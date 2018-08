Календар и домашно кино

Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева излизат на една сцена за първото издание на музикалния формат Jazz Ladies.



Луди за кино.

Национално изложение "Влечугите", в което имате възможност да видите от безопасно близо актрактивни змии, гущери, хамелеони и други рядко срещани видове. В Бургас, експозиционен център "Флора", от 10.00 до 22.00 ч., вход свободен.

За няколко часа Морската градина във Варна ще събере отбори, които заменят излягането на плажа с малко спортен адреналин. Всеки от тях трябва да премине през различни задания, разпределени по пунктове из градината, като при всяко тяхно преодоляване ще получат парче от крайния пъзел за успешно завършване на играта. Във Варна, Морска градина, от 10.00 до 14.00 ч.

Плажна ракета.

Bashmusic

Три поколения джаз

От инициативата "БГ кино под звездите в Банкя" до края на август остават още две прожекции – на "Дъвка за балончета" (25 август) и "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" (31 август). Банкя, в парк "Ротонда" от 21.00 ч., вход свободен.

Събитие, което събира модни дизайнери – с опит и прохождащи, художници и автори в приложните изкуства, селекция на винтидж облекла, аксесоари, бижута и арт предмети за дома. За добра атмосфера – музика от диджеите Diass & Electriksoul. Във Варна, клуб Makalali Beach, вход свободен.

Състезанието по планинско бягане от София до Черни върх - "Витоша рън", стартира от НДК. Дължината е 18 км, от 9.00 ч., записване и повече информация на http://marathon.bg





28.08 и 30.08

Ателиета за децата. "Пеперудите в България" (28 август) дава отговори как гъсеницата се превръща в пеперуда и кара децата да участват в приключенска игра за намирането им. "Най-големият калмар на Земята" (30 август) обяснява кои животни са мекотели, в игрите също трябва да открият такива. Необходимо е записване на info@bio-game.org . В Национален природонаучен музей, ценa: 12 лв. за единично посещение; 24 лв. за две деца от семейство, от 14.30 до 16.00 ч.



29.08 Това лято остров Света Анастасия до Бургас става сцена на специални културни преживявания – например концертът на живо на Коцето Калки и Мартина Табакова с изпълнения на световноизвестни дуети от филми. Билети: 20 лв., включва двупосочен билет за пътуване с кораб, тръгващ от "Магазия 1" в 17.00 часа. Началото на концерта е в 18.00 ч., връщането е в 20.00 ч. Билети в мрежата на Еventim.bg и на касите в туристическите информационни центрове в Бургас – "Часовник", "Автогара юг" и "Магазия 1", 10 лв. Още събития на острова: http://anastasia-island.com .>"Пеперудите в България" (28 август) дава отговори как гъсеницата се превръща в пеперуда и кара децата да участват в приключенска игра за намирането им. "Най-големият калмар на Земята" (30 август) обяснява кои животни са мекотели, в игрите също трябва да открият такива. Необходимо е записване на. В Национален природонаучен музей, ценa: 12 лв. за единично посещение; 24 лв. за две деца от семейство,от 14.30 до 16.00 ч.

Млада гвардия.

Royal Jazz Night.

Ако често се възмущавате защо партитата са само в петък/събота и в полунощ, второто издание на Afterwork Sound Vibes решава въпроса – коктейли и диджеи ще има в сряда в 17.00 ч. Зад пулта са диджей Fabrizio Parisi и Pavel Bochev. Пл. "Св. Неделя" 7 (главният вход на Уникредит Булбанк), от 17.00 до 21.00 ч.

26 Years of Ostava.





Фотоваканция на морето.





За

. В

науката

и

щ е

ът

п

по история в Университета в Кембридж.

Viasat History,

25 август, 21:00

ч.

шейпшифтър,

от време на време

Официално откриване на международния филмов фестивал "Любовта е лудост" със "Студена война" - филмът на полския режисьор Павел Павликовски, получил награда за най-добра режисура в Кан тази година. Двадесет и шестото издание на форума включва "Панорама Ицко Финци", заглавия с фокус Франция, Русия, Иран, България и срещи с актьори. Във Варна, ФКЦ, билети: 10/15/18 лв.Ссссс.Шеметна Варна.Ако искате да пробвате спортните си умения и на пясъка, любителският турнир по плажен тенис предлага отлична възможност. Категориите са мъже, жени или двойки, разпределени на две игрища и обща площ от около 300 кв.м. Регистрации се приемат и на място (до 11.00 ч.), но предварителното записване е препоръчително. Къмпинг "Градина" в южния край, Papur Bar & Dinner.. Част от германската бразилектро формация Mo'Horizons Soundsystem акустира отново на българския плаж с вокалистката Denis M'Baye. Родната диджей подкрепата е от Desy & Fozzie. На "Градина", "Баш бар", вход свободен.. Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева излизат на една сцена за първото издание на музикалния формат Jazz Ladies. Специална селекция от авторска музика и емблематични песни като "Прошепнати мечти" и "Да е влюбен този свят", адаптации на изпълнения от Ела Фицджералд, Джил Скот, Ерика Баду и други. В Пловдив, Античен театър, от 20.00 ч.. Билети от мрежата на Eventim – 15–30 лв.Банкя представя.Varna Beach Pazar.Да побягаме.Great Love Duets.New Music Now представя концерти в рамките на два дни на артистите от лейбъла за българска музика Homeovoxmusic, събиращ млади и талантливи български изпълнители и банди. На 29 август изпълненията на живо са от Taking Heed и Vick, а на 30 август – Innerglow и Jin Monic. Във Варна, клуб Menthol, вход: 8 лв. на вечер, фестивален билет за двата дена: 12 лв.Софийският клуб "Табако" отваря градината си за вечери със суинг музика. Събитието Аll Stars Royal Garden Band е с бенда на Михаил Йосифов и саксофониста Арнау Гарофе. От 20.30 до 23.00 ч., билети "Фонд музика": 10 лв.#WorkLifeBalance.В края на лятото – традиционният голям концерт на открито на група "Остава". Тази година специални гости са музикантите от PIF. В клуб "Маймунарника", вратите отварят в 19.30 ч., начало: 20.30 ч. Билети от мрежата на Eventim: 15 лв. на предварителна продажба, 20 лв. на самата дата и на място.Ако искате да се научи да правите красиви и въздействащи снимки – отделете си една седмица. В рамките й ще присъствате на лекции, фотосесии, творчески задачи, изложби, организирани от професионалистите от "Фотоваканция", които се занимават с това вече 24 години.Основните теми са четири: портретна фотография; концептуална фототграфия; пейзажна фотография; голо тяло, като за всяка една ще говорят някои от най-успешните български имена като Енчо Найденов, Любомир Сергеев, Яна Пенева, Мария Димитрова и Явор Мичев. Ще научите как да превърнете фотографията в бизнес, как се прави пейзажната фотография от въздуха и от земята и още много други любопитни неща, ще се тества техника и ще се принтира. Мястото е на морето, в СОК "Камчия". Всички подробности и цени на https://photovacation.org Сериал в шест части, който разказва историята на Европа, като изследва различни глави от изпълненото й със събития минало.почва с физическото начало на континента и пристигането на първите хора заселницисеки епизод проследява развитието на европейската култура и религия, както и историческите постижения в, технологиите и политикатазавършва с проникновения за настоящето и бъдещето на континента. Водеисториксър Кристофър Кларк, 22-иятрофесор RegiusПремиера поТрети сезон на сериала по едноименния бестселър на Роберто Савиано, който представя историята на безмилостния неаполитански престъпен синдикат камора през погледа на вътрешен човек – 30-годишния Чиро, дясната ръка на кръстника на клана.Премиера по HBO, 27 август, 23:55 ч.Нов британски сай-фай тийн сериал. Двамата влюбени Хари и Джун бягат от домовете, но внезапно откриват, че главната героиня ет.е. има способносттада мени външността си. Докато двамата се опитват да намерят начин да контролират тази сила, разбират, че Джун не е сама от вида си. Режисьор на осемте изпълнени с драма епизоди е Фарън Блекбърн (The Fades, Daredevil, Doctor Who и др.)Премиера по Netflix, 24 август