Календар и домашно кино

Домашно кино

Япония: Между земята и небето

Три серии по 60 минути показват въздушни кадри на диви и не само места от Япония. Трите филма са заснети от север на юг през четирите сезона и разкриват мистериите на някои от най-прекрасните забележителности на страната. "Япония: между земята и небето" си поставя за цел да изучи финия баланс между традицията и съвремието.

Премиерата е в неделя, 15 юли, от 22 :55



How It Ends

Постапокалиптичен трилър, в който млад мъж се опитва да спаси бременната си жена и да се спасят след мистериозен апокалипсис. В главните роли са Тео Джеймс и Кат Греъм. Филмът ще ви е интересен, ако имате нужда от малко драма и ви е омръзнало от леките летни комедии.

Премиерата на How It Ends по Netflix е на 13 юли



Тайните на леля Кати

Португалката Катя Гоармон е финалистка в "Мастър шеф" и вече се е превърнала в една от любимите телевизионни водещи, заради неутралния си стил на презентиране на ястия и готварските си похвати. Очаквайте вкусна храна и интересни истории от личния ѝ живот.

Премиерата е на 18 юли от 13 ч. по 24 Kitchen