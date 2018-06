Дали, Дюшан, Магрит в Мадрид

© Philippe Halsman, A Paragon of Beauty, 1953



© Joseph Cornell, 1962





През 1975 г. по време на строежа на Театър-музей "Дали" в родния му град Фигерас Салвадор Дали заедно със своя приятел и сътрудник, архитекта Оскар Тускетс, създават залата "Портрет на Мей Уест, който може да се използва като сюрреалистичен апартамент". Ликът на холивудската актриса е съставен от елементи от интериора, в центъра на който е поставен червен кожен диван с формата на нейните устни. Дали се вдъхновява от своя картина, рисувана четиридесет години по-рано.Днес залата е пресъздадена от 77-годишния Тускетс и представлява по думите на организаторите "специален гост" в изложбата. "Революционери на ХХ в. Шедьоври от The Israel Museum в Ерусалим", която Palacio de Gaviria в Мадрид показва до 15 юли.Сто и осемдесет творби проследяват творчеството на най-известните представители на дадаизма и сюрреализма, сред които Марсел Дюшан, Рене Магрит, Ив Танги, Макс Ернст. Творбите са предоставени от The Museum of Israel, притежател на една от най-значимите колекции от двете течения в изкуството.Залата, в която зрителите са поканени да седнат върху "устните на Мей Уест", е също намигване към социалните мрежи и най-вече Instagram, който подклажда търсенето на все по-оригинални кадри. За края на изложбата е запазена друга силно визуална инсталация от висящи от тавана хиляда и двеста чувала с въглища, създадена от Марсел Дюшан за Международното изложение на сюрреализма през 1938 г.Бунта срещу политическата и социална цензура, търсенето на лична свобода и творческо обновяване дадаистите и сюрреалистите постигат, залагайки на чувството за хумор, играта на думи, провокацията и заимстването на механично създадени образи. Силна роля изиграва и бързият технологичен напредък в радиото, киното, индустриалното производство и печатната преса. Заради голямото влияние на теориите на Зигмунд Фройд артистите и писателите се превръщат в "агенти на желанието", казват организаторите на изложбата."Вярвам в бъдещото хармонизиране на привидно толкова противоречиви състояния като сънищата и реалността и превръщането им в нещо като абсолютна реалност, в сюрреалност", пише френският писател и поет Андре Бретон в "Манифест на сюрреализма" през 1934 г.Построена в средата на XIX век и вдъхновена от Palacio Farnese в Рим, в продължение на двадесет години (до 2011 г.) работи като една от най-известните дискотеки в Мадрид, а през последните две години се използва за големи временни изложби.