Фактите и само фактите

Factfulness (книгата излезе през април и все още не е преведена на български - бел. ред.).

TED

Професорът по международно здраве в шведския Каролински институт Ханс Рослинг (19

) добива международна известност през 2006 г., когато представя работата си на TED конференция в Монтерей.



Тогава той използва огромно количество данни и невероятни визуализации, за да убеди хората, че светът отдавна вече не се дели на "развит" и "развиващ се" и че всъщност по-голямата част от населението на Земята живее по средата. Бил Гейтс се съгласява с него още тогава, но казва, че до този момент не е намерил по-удобен начин да определя държавите. Сега, след излизането на

авторът разделя държавите на ниво 1, 2, 3 и 4 според бюджета, с който жителите им разполагат за един ден. Отново Бил Гейтс нарича книгата на Рослинг "незаменим наръчник по трезво мислене върху глобалните въпроси". (Преди няколко седмици американските медии писаха за решението на Гейтс да подари безплатен даунлоуд на

на близо 4-те милиона абсолвенти, дипломирали се в САЩ тази година. Списание

изчисли, че ако всички завършващи се възползват от възможността да свалят книгата, стойността на жеста на Бил Гейтс ще възлезе на 55 милиона долара - бел. ред.).

Ханс Рослинг

"

Thinking Fast And Slow.

Gapminder. Н

Factfulness Рослинг обяснява стремежа обществата да бъдат делени с инстинкт, който той нарича gapinstinct

Обикновено хората в субективното си мислене определят света като лош или добър според това дали техният живот се развива добре или зле и не отчитат фактите, а Ханс Рослинг не само говори за идеята си, но и я живее, защото въпреки болестите, с които се сблъсква в живота си, и тежкото детство, когато едва не се удавя в септична яма, той остава оптимист за развитието на света – докрай. И когато е диагностициран с хепатит

още на 20 години, който се влошава до цироза на черния дроб, и когато разбира, че е болен от рак, Ханс Рослинг остава оптимист за бъдещето на света, защото анализира данните и фактите.

"Тази книга е последната битка от мисията, на която съм посветил целия си живот – да се боря с опустошителното глобално невежество", пише Ханс Рослинг и наистина

умира

Синът му Ола Рослинг и снаха му Ана Рослинг, които са съавтори на

Factfulness - Ten Reasons We're Wrong About the World--and Why Things Are Better Than You Think, Hans Rosling