Календар и домашно кино

21 години не стигат.

ръв тази година едни от най-добрите буги–вуги пианисти - LaDiva, и Аксел Цвингенбергер гостуват на международния "Банско джаз фест" (още в петък в културен дом "Н. Вапцаров"). В тазгодишното издание са поканени още и легендарните Gypsy Kings, барабанистът Омар Хаким, дъщерята на Нина Симон – Лиза Симон, италианската звезда Киара Панкалди, саксофонистът Дмитрий Бевски и др., а от българска страна изпълнителите са Камелия Тодорова, Васил Петров, Рут Колева, Петя Буюклиева. Още участници и подробна програма на banskojazzfest.com

Ритъма на джаза.

Звука на родопската каба гайда отново ще ехти на традиционното надсвирване на гайдари от Родопите, България и целия свят. На поляните над село Гела.





Три концерта, две електронни вечери, съпътстваща програма, включваща лекция и куклено-музикално представления за деца. Фестивалът Radar съчетава музика с технологии и други форми на изкуството като съвременни танц и музика, като включва в програмата си амбиент електроника от Dayin, неокласическия проект Nocktern, аудио-визуален пърформънс на Иван Шопов и Лора Желязкова, концерт на Dayo и др. Във Варна, залите и двора на Градската художествена галерия, от 16:00, 19:30, 21:00 ч.

На Черно море много е добре.

Концепция, включваща в себе си поредица от дневни и нощни събития, т.е. партита от 11:30 до 18:30 ч. и от от 22:30 до 6+ на една от най-атрактивните точки за музика на открито, обливане с шампанско, впечатляваща гледка и забавление с приятелите. На покрива на Walltopia. Ограничен достъп, вижте подробности на фейсбук страницата на събитието.

Какво се случва по време на едно научно шоу с течен азот? Това ще могат да разберат в рамките на един час децата на Фестивала на науката - Щура лаборатория в Перник. В Мобилната конструкция на Планетариума ще видят звездите и планетите. Всяко ще получи научен подарък за вкъщи. В Перник, читалище "Съзнание", участие: 15 лв. От 12:00 ч., 14:00 ч. и 16:00 ч.

http://marathon.bg/osogovo_run_2018/. Състезание по планинско бягане и планинско колоездене от град Кюстендил до връх Руен с дистанции 26 и 29 км. От 9:00 до 12:00 ч. Информация на

Лято в градината.





Kino Cabana е новото лятно място в София, което се грижи за представяне на хубава музика на живо и на открито и в по-ранните вечерни часове. Акустичният лайв концерт на Dead Man's Hat започва 18:00 ч. и е с вход свободен.

Екстрийм арт – Своге

Животни нашественици, или какво е инвазивен вид.

Отново събира някои от най-добрите стендъп комедианти от страната на една сцена – Иван Кирков, Васил Ножаров, Филип от "Комеди клуб София", Петя Кюпова, Николаос Цитиридис, Александър Деянски, Николай Банков и Христо Радоев. Във Варна, ФКЦ, зала 1 от 21:00 ч. вход: 22 лв. билети: касата на Фестивален център Варна или дистрибуторската мрежа на "Ивентим". Още на comedy.bg.

За шерпа, изкачил Еверест 21 пъти, за последния човек в отдалеченото непалско село Саади, за соло изкачвания и възстановяването на Брад Гобрайд от падане със счупване на гърба... Това са само част от главните герои от канадския кинофестивал Banff Centre Mountain Film Festival World Tour, който гостува във Варна с десет ленти, посветени на свободата, любовта към приключенията, спортовете, природата и непознатите земи. Във Варна, ФКЦ, зала "Европа", от 20:00 ч., 21:40 ч., билетите: 10 лв.

Лятната детска академия.

пръв път – специални уроци по История на изкуството в модул "Експедиция: изкуството на Европа".

m.landova(.)nha.bg

Домашно кино:





Нова фактологическа поредица в 10 части, която разкрива пълния мащаб на корабокрушенията, съкровищата, потъналите градове, геологията и технологиите на дъното на езера, морета и океани по света чрез най-новите научни данни от системи за подводно сканиране и високотехнологични дигитални възстановки. Водата е премахната от картината, за да бъдат разказани истории, обясняващи природните чудеса и човешките катастрофи – от издирването на изчезналия полет MH370 на Малайзийските авиолинии през вечното търсене на изгубения град Атлантида.

Тринадесетте

30-минутни епизода изследват исторически примери за кръвни линии с болезнено тежка съдба, тъмната история на видни семейства, които привидно имат всичко, но завършват зле. Поколенията, засегнати от семейни трагедии и нещастия, показват, че дори парите и властта не успяват да предпазят обречените династии.

Сериал, визуализиращ психологическите ужаси от мултивселената на

Стивън

Кинг. Измисленият град съчетава митологичния мащаб и интимния разказ на героите на едни от най-популярните творби на Кинг, сред които "То" и "Тъмната половина".

вече

HBO GO

За пАко сте далеч от Банско, но ви се случа джаз, Бургас предлага същата музикална наслада с някои от най-добрите български и чуждестранни джазмени. В петък вечер това са "Фънкалеро" и Two Cities One World (България и САЩ) и в събота - "Стик" и "Теодосий Спасов & Людмил Крумов дуо". В Бургас, Експо център "Флора", от 20:00 ч.Гайд бук.Radar Festival Beyond Music.Трибют концерт в памет на Тодор Колев, в който песните на актьора и музиканта ще изпълнят Стефан Вълдобрев, Камен Воденичаров, Людмила Дяковска, Димо Стоянов от Pif, Ясен Зердев, Сърмата Хари, Ерол Ибрахимов от Wickeda, Станимир Гъмов, Славин Славчев на живо с бенд. Във Варна, клуб Menthol, начало: 21:30 ч., билети от мрежата на Eventim.bg: 20 лв. в деня на събитието и на място.Premium Rooftop and Pool Party.Мобилен Планетариум Астронет.Оsogovo Run.Два базара – Vintage Garden Party & Bazaar, традиционно провеждащ се в градина на Once Upon a Time... Biblioteka (от 15:00 ч.), и Градински базар на изкуствата в "Маймунарника" (от 11:00 ч.) с красиво изработени предмети – бижута, аксесоари, играчки, книжки, картини – музика, танци, коктейли и, надяваме се, сухи поляни. Вход свободен.Музика на открито., част от Приключенски екстрийм тур, е отворено събитие, събиращо природа, изкуство, игри и екстремни дози адреналин, а целта му е чрез безплатни забавления и атракции да привлече внимание към красивите гледки към Искърското дефиле и активния спорт. На Вазова екоъпътека, с. Заселе, община Своге. Повече на фейсбук страниците, вход свободен.Лятна образователна програма на Националния природонаучен музей, в която водещата Веселина Чирова ще говори за явлението инвазия на видовете, има ли такова в България, представлява ли заплаха и за кого. Презентация и тематична разходка в рамките на 90 минути. За деца от 7 до 12 години, от вторник до петък, два пъти дневно от 10:30 и 14:00 ч. 40 лв. за група до 20 деца. Необходимо е предварително запазване.С книга на плажа. Издателства от цялата страна представят едни от най-новите литературни заглавия. В съпътстващата програма са предвидени срещи с български и чуждестранни автори. Бургас, експозиционен център "Флора".Вторият годишен фестивал на комедията.Най-добрите планинарски филми.Всеки делничен ден през целия август децата и учениците от 6- до 15-годишна възраст ще творят с различни живописни, графични и пластични материали и в разнообразни приложни и кавалетни техники. Организирани са посещения на галерии и музеи, участие в работилници с демонстрации на гостуващи артисти, а тази година заВ ателиетата на НХА, от 9:00 до 18:00 ч. За повече информацияПремиера по National Geographic, 5 август от 21:55 ч.Премиера по Viasat History, 5 август от 13:15 ч.Първите четири епизодаса налични в онлайн стрийминг платформата. Следващите епизоди ще бъдат достъпни един по един всеки следващ четвъртък с финал на 13 септември.