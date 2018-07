Нека да е кино

Илюстрация Кадър от "Татко снима мръсни филми"

За трето поредно лято инициативата "Блок Кино" ще изнесе българското кино отвъд салоните (и торентите) и ще го представи на открито, из кварталите на София.Новото издание е повод да се видят някои рядко или напълно непоказвани през последните години филми, като например документалния "Татко снима мръсни филми" (2011) на Йордан Тодоров, който ще бъде представен на 9 август в кв. "Изток". Филмът разказва за българско-американския режисьор Стивън Апостолоф, роден през 1928 г. в Бургас. През 1948 г. той бяга от комунистическа България с товарен кораб към Финландия, но е арестуван още в Турция. През 1950 г. се установява в Канада, а две години по-късно – в Лос Анджелис. През следващите две десетилетия той се утвърждава като режисьор на еротични и хорър филми, а подобно на Хичкок – прави и чести епизодични появи в тях. Работи и с легендарния за жанровото и нискобюджетно кино Ед Удд. Според Йордан Тодоров киното на Апостолоф говори само за времето си – то е пълно с дефинирали 60-те и 70-те години на ХХ век фактори като либерализацията на нравите, използването на наркотици, еманципацията на жените. Чрез филма той също така се опитва и да разграничи кои са истините и кои са легендите около размирния живот на Апостолоф.За пръв път от няколко години на голям екран ще бъде показан и "Стоичков" (15 август в "Дружба"), филм за българския футболист от Борислав Колев. В документалната програма е и също рядко показваният и многократно награждаван "Георги и пеперудите" (2 август в парк "Младост"), филм на Андрей Паунов от 2006 г., който разказва за усилията и отдадеността на психиатъра д-р Лулчев, директор на "Дом за възрастни с умствена изостаналост" в село Подгумер. Също неведнъж отличаваният "Пощальонът" на Тонислав Христов ще припомни на 7 август в кв. "Хиподрума" политическите дрязги между жителите на село Голям Дервент в навечерието на кметски избори и на фона на пика на бежанската криза.В програмата за игрално кино са голяма част от успешните български или копродуцирани със страната филми през последните години като "Маймуна" (30 юли в кв. "Княжево") на Димитър Коцев-Шошо, "Урок" (на 14 август в кв. "Дружба"), "Слава" и "Скок" (на 31 юли в кв. "Света Троица") на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, "Жажда" на Светла Цоцоркова (13 август в кв. "Надежда"), "Каръци" на Ивайло Христов (16 август в кв. "Герена"), "И после светлина" (8 август в кв. "Изток") на Константин Божанов, "Подслон" (17 август в кв. "Люлин") на Драго Шолев. Заедно с " Безбог " режисьорката Ралица Петрова ще представи и рядко показвания късометражен By The Grace of God. Всички прожекции са с начален час 20:45 ч.Цялата програмата и точните локации на прожекциите: blok-kino.com