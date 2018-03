Календар и домашно кино

Илюстрация Увеличаване Автор: Любен Зидаров Смаляванеа>

30.03

Девет години след "Козата, или коя е Силвия".

Велошествие и велокарнавал за всички, желаещи да преминат през столицата колело до колело със спортистите Йордан Йовчев и Евгения Раданова, младия алпиец Алберт Попов и други. В 10:00 ч. пред храм-паметник "Александър Невски", колоната тръгва в 11:30 ч. по маршрут до Южния парк, където ще има концерти, игри с награди и забави за всички.

Разходка по женските места и истории, която ще открои значимостта на историята и културната памет на жените в града, като премине през четири важни исторически пункта: площад "Съединение", сградата на ул. "Христо Г. Данов", Първа девическа гимназия (понастоящем Градска художествена галерия), както и сградата на новата гимназия на Тексим тепе (понастоящем там се помещава АМТИИ). От 14:00 ч., сборен пункт пл. "Съединение", безплатно участие.

31.04

Je t'aime.

Целодневна програма, съчетаваща разнообразни спортни активности сред природата (рафтинг, колела, катерене, летене с парапланер, пейнтбол), музика на живо, диджей парти и прожекции на тематични филми по време на второ издание на фестивала Outdoor & White Water Fest, даващ официално началото на рафтинг и каяк сезона в Кресненското дефиле. В Център за приключения и рафтинг кемп "Адвенчър нет", на 120 км от София по магистралата Е79 за Гърция, вход свободен.

. Уикенд, посветен на растенията под интересни за откриване форми – в традиционни зелени декорации, бижута, илюстрации, коктейли, шоколад, лампи, минерали и други. В Cosmos Coworking Camp, от 11:00 до 19:00 ч.

Два великденски базара с ръчно изработени, авторски и дизайнерски предмети – бижута, дрехи, аксесоари, книги, декорации, свещи, ароматни сапуни, картини, играчки и още много други. В "София Хотел Балкан" ("Шератон") и в "Гранд Хотел София" с вход свободен. На същите дати ще се състои и пролетното издание на Mish Mash Fest, което ще срещне публиката с някои от най-добрите български независими автори и лейбъли в "Червената къща" от 10:00 до 19:00 ч. На 1 април Пловдив също разпъва щандове навън за базар за ръчно изработени неща по случай Великден - бижута, играчки и различни аксесоари. В кв. "Капана".

Каква по-добра дата за шеги и забава от 1 април? Точно тогава в зала 1 на НДК ще се изправят най-добрите осем комедианти на "Комеди клуб София", за да разсмиват публиката в продължение на повече от два часа. От 20:00 ч., билети: 22 лв. в мрежата на Eventim или онлайн на www.eventim.bg.

Насоченото към азиатската култура събитие AnimeS Expo ще зарадва младежите по време на пролетната ваканция с косплей, разделен на любителска и състезателна част, няколко часа к-поп, работилници, зона с мърчъндайз, арт алея, голяма гейминг зона с турнири по различни игри и конзоли. В зала "Универсиада", билети: 20 лв. еднодневен, 30 лв. двудневен, 70 лв. VIP билет. Безплатен вход за всички до 12 години, но с пълнолетен придружител, който има билет.

Световноизвестното българско сопрано Александрина Пендачанска представя своя мултимедиен концерт-спектакъл "Това съм аз", с който отбелязва 30-годишния си творчески път. На сцената ще бъде и оркестърът на Пловдивската държавна опера под диригентството на Мартин Пантелеев. В зала 1 на НДК, 19:00 ч. Билети от Билетен център: 25, 35, 45, 55, 65, 80 лв.

Пролетно ваканционно училище за децата между 7 и 11 години с любопитство към света на киното. Интересно поднесена теория и още по-интересна практика за препродукция, продукция и постпродукция на филм и създаване на собствен такъв. В Националния политехнически музей, от 9:30 до 16:00 ч. Повече информация на тел. 02 931 80 18 или по e-mail: polytechnic.pr@abv.bg. Пакетна цена: 100 лв. за 4 дни; 30 лв. за 1 ден.

Истории в картинки.

5, 6 и 7.04

Jesus!

до 13.04

Снимки за четене.

до 27.04

олша

лакат

произведения на автори, които по някакъв начин са свързали своя житейски и творчески път с мощната плакатна традиция и с полската култура като цяло, в това число и български. Според организаторите на изложбата светът на съвременната визуална култура полският плакат е запазена марка и високохудожествена територия, която привлича изкушените от изкуството на плаката. В Полски център.

HBO, 31 март, 21:30 ч., 1 април, 12:15 ч., 4 април, 21:30 ч., 5 април, 14:45 ч.

Промененият Париж. Последни дни от изложбата на Любен Зидаров "Обратна хармония". Експозицията се състои от 18 творби с различен формат, 5 акварела и 13 маслени картини, всяка от които запечатва спомен, момент и чувство от Париж – мястото, на което художникът се завръща 40 години след първото си посещение и в което се срещат неговото минало и настояще. В галерия "Нюанс".Премиера на постановката "Три високи жени" от Едуард Олби. Режисурата е на дебютантът Стефан Спасов, драматург е д-р Светлана Панчева. С Виктория Колева, Василена Винченцо, Радина Боршош, Явор Вълканов и специалното участие на Мария Стефанова, стъпваща на сцената на театъра след 25 години отсъствие. В Народен театър, Сцена на IV етаж, 19:00 ч.София кара колело.Феминистки тур в Пловдив.Пътешествие до Южна Франция с осем вида непознати за нашия пазар френски вина. Представянето започва в 16:00 ч. с думи на сомелиера Кристиян Йончев в компанията надегустационни специалитети. В ресторант Soul Kitchen. Цена за сет меню: 46 лв.Пролетно пълноводие.FloraЦветовете на Цветница.Без майтап.Тийнейджърите знаят защо.30 години не стигат.Клапа, работим!Еднодневен клас на дизайнерката и илюстраторка Вики Книш. Тя ще покаже чрез личния си опит как да имаш "будна" креативност, да намираш нови начини да изразиш идеите си, да не заспиваш като художник и как да продаваш таланта си. Със специалното участие на други две български илюстраторки: Ася Колева ("Бяла лодка") и Мила Лозанова. В "Генератор", единичен билет: 100 лв., студенти и ученици: 80 лв., билет за двама: 160 лв., групов билет за 4-ма: 200 лв. Регистрация на https://event.gg/9134/ (или запитвания на hello@generatorsofia.com със subject: Design Class with Vicky Knysh)Спектакълът "Дебелянов и ангелите" се докосва до част от живота на поета и неговото поетична личност и творчество. Текстът е на писателя Александър Секулов, а режисурата - на Диана Добрева. Използвани са текстове от "Слепия градинар" на Валери Стефанов. В Драматичен театър "Пловдив", 19:00 ч.Мюзикълът с един от най-играните спектакли за всички времена и оригинална бродуейска продукция – Jesus Christ Superstar, пристига в България в най-подходящото време от годината – Страстната седмица преди Великден. В рок операта на Андрю Лойд Уебър и лирика на Тим Райс ще звучат световните хитове Gethsemane (I Only Want to Say), I Don't Know How to Love Him, Could We Start Again Please?, Superstar. В Зала 1 на НДК.Фотографката Галина Йотова представя дългогодишния си проект "Супата на Кафка", в който изследва връзката между фотографския образ и пита индиректно как можем да прочетем текста през фотографския образ или как да гледаме на фотографията като текст. В Гьоте институт.Значението на плаката. Изложбата "П като П. П като П" събираДублирана индивидуалност. Артистичното холандско дуо "Л. А. Раевен" (близначките Лизбет и Анжелик Раевен) представя своята най-нова видеоинсталация Wild Zone 3. Една от силно вълнуващите го творчески теми са запазването на индивидуалността в свят, излъчващ модели за подражание и следван сляпо от хиляди момичета, които по пътя към "идеала" използват методи за трансформация и изгубват себе си. В галерия "Структура.""Преди две години направихме разследване в Швейцария, САЩ и Азия, за да открием тези, които наистина познават Ким Чен-ун, и да опитаме да създадем профил на тогава все още новия лидер." Думите са на създателите на едночасовия документален филм, посветен на "живия бог" на 9-ата ядрена сила в света, издигнат тайно, за да поеме командването на севернокорейския режим, първата комунистическа династия в историята.Премиера по National Geographic, 5 април, 20:55 ч.Премиера на българския филм с режисьор Димитър Коцев-Шошо. Ива е на 17, а Мая на 12 години – полусестри с общ баща, когото обожават. Двете откриват любопитна тайна за свой учител, но докато я обсъждат, животът им се променя от шокиращо събитие – баща им Андрей е в кома след рутинна операция.Документален филм за изследователя, автор и духовен учител Рам Дас, който говори за любовта, живота и смъртта от дома си на остров Мауи, докато краят на собствения му живот приближава. До 1967 г., когато посещава Индия за пръв път, той е известен с името д-p Pичapд Aлпъp, пcиxoлoг oт "Xapвapд" и пcиxeдeличeн пиoнep c д-p Tимъти Лиъpи.Премиера по Netflix, 6 април