Календар и домашно кино

Най-екстремните кадри.

Кинофестивалът за документални филми

и

екстремните спортове "Банско филм фест" тази година показва 12

филма

от 9 страни, които прен

а

сят на връх Юнгфрау в Швейцарските Алпи, Гренландия, река Ганг в Индия, връх Гран Капюсен във Френските Алпи, Исландия, полуостров Митре и други невероятни точки на планетата.

На площад "Н. Вапцаров", при дъжд – в Голямата зала на читалището. От 21:00 ч., вход свободен.

Варненски литературни дни.

Най-голямото книжно пътуващо изложение доплава до Варна, където в 19 шатри ще се разположат 50 български издателства. Жителите и гостите на града ще имат възможността да се срещат с едни от най-популярните български писатели, да присъстват на премиери на нови издания и участват в

дискусии, а децата – работилници, в "Литературния кът" всеки ден между 18:00 и 21:00 ч.

Варна,

бул. "Сливница", между хотел "Черно море" и Фестивалния конгресен център.

Музика на 2147 м.

#ИзпревариЛифта.

Едно нетрадиционно спортно предизвикателство – да изпреварите лифта в Драгалевци и да се изкачите по-бързо от него до крайната му точка. Стартът е от долната станция на лифта "Бай Кръстьо", а дистанцията може да бъде измината по едно от две маркирани трасета по избор. Има награди.

Подробности и заявка за участие на

за участие

се взема в зоната на старта до 9:15 ч..

Slow motion.

Алтернативната филмова програма "Бавно кино" в рамките на почти два часа с късометражни ленти от Гърция, САЩ, Тайланд, Канада, Испания, Германия, Швеция и др. Със субтитри на английски език.

В кино G-8, от 20:00 ч., билети: 5 лв.

33% от световните запаси на риба са подложени на свръхулов.

Нашествието на динозаврите.

Чисто нови експонати във второто представяне на с

Във Варна, Морската градина, от 10:00 до 22:00 ч., билети: от 10 лв. за лица до 14 г. и 12 лв. за лица над тази възраст. Деца до 2 г. влизат безплатно, билети на място на входа.

Основна сюжетна линия на сериала е съдбата на Пайпър Чапмън – прехвърлила 30-те жена от Ню Йорк, осъдена да прекара 15 месеца във федералния затвор "Личфийлд".

между затворничките

Премиера по Netflix, 27 юли

ак ни управлява изкуственият интелект и з

Сладоледен фестивал vol.4. Опитайте да изядете колкото се може повече от най-вкусните натурални сладоледи, произведени в България и не само на четвъртото издание на сладоледения фестивал. В betahaus, вход свободен.Тринадесето издание на фестивала Perelik World Music & Jazz Festival с джаз под звездите. Изпълнителите са Мирослава Тодорова, англичаните Hetty & the Jazzato Bend, Turumtay Zaric от Австрия с подкрепата на Ritmos Negros от България, Испания и Перу, "Vivo Montana Брас Бенд" и др. Облечете се добре и се насладете на музиката. Връх Перелик над Смолян от 20:00 ч., вход свободенИзлел е Дельо. Концерт на най-многобройния гайдарски състав "101 каба гайди", изпълняващ автентичен родопски фолклор. В клуб "Маймунарника", билети: 5/10 лв. от мрежата на Eventim, начало: 19:00 / 21:00 ч.Коктейли и китари. One More Bar отвари градината си и за музикални събития. В първия ден от август там ще се представят Desy & The Shiny Stockings, или Десислава Андонова, вокал, Петър Георгиев, китара и Димитър Карамфилов, контрабас. 19:00 – 23:00 ч., вход свободен.Всичко, което трябва да знаете за градинското изкуство. Как да проектирате градина, най-важното за "твърдата" й част: алеи и настилки и зa "меката": видове растения и мястото им в двора и на балкона, плюс поддържането й и терасата през различните сезони в курса "Въведение в градинския дизайн". Разпределен е в 4 модула, като цената за всички е 220 лв. В Студио "Нуово" от 18:30 до 21:30 ч., цена за посещение на един модул по избор (3 часа) - 65 лв.агическа смес от Испания. "Патакс" е фюжън-група от Испания, която съчетава в едно различни стилове като фламенко, фънк, салса, рок и джаз. Бандата гостува на международния музикален фестивал "Варненско лято" и на брега на морето с импровизации на перкусии, ударни, електрическо пиано, китара, бас, тромпет, тимпани, а и танцьор. Варна, клуб "Ментол" от 21:00 ч., билети от мрежата на Ticketportal Bulgaria: 8/10 лв. в деня на събитието и на място на входа на клуба.Фотографската изложба на благотворителната организация Fishlove събира фотографии, в които близо 90 известни личности позират без дрехи и с морски обитатели върху тях. Снимките съчетават застрашени видове риба и морски обитатели с красотата на човешкото тяло и насочват вниманието към неустойчивите риболовни методи, които с бързи темпове унищожават морските екосистеми на планетата. В галерия Credo Bonumветовноизвестната изложба "Живите динозаври". Двадесет от най-характерните екземпляри от праисторически времена са пресъздадени в движещи се и издаващи звуци макети на динозаври - Т-Рекс, нови представители от ледниковата епоха, изработени от най-добрите създатели на научни изложби в света с подкрепата на експерти палеонтолози от Аржентина.Нов, шести, сезон на сериала по книгата "Оранжевото е новото черно: Една година в женски затвор", стартирал през 2013 г. и спечелил 12 награди "Еми" за първия си сезон.Съдейки по трейлъра на един от най-гледаните сериали на Netflix, очакваме сблъсъки липса на приятелство и лоялност.Продължението на филма "Блейд Рънър" от 1982 г. Трийсет години по-късно новият Блейд Рънър (Райън Гослинг) – полицаят от лосанджелиската полиция офицер Кей разкрива отдавна погребана тайна, която е способна да предизвика хаос в обществото. Откритието му го кара да потърси изчезналия бивш Блейд Рънър – Рик Декард (Харисън Форд).Премиера по HBO, 29 юли и 1 август от 21:00 ч.; 30 юли от 15:50 ч.Документалният филм влиза в лабораториите, университетите и военните комплекси, където се разработват свръхинтелигентни компютри на бъдещето, за да зададе въпроса кащо нищо, дори откритото противопоставяне, не може да спре господството на машините.Премиера по БНТ, 28 юли от 19:00 ч.