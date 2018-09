Календар и домашно кино

Илюстрация Сред множеството кино събития в София се нарежда и Седмица на китайското кино

Увеличаване Сред множеството кино събития в София се нарежда и Седмица на китайското кино

Смаляванеа>









28.09Не е ясно как ще обиколим всичко. Тази година българската програма за Европейската нощ на учените, по време на която университетите и научните институти отварят вратите си за широката публика, се разпростира в над 50 места в България и включва множество събития. Централната локация за София е Античният комплекс "Сердика", където ще бъде разположен минипанаир на науката с щандове за демонстрации и експерименти.Изследователските лаборатории на Медицинския университет, Технически университет, София Тех Парк и Химикотехнологичния и металургичен университет ще са отворени, лекции и дискусии ще има в Астрономическата обсерватория на СУ в Борисовата градина, в Института за етнология и фолклористика към БАН, в АгроБиоИнститут, Националния природонаучен музей при БАН, "Музейко", София Тех Парк и много други. Отворена за посещение и среща с учените ще е и Националната астрономическа обсерватория Рожен. От 18:00 до 22:00 ч. Вижте кои са всички събития и градове на nauka.bg/night 28 – 30.09. Второто издание на фестивала за тази година изпраща лятото на четири музикални сцени с британския изпълнител Alxndr London, Straytones от Киев, лондончаните You, българските банди Gravity Co., Jeremy?, Odd Crew, българско-френския проект Mey feat JCAT, музикантите Рут Колева и The Fingertones, Desy, Koka Mass Jazz and The Kitchen Brothers. До тях е базарът за ръчно изработени продукти, грамофонни плочи и книги, две поп-ъп галерии, арт инсталации и място за прожекции на независимо кино. В "Пловдив", квартал "Капана", точна програма на фейсбук страницата на събитието.28 и 29.10. То се нарежда сред най-чаканите културни събития за годината – един от най-известните и актуални световни хореографи – Димитрис Папайоану, пристига за първи път в България със спектакъла си "Великият укротител". Той е част от програмата на 11-ото издание на One Dance Week и за него има останали броени места. В Пловдив, Дом на културата "Борис Христов", 19:30 ч.29.09. Първият рожден ден на софийския музикален клуб City Stage ще се отбележи шумно и подобаващо на две сцени с изпълнения на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и специалното участие на "Мастило", "Остава", Рут Колева, Михаела Филева, Ния Петрова, Ross'n Lorina, Мила Робърт, The Gentlemen, Seconday, Светла Дионисиева. Билети от мрежата на EpayGo и Eventim: 20 и 25 лв. в деня и на място, 21:00 ч.29.09. С помощта на строителните блокчета ЛЕГО децата между 6 и 10 години ще разберат повече за скоростта, стабилността на сградите, предотвратяването на наводнения, бедствените ситуации и сортирането на отпадъци. Първият етап на обучение ще се провежда всяка събота от октомври до януари, а вторият – всяка събота от февруари до април следващата година за ученици над 10-годишна възраст. В Националния политехнически музей. Вход свободен, от 11:00 до 12.30 ч.29.09Зехтин има на всеки рафт, но малко хора могат да посочат характеристиките и разликите между видовете му. Един от тях е сертифицираният сомелиер по зехтин Анна Петкова, която ще бъде лектор на двудневен курс, представящ детайли около вкусовете, здравните ползи и кулинарните приложения на най-високата категория студенопресовано маслиново масло. Във Food Connection, за детайли и записвания: foodconnection.bg 29.09. Празненство по случай празника на Института запознава и представя древни китайски традиции – чаена церемония и дегустация на чай, играта Го, калиграфия, изкуството за изрязване на хартия Дзиенджъ, демонстрация и открит урок по ВингТчун, демонстрация по Тайдзи и други. От 11:00 до 14:00 ч., в Института.29.09Спектакълът, който идва за първи път в България, е посветен на 45-годишната музикална история на ABBA. С впечатляващи визуални ефекти, той е съставен изцяло от хитовете на най-продаваната поп група в историята. Изпълненията са от шведската група Waterloo и Националния симфоничен оркестър на Лондон, а специален гост е легендарният саксофонист на ABBA – Улф Андерсон. В зала 1 на НДК. Начало 20:00 ч. Билети: 40 – 100 лв. от bileti365.com и от мрежата на Eventim.30.09И тази година сме поканени в дома на harmonica в с. Мало Бучино на вкусна храна, напитки, музика и забавления на чист въздух на поляната, а който иска – нека проследи какъв е "Пътят на млякото" в отворената за посещение мандра. От 12:00 до 20:00 ч.1 – 6.10Институт "Конфуций" селектира седем кино заглавия от съвременното китайско кино, за да ги представи пред българска публика. Всички филми са с български субтитри, а безплатен билет за тях може да получите на касите на Дома на киното след 27 септември. В Дома на киното.1 – 7.10Второ издание на фестивала за документален и социално ангажиран театър, в който ще бъдат изиграни шест представления в различни пространства и части на Пловдив. В програмата му се включва документалното представление "Което остава" в Тютюневия град, "Одисеята" по Задочни репортажи за България от Георги Марков на казанлъшкия театър в Драматичен театър Пловдив, форумното театрално представление "А ти какво би направил?" в Националната търговска гимназия и др. Ще има и безплатни работилници. Подробна програма на фейсбук страницата на събитието 2.10Популярната шотландска рок група Texas отложи идването си у нас през лятото, но вече е готова да изнесе първия си голям концерт тук. Той е част от европейската обиколка за издадения през миналата година албум Jump on Board и в него вероятно ще чуем известните хитове Say What You Want, Halo, Black Eyed Boy, Put Your Arms Around Me. В зала 1 на НДК, 20:00 ч., билети: 65 – 120 лв.4.10Документална лента, в която седемте танцьори, избрани през 1990 г. от Мадона, за да участват в турнето й Blond Ambition, както и в провокативния филм "В легло с Мадона", разкриват истината за живота си тогава, паденията и възходите си без поза. Прожекцията е единствена, част от фестивала Sofia Biting Docs, преди нея ще има воугинг пърформанс. В Дома на киното, 20:30 ч.4.10. Ако все още се чудите какво точно представлява или искате да разберете повече детайли, свързани с 3D принтирането, това е идеално време да го направите. Международно четиридневно събитие, посветено на 3D технологиите и дигиталното производство и тяхното приложение на Балканите и по света, съдържа конференция за използването на различните технологии, работилници, водени от експерти в областта от България и региона, демо пространства за тестване на машини, изложби, детска работилница и др. В "София Тех Парк", Входът е свободен. Всичко на additivedays2018.eventbrite.com 4.10Gangsta’s Paradise е песен на Стиви Уондър, но римейкът й на рап певеца Coolio я направи още по-известна. Той има "Грами" за "Най-добър рап изпълнител", над 17 милиона продадени записа по целия свят, а името му е известно на няколко поколения. Coolio идва за първи път в България със своята банда. В клуб "Терминал 1", билети: 40 лв., 22:30 ч.Готвачът Джейми Оливър и неговият най-добър приятел и ментор Дженаро Конталдо се отправят надлъж и нашир от слънчева Сицилия до снежните Алпи в търсене на най-добрите домашни готвачи на Италия, за да покажат необикновени италиански ястия, които могат да се приготвят у дома. Срещата е със суперзвездите на местната кухня – майките и бабите на Италия.Премиера по 24Kitchen, понеделник от 13:00 ч.Вторият сезон на драмата се състои от осем едночасови епизода, чието действие се развива в космополитната атмосфера на Лондон през Джорджианската епоха и предлага нов смел поглед върху най-ценната търговска дейност в града – секса. Поредицата е вдъхновена от историите на истински жени и мъже, а в ролята на Лейди Изабела Фиц – дама, която притежава класа, пари и социално положение, влиза известната актриса Лив Тdйлър.Премиера по Epic Drama, 1 октомври от 22:00 ч.Екип от водещи учени изследва раждането и загиването на айбергите в разтърсваща и динамична експедиция. Двата едночасови епизода проследяват живота им и търсят тайните на леда.Премиера по Viasat Nature, 30 септември от 17:00 ч.Документалният филм показва една индустрията на стойност 2,5 милиарда долара – тази на търсенето на срещи и сексуални партньорства онлайн или чрез приложения за запознанства. Разберете как протичат те в дигиталната ера през погледа на няколко двадесетгодишни американци и интервюта с експерти и изпълнителни директори на приложение за срещи.Премиера по HBO 2, 29 септемрви, 00:10 ч., 2 октомври, 09:45 ч.