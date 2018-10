От Аляска до Хаити, през тъмната страна на Америка

Илюстрация "Грешното възпитание на Камерън Пост"

Направилият премиера в Кан филм е режисьорският дебют на познатия повече като музикант бразилец Джо Пенна, с участие на популярния датски актьор Мадс Микелсен.



За първи път от известно време ще видим Чарлийз Терон в едновременно главна и драматична роля: в новия филм на Джейсън Рейтмън "Тъли" (3 ноември в Културен център G8) тя играе жена, бременна с непланирано трето дете

"Грешното възпитание на Камерън Пост" ще закрие фестивала на 3 ноември в кино "Люмиер".

ЛГТБ темата присъства в програмата и чрез

(28 октомври в "Одеон"), който разказва за историята за трансполова жена в Сантяго, която трябва да се изправи пред лавината от трудности след смъртта на приятеля си.

Деветото издание на фестивала So Independent отново ще ни позволи кратко, но ударно наваксване с част от световното независимо кино в момента и среща с теми и проблеми, които рядко са обект на дискусии у нас.е надникване не само в динамичния професионален и личен живот на модния дизайнер Алекзандър Маккуин (1969-2010), но и ще разкаже повече за първите му творчески стъпки. Филмът ще открие So Independent в "Люмиер" на 26 октомври.Трилъръте възможност за рядка среща със съвременното кино на Полша, ани отвежда по-далеч - Хаити и опасната атмосфера на столицата Порт-о-пренс през нощта. И двата филма ще бъдат прожектирани на 27 октомври в "Кино Култура".Сред най-очакваните заглавия е ис Дейвид Тюлис, Рейчъл Уайз и Колин Фърт. Режисьор на историята за моряк, който предприема околосветско пътешествие, е Джеймс Марш, създател на биографичния филм за Стивън Хокинг "Теорията на всичко". На непознати локации ще ни заведе и, докато се опитва да балансира и без това сложния си семееен живот.Темата за религиозните центрове в САЩ, които обещават на родителите да "излекуват" техните деца от хомосексуалността им и да ги "превърнат" отново в хетеросексуални, спечели значително по-голяма видимост през 2018 г. - напоследък покрай Boy Erased, екранизацията на мемоарната книга на живелия няколко години в България Гарард Конли.Сред заглавията, които засягат този проблем, е и, втори филм за американско-иранската режисьорка Дезире Ахкаван и един от акцентите на So Independent. В главната роля е Клоуи Грейс Мориц, позната от "Тъмни сенки" на Тим Бъртън, "Облаците на Силс Мария", фантастичния екшън Kick-Ass и скоро в кината с римейка на хоръра Suspiria. В началото на годината драмата спечели голямата награда на "Сънданс", най-влиятелният фестивал за независимо кино.Цялата програма на So Independent е онлайн на soindependentfilmfest.com