екатерина Йосифова, Димитър Шопов, Едвин Сугарев, Иван Радоев, Добринка Корчева, Владимир Писарски, Иван Голев, Иван Динков, Роберт Леви

Г

а