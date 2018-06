Нежна е нощта

Илюстрация Любомир Армутлиев - Лубри

Любомир Армутлиев – Лубри е роден в София през 1977 г. През 2007 прави първата си самостоятелна изложба, а оттогава е показван в Любляна, Виена, Краков. Неизменна част е от значимите групови изложби на съвременно изкуство и фотография в България през последните няколко години. Ladies Only е неговата трета самостоятелна изложба в Sariev Contemporary. Кураторът на изложбата Васил Илиев описва подхода на Армутлиев така: "Разхождайки се нощем и денем с малката си аналогова камера, висяща на колана, има вероятност да изскочи пред вас, широко усмихнат и с отворено сърце."

Ladies Only,

Sariev Contemporary.

Vice, Fantom, Future Images – A collection of the World’s Best Young Photographers.

В анонсирането на изложбата са спестени думи като "транс" или "драг", тъй като, както Лубри напомня, все пак става въпрос за "само дами" и нищо повече.

Илюстрация Julieta at Backyard, 2015

Илюстрация Manhattan Glamour Faces, 2017

Снима изцяло на лента, въпреки че улавя тези моменти, които сме свикнали да запаметяваме бързо и дигитално. "Дава ми дълбочина", е лаконичното му обяснение защо продължава да залага на лентата.

One Night Stand Gallery,

"Изпитвам нестихващо любопитство към света около мен, то не се променя", казва фотографът, който обикновено избира посоките на пътуванията и според това как ще го провокират творчески.



Това че през последните години все повече хора го следят покрай

не е променило нищо за него.

Ladies Only

Sariev Contemporary