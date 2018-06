Фрида: бит и душевност

Илюстрация Фрида Кало на пейка, 1938

Силен акцент в изложбата е детството на Фрида, израснала в семейството на баща германец и майка мексиканка, както и двете белязали живота и творчеството й здравословни предизвикателства. На шест години се разболява от детски паралич, вследствие на болестта десният й крак остава по-къс и по-слаб, а 12 години по-късно едва оцелява след тежка автобусна катастрофа през 1925 г. Според критиците на творчеството й именно страданието провокира пробуждането й като художник, тя превръща болката в изкуство. Времето, прекарано на легло, Фрида Кало запълва с рисуване и старателно водене на личен дневник. От семейните архиви, притежание на музея в Мексико, става ясно, че дори, когато е била болна, Фрида се е обличала официално за срещи с приятелите си.



"Хората, които са общували с нея по онова време, си спомнят, че тя обичала да казва: "Рисувам себе си, защото често съм сама", затова винаги се стремяла всеки детайл от облеклото, грима и аксесоарите й да има значение, да носи някакъв символ, да разказва история", коментира помощник-кураторът от страна на лондонския музей "Виктория и Албърт" Клер Уилкокс.

След смъртта на Фрида Кало през 1954 г., която напуска този свят на 47 години, съпругът й Диего заключва всичките й лични притежания. Отворени са за пръв път от екипа на музея в Мексико, наречен "Синята къща", през 2004 г. и сред ценния архив от лични вещи на художничката са открити гримовете, лекарствата и бижутата й. "Това е първото и голямо материално доказателство за начина, по който от един момент нататък в живота си Фрида започва да измисля самата себе си", смята Клер Уилкокс.



Точно четири години отнема подготовката на хитовата изложба "Фрида Кало – да измислиш себе си", която лондонският музей "Виктория и Албърт" показва до 4 ноември."Някои от ценните притежания на архива в къщата-музей "Фрида Кало" в Мексико напускат родината й за пръв път след 50-годишно мълчание, заключени след смъртта на Фрида от съпруга й Диего Ривера", коментира гост-кураторът от Мексико Сирсе Енестроса при откриването на експозицията на 12 юни.При внимателния подбор сред повече от 6000 фотографии, 12 000 лични документа и 300 предмета, дрехи и рисунки на Фрида Кало е била взета предвид и директната връзка между артистичния свят на мексиканската художничка и нейния гардероб. "Фрида е противоречива и сложна личност с много пластове – като жена и като художник. Нейният стил на обличане е произведение на изкуството и има директна връзка с вътрешния й свят, толкова често оживявал в картините й", допълва мексиканската кураторка.Ретроспективната изложба, която предлага за пръв път поглед и върху всекидневието на Фрида Кало, посреща посетителите с оригинална сценична концепция.В първата зала са разположени няколко легла, които пресъздават усещането за изолация, в което Фрида е живяла след временното обездвижване, причинено от тежката катастрофа. За да не стане пленник на своето страдание, майка й поставя в стаята й огледало и така Фрида започва да рисува отражението си в него. С красиви мотиви са изрисувани и множеството корсети, които е трябвало да носи за обездвижването си. "Животът й след катастрофата протича в пълно противоречие. Като жена е трябвало да облича тялото си, а като художник започва да госъблича и това се усеща много силно в изложбата", коментира Уилкокс.Знаменателна по много причини е срещата й с мексиканския художник Диего Ривера. "Когато го среща за пръв път, Фрида носи червени комунистически тениски и ризи, панталони и много простичко скроени поли. Първата снимка, на която е видно, че Фрида прави рязък завой в гардероба си и в усещането си като жена, е сватбената фотография. Тя е с дълга красива рокля, с лек грим и изпълнени с обич очи. Екипът, с който работихме по изложбата, е категоричен, че това се дължи, както на Диего и неговата сласт към живота, така и на американския период в семейната им история."Фрида Кало и Диего Ривера стават семейство през 1929 г., а в следващите четири години опитват от опиянението и свободата на Америка. В този период Фрида сякаш сама измисля собствената си идентичност, като я гради стъпка по стъпка, картина след картина, среща след среща, сблъсък след сблъсък – с Диего, с хората, които не разбират липсата на ограничения в живота й, жаждата й да опита всичко, апетита към живота.наи изкуственият крак, който Фрида изрисувала сама. "Фрида е била изключително силна жена. След катастрофата е искала да поеме контрол над всичко. Била е принудена да носи неудобните корсети, за да подсили гърба си. Когато към тях добавя своите рисунки, ги лишава от медицинското им приложение и ги превръща в артистичното послание на една изключително силна жена."Изложбата Frida Kahlo: Making Her Self Up продължава до 4 ноември в музея