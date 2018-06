Календар и домашно кино

#ДУНАВтечевСофия. Специална 3D Mapping прожекция, в която ще заплуват петметрови есетри и други дунавски обитатели. Събитието е по повод международния ден на река Дунав, а идеята на WWF България е да запознае всички с най-голямата река в България, нейните емблематични риби и най-вече да насочи вниманието към проблемите, които заплашват сладководните басейни у нас – прегради като ВЕЦ-ове, язовири и шлюзове. Вход свободен. В облагородената част от коритото на река Перловска, срещу паркинга на Националния стадион "Васил Левски", от 20:30 ч.

Спира в 14 областни български града с две от най-касовите български заглавия от последните месеци - "Привличане" и "Революция X". Във Варна (28 юни), Добрич (29 юни), Шумен (30 юни), Разград (1 юли), Русе (2 юли), Велико Търново (4 юли), Плевен (5 юли), София (6 юли, Паркинг Saloon American Pub). За 50 - 60 автомобила. От 21:00 ч. и 23:00 ч. С предварително купен билет или в деня на прожекцията, 8 лв. Вход свободен за хора в неравностойно положение.

Камен Донев представя концерта си "Македонски песни", в който се включват изпълнителите Ева Перчемлиева-Тъканова, Елена Кокорска, Галя Кокорска, Александра Борисова, Милена Караджова, Криста, Петър Миланов, Стунджи – Стоян Янкулов, Димитър Тишев, Кирил Добрев и Людмил Стойнев. Във Варна, Летен театър, 20:30 ч., билети: 25 - 50 лв.

След първото си издание преди месец "Улицата на готвачите vol.2" се завръща за още един вкусен уикенд със селектирани ресторанти и заведения с авторска кухня, десерти и майсторски сладоледи, крафт бира и вина от семейни изби, бар зона и специално подбрани кафе напитки. Бул."Сливница" 2

Премиера на най-новата пиеса от репертоара на театър "Възраждане". "Защото на мама така ѝ харесва" е на унгарския драматург Жолт Пожгаи, режисьор е Лилия Абаджиева. От 19:00 ч.

Грозните последствия. От 2015 г. насам документалният фотографски проект "Омразата наранява" проследява хронологията на насилието, с което се сблъскват бежанците в опита си да пресекат европейска граница. С този проект авторката Чинзия Д’Амбрози печели наградата на Галерията на фотографите в Лондон миналата година. В Червената къща.

Джулай морнинг ще бъде посрещнат в Бургас с музикална програма с цели осем групи. Започва в 19:00 ч. със Stallar Lumos, включва чуждестранно изпълнение на Фил Джаксън от Великобритания, а гвоздеят е представянето на Стефан Вълдобрев и "Обчайните заподозрени" от 00:00 ч. Моста в Морската градина, вход свободен.

Деца от всички страни.

В рамките на събитието са предвидени прожекция на филма "Децата на света" и настолни игри от Израел, представители на индийската общност в България ще пускат хвърчила и ще покажат игра на камъчета и рисунки с къна, а "Институт Сервантес" ще учи децата как се прави традиционната пинята. Дворът на Музейко, от 11:00 до 13:00 ч.

"Майстори Месари" канят всички любители на месото и домашната традиционна храна на събиране на открито с питателно меню – джолани на пещ, агне и теле на чеверме, скара, боб на пещ, свежи салати и разядки, приготвени с локални продукти, хляб от "Хлебар", бира и дегустация на нова реколта розе каберне фран и шардоне. Допълнителното настроение е от оркестър "Сияние". Село Мусачево, "100Панство Мусачево", от 12:00 до 18:00 ч. Вход на място: 20 лв., включва се храната, напитките се плащат допълнително.

Театър пред театъра.

Безплатен концерт с участието на групите "Спектрум", 4th Edition и музикантите от страни от Западните Балкани – Western Balkan

Band BG, обединени от импровизаторските умения в балканския фолклор, рок, джаз и фюжън звучене. В парка зад НДК – новата открита сцена на Двореца от 19:00 ч.

Една от най-големите изложби на екзотични птици в Източна Европа каца в Бургас. Папагалите долитат от три континента, а един от тях е и най-големият в света – Хиацинтов ара. Птиците няма да са поставени в клетки, а ще летят свободно в специална зона. В Кръглата зала в Експо център "Флора" също свободно ще кръжат и още едни екзотични посетители – тропически пеперуди. От 9:00 до 20:00 ч.

Премиерна прожекция на тридесетминутния филм, който запечатва щафетния супермаратон и инициативата "Един ден на Витоша", състоял се на 14 април тази година. Тогава алпинистът Дойчин Боянов обиколи Витоша по суша, въздух, вода, дори под земята, придружаван от някои от най-успешните и популярни български спортисти. В Кино "Люмиер Лидл", 19:00 ч., вход свободен





Своя най-нов Концерт за кавал, кларинет и оркестър, включващ симфонични танци на Петко Стайнов, Золтан Кодай и Антонин Дворжак, ще представи Теодосий Спасов по време на Международния музикален фестивал "Варненско лято". В проекта се включват кларинетистът Илиян Илиев и симфоничният оркестър на БНР под диригентството на Марк Кадин. В Зала 1 на ФКЦ, 19:00 ч.

Punky Reggae Party.

Фотографът на звездите.

Премиера по Netflix, 29 юни

Автокино под милион звезди.Да тропнем заедно.Варна готви.Деца от различни националности ще се срещнат и ще представят своите игри от всички краища на света.Местни избори.Световноизвестният Кралски Концертгебау оркестър – Амстердам идва за пръв път в България като част от европейското си турне. Програмата включва Концерт за цигулка в ми минор, опус 64 от Менделсон със солист Веско Ешкенази и Седма симфония на Бетовен. В зала 1 на НДК, 20:00 ч., билети: 50, 70, 90, 110, 130 и 150 лв.Девет спектакъла на открито ще бъдат представени на сцената пред сградата на Народния театър "Иван Вазов". "Театър пред театъра" се открива с концерта-спектакъл "България – благословена земя" с участието на певци и актьори, режисирани от Борис Радев (вход свободен, с покани от касата) и продължава с постановките "Калигула" (1 и 2 юли), "Госпожа Министершата" (3 юли) "Животът е прекрасен" (4 и 5 юли), "Сако от велур" (6 юли), "Швейк" (7 юли). От 21:30 ч., билети: 10, 15, 20, 25 и 30 лв. от касите и от системата на Easypay."Музиката на Западните Балкани".Екзотичен тропически рай.20 часа, 20 спорта, 80 км.Самостоятелен концерт на открито на оперната певица Светла Василева. За събитието е разработен репертоар в аранжименти на Живко Петров, на сцената ще бъдат музикантите от JP3, а специално от Аржентина идва световноизвестният изпълнител на танго и музиката на Астор Пиацола – бандонеонът Жилберто Перейра. В градината на "Лебед", 50 – 100 лв., 20:00 ч.Фолклор класика.Групите "Ревю", Kottarashky and the rain dogs и "Мерудия" се събират на една сцена за общ концерт. Вратите се отварят в 18:00 ч., концертът започва в 20:00 ч. В "Маймунарника" в Борисова градина. Билети: 10/12/15 лв. в мрежата на еPay.Четиридесет от най-добрите портрета на световноизвестния френски фотограф от края на ХIX и началото на XX век – Феликс Надар, се представят в изложба от календара на петия фестивал "Фотофабрика". "Бележитите портрети на Надар" включва образите на Сара Бернар, Александър Дюма, Клод Дебюси, Шарл Бодлер, Жорж Санд, Жак Офенбах, Емил Зола, Жул Верн и още десетки големи имена. В Националната галерия – Двореца.Втори сезон на забавния и изпълнен с осемдесетарска естетика сериал, разкриващ живота и перипетиите на GLOW (Gorgeous Ladies of Wrestling), или красивите дами от американско тв шоу за женски кеч. Комедията е от екипа, стоящ зад хитовия сериал Orange Is the New Black. Обещава да е също толкова смешен, колкото първия сезон.Първи сезон на сериал по новелите на писателя Люк Дженингс. Главни герои са елегантната убийца Виланел, обичаща лукса, който този занаят ѝ осигурява, и отегчената и брилянтна служителка в отдел за сигурност Ийв – жената, на която е възложено да я залови. Двете интелигентни жени са вманиачени една в друга и се сблъскват в игра на котка и мишка.Премиера по HBO 3, 1 юли, 22:00 ч., 2 юли, 18:30 ч.Германският сериал прави психологически профил на света на големите корпоративни финанси. Младата инвестиционна банкерка Яна Ликам е несправедливо уволнена от Crédit International, престижна инвестиционна банка от Люксембург, и получава фантастично предложение за работа във Франкфурт. Скоро обаче разбира, че бившата й шефка манипулира положението на Яна, за да извлече полза за себе си.Премиера по HBO 3, 1 юли, 22:45 ч., 2 юли, 19:15 ч. 4 юли, 02:35 ч.