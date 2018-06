Календар и домашно кино

Имелда Мей





Ще се стопят китарите. Международният китарен фестивал започва с концерт на българската фюжън формация Banda Del Padre и техния микс от фламенко и латино ритми, с традиционен български и балкански фолклор, продължава с майсторски класове на имена в китарните умения от Финландия, Унгария, Дания, Италия (в концертната зала на НМА "Проф. Панчо Владигеров"), рецитали, уъркшопове и завършва с отново с концерт на родния проект Gipsy Jazz (в "Студио 5"). Цялата програма е на http://guitart.bg/bg/sofia-2018 Лятно кино Варна. За трета поредна година едно или две заглавия от най-новите холивудски заглавия ще бъдат представени след залез слънце на огромен 3D екран на открито. Киното разполага с 800 седящи места. В кк Св. св. Константин и Елена над хотел "Флагман".Красотата в музиката. Международният джаз форум Стара Загора тази година залага на дамското присъствие – хедлайнъри са тромбонистката Карол Джарвис от Великобритания, свирила със Стинг, вокалистката Камий Берто от Франция, Агниешка Хекиерт от Полша, Нара Аракелян от Армения и др. В Античния форум "Августа Траяна", вход свободен. Вижте програмата на http://jazzforumsz.com Бургас спортува. Различни спортни и тренировъчни активности на открито като силови тренировки, кросфит, бадминтон, волейбол, футбол и йога, ранно физическо развитие на деца до 12 години, както и тренировки "Мама и бебе" за проследяване на физическото възстановяване при новородили майки. В Морската градина – Пантеона, безплатно участие, от 10:00 ч. За повече информация: www.bulgariasportuva.bg или във Facebook Съвременната британска сцена представя: Имелда Мей, пяла на сцена с Лу Рийд, Том Джоунс, Дейвид Гилморд, Робърт Плант, U2, и вече наричана "новата музикална емлблема на Ирландия", идва в Пловдив, за да представи актуалния си албум Life Love Flesh Blood, съдържащ нов груув, комбинация от джазиран блус, соул, госпъл, фолк, рок, акустични парчета. В Античен театър в Пловдив, билети: 30, 40, 60 и 80 лв. в системата на EpayBG.Нагоре по морените. Red Bull Moreni Challenge e екстремна бегова надпревара, вдъхновена от Кирил Николов–Дизела, в която за пръв път в света и България атлети, ориентировачи, катерачи, паркур фенове и други опитни екстремни спортисти ще тестват издръжливостта си върху природния скален феномен. Макар регистрацията да е затворена, може да станете свидетели на състезанието. Местност Златните мостове на Витоша.Нова порция наука. В рамките на един ден осмото издание на форума Ratio ще представи лекции на преподавателя в Queen Mary University of London Стивън ле Комбер ("Математика, мъртъвци и малария"), астрофизичката д-р Маги Лю ("Тъмната Вселена през очите на Евклид"), писателят д-р Холм Геро Хюммлер ("Относителни квантови глупости") и др. Повече подробности за темите и лекторите виж на сайта: http://ratio.bg/forum2018/ . В Sofia Event Center.Френската поп-соул звездата Imany пристига отново в България, този път за два концерта на живо. Те са в Пловдив – на 10 юни в Античния театър, и на 12 юни в зала 1 на НДК. Билети: 50 – 100 лв. в мрежата на Eventim - OMV, билетен център НДК, български пощи и онлайн на Eventim.bg.Спортният празник "Детска Игриада" предлага забавления за децата между 5 и 12 години, техните родители и приятели, или избор между пет различни спортни дисциплини: велокрос, лека атлетика, щафетно бягане, щафетни игри и бадминтон. От 9:00 ч. в парк "Заимов". Безплатна регистрация вижте на страницата на събитието във фейсбук.Неделно бягане. Пет, 10 или 15 км дистанция в едно от най-красивите софийски места за бягане – Двореца във Врана, в което се редуват всички кътчета и алеи на парка с нулева денивелация. Начало: 10:00 ч. Още информация на http://info.5kmrun.bg/ Първо сценично представяне в България. Международният театрален фестивал "Варненско лято" върви с пълна пара. В програмата му е и неповторимото музикално сътрудничество между вокалния хор "Мистерията на българските гласове" и един от най-големите гласове в популярната музика, Лиса Джерард – специален гост на хора за техния нов албум "БууЧииМиш". В зала 1 на ФКЦ, Варна, 19:00 ч.Литературният фестивал "Пловдив чете" се открива на 12 юни с концерт на група "Фондацията" от 20:00 ч., за да превърне града в огромна книжарница на открито с представяния на издателства от цялата страна, срещи с български и чуждестранни писатели, авторски рецитали, дискусии и др. В Пловдив, вход свободен. Вижте програмата и участниците на http://plovdivchete.com/ "25x25" е юбилейна изложба по повод 25 години от създаването на специалност "Фотография" в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Включени са фотографски илюстрации по различни литературни произведения, фотодокументалистика, социокултурни изследвания, дълбоки лични изповеди. Куратор на изложбата е доц. Иглена Русева, а избраните работи са на Боряна Пандова, Неделчо Хазърбасанов, Андрей Киров, Виктор Кожухаров, Яна Лозева, Радина Ганчева, Симеон Гайтанджиев и други. В Институт "Сервантес".Науката в нас. Гостуването на научната експозиция, създадена от южноамериканската организация Aurea Exhibitions с истински човешки тела, беше удължена до 30 юни, така че ако още не сте я видели, разполагате с последни дни. Тук са изложени над 100 реални експоната на органи и части от човешкото тяло, сред които и 8 цялостно запазени човешки тела. В Bulgaria Mall, Ниво -2, билети: 10 лв. за деца и 12 лв. за възрастни.Поредицата изследва някои от най-разнообразните хранителни режими в света. Джими Дохърти ("Бойният клуб на Джими и Джейми", "Фермата на Джими") и Кейт Куилтън (Food Unwrapped) пътуват по света и подбират 50 от всички световни диети, подредени от най-лошата към най-добрата, с помощта на водещи експерти в областта на храненето.Премиера по 24Kitchen, всеки понеделник от 13:00 ч.Група приятели с интерес към науката си служат с последните й открития, за да правят шеги, каскади и номера. В тази поредица те използват познанията си в областта на химията, физиката и инженерството, за да осъществят невиждани до момента номера, които представят на зрителите забележителни и необичайни достижения на науката.Премиера по Discovery ChannelФилм, изпълнен с музика на The Clash, The Ramones и Buzzcocks, който улавя духа на пънк сцената от 70-те. Тогава 15-годишният Шай чува музиката на Clash за пръв път и попада в напълно нов свят на социално осъзнаване и противопоставяне на системата – нещо, което не е виждал в малкото предградие в Лондон, където живее.Премиера, HBO – 8 юни от 15:15 ч. HBO 2 – 11 юни от 18:25 ч. и 12 юни от 9:05 ч.