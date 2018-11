Календар и домашно кино

Илюстрация Увеличаване Автор: Йосиф Аструков Смаляванеа>





Една от предишните му изложби "Съвременен танц" има издания в Рим, София и Бургас.

2-22.11Игри и политикаФокусът на интерактивна изложба на Гьоте институт е върху политически игри от 2004 г. насам. Това е годината, която според медийния анализатор Ян Богост е повратна, особено с президентските избори в САЩ, когато медията на "играта" започва отчетливо да се изразява с политически и активистки средства. В изложбата са включени 18 видеоигри, 16 от които могат да се играят на място. Ще има прожекции на три документални филма. Игрите се занимават с теми като медийна критика, миграция, властови отношения, полови роли и милитаризъм.В галерия Credo Bonum, вход свободен3.11Парти с преспиванеВсички деца от 7 до 13 години имат шанса да участват в истинско парти в музея. По време на нощта в "Музeйко" заради току-що миналия Хелоун ще има тикви и костюми. За всеки малък посетител, дошъл с костюм, е подготвен подарък изненада. Организаторите канят децата и техните родители да донесат тиквени фенери, които ще стоят подредени пред входа на музея. Част от програмата включва научни закачки, приказки, арт ателие, тур с фенерчета: безстрашни мисии из етажите, прожекции в Планетариума и др.Начало 18:30, цена за възрастен (над 25 г.) с едно дете (7-13 г.): 45 лв.До 3.11Ах, този джазPlovdiv Jazz Fest изненадва с два силни концерта. На 2 ноември е Дейв Холанд с участието на саксофониста Крис Потър. Самият Дейв Холанд е посветен на музиката от над 50 години и започва кариерата си със звезди като Майлс Дейвис и Стан Гец. А на 3 ноември ще можете да чуете Ян Гарбарек, който ще излезе на сцената с прочутия индийски перкусионист Трилок Гурту. И двамата изпълнители имат специфичен стил на свирене, който се е превърнал в запазена марка.В залата на Дом на културата "Борис Христов", начало 20 ч., билети 30 лв.3-4.11Sweet toothТретото издание на Mish Mash Sweet Fest за пекарство и сладкарство ще събере на едно място различни производители в бранша. Ще има възможност за дегустация на сладкиши, торти, шоколади, макарони, къпкейкове, хлебчета, козунаци, пайове. И в двата дни ще се провеждат демонстрации и открити уроци по сладкарство и готварство от майстори сладкари и пекари.В Зала за събития "В парка" (над кино "Люмиер") от 10 до 18 ч.3.11Паве арт фестБазар за ръчно изработени неща в съчетание с късмотрежано кино е добро прекарване на съботния ден. "Паве арт фест" събират автори от всякакви направления в изкуството – облекло, бижута, аксесоари, илюстрации и др. Прожекциите започват в 18 ч.В кино "Влайкова", начало 10 ч.До 4.11Bon MarchеBon Marche е събитие създадено по оригиналната концепция на pop up store. Тази година на фокус е способността да "храним сетивата си". Организаторите обещават интересен продуктов дизайн, голямо разнообразие от подаръци за всички сетива, както и възможност за среща с други хора с усет към красивото. Актуална е и темата за колаборациите – ще бъдат представени идеите на Passage Design.В + ТОВА, от 11 до 20 ч.4.11Game ChangersЗа втори път в България ще се проведе See It Be It по инициатива на Cannes Lions International Festival of Creativity. Сред лекторите от САЩ, Великобритания, Австрия, Индия, Норвегия и България ще говори и Шанън Кроу - копирайтър на свободна практика с 22 отличия от Кан. Акцентът на лекциите и презентациите е върху жените в комуникационните индустрии през призмата на тазгодишната тема - Game Changers.Зала EFE, бул. "Джеймс Баучер" 83, начало 9 ч. За регистрация и повече информация: https://seeitbeitbulgaria.com 4.11С вятър в коситеВарненското издание на Renault Morning Run Series се организира от спортен клуб "Бегач". Състезанията са разделени на категории от три дистанции съответно на 5, 10 и 20 км. Организаторите са се погрижили да има подкрепителни пунктове с храни и напитки и подарък ръкавици за бягане през зимата.В Морската градина, начало 9 ч. Записване за маратона на: http://series.begach.com/varna 6.11Latin FeverЕнрике Иглесиас ще има концерт в София като част от турнето му с актуалната програма All The Hits Live. Очакването е за шоу, включващо по-богата сценография, LED стена от 500 кв.м, два пъти по-мащабни светлинни и пироефекти и два пъти по-мощен звук от предходния му концерт в България.В зала "Арена Армеец", начало 18 ч., билети от 69 до 109 лв.6.11На три струниКонцертът, на който на едно място може да чуете симбиоза между японския традиционен триструнен инструмент шамисен и класиката на пианото. В дуото участват Кейшо Оно (шамисен) и Мамору Мотоока (пиано). Събитието е част от "Дни на японската култура".В зала 11 на НДК, кино "Люмиер", начало 19 ч.7- 17.11ЕдноФотографската изложба "Едно" на Йосиф Аструков съчетава две отделни серии, създадени в период от приблизително пет години. Пейзажите отразяват обекти в оживени места, дори в централна градска част, върху които погледите рядко се спират.В кино "Одеон", откриване в 19:30 ч.7-10.11GastronomixТретото издание на кулинарния форум с майсторски класове на световни и български шеф-готвачи и експерти от Испания, Сърбия и Германия. Ще се провеждат и презентации с демонстрационно готвене на различни теми.В Интер Експо Център, зала 68.11На живоРодената в Токио художничка Акико Накаяма ще застане на сцената и ще рисува пред всички картини, разказващи истории за различни светове и вселени. Саундтракът на събитието е E.U.E.R.P.I. - ембиънт музика на живо. Тя работи с движението и жизнеността на цветовете в съчетание с дигиталните технологии, нанася живописни картини, наричайки своя пърформанс Alive Painting. Акико Накаяма изобразява резонанса между формите и текстурите, използвайки различни видове течности. А до 14 ноември нейна изложба ще бъде показана в галерия "Аросита".В Дома на киното, от 21 ч., билети 15 лв.Домашно киноHouse of Cards. След множеството обвинения към Кевин Спейси за сексуално посегателство, сериалът остана без голямата си звезда, а това поставя финалният шести сезон пред голямо изпитание. В новите епизоди героят му, безскрупулният политик Франк Ъндърууд, умира внезапно и президент на САЩ става досегашната първа дама – в новия сезон ще видим героинята на Робин Райт Пен като централен персонаж. По Netflix от 2 ноември.Гънка във времето. Продукцията на Disney разказва за 13-годишната Мег, която в опитите си да намери изчезналия си баща, открива начин да пътува във времето. Филмът е с участието на Опра Уинфри и Рийз Уидърспун, а режисьорка е Ава ДюВернай, също така създателка на наградения със "Златен глобус" "Селма". С "Гънка във времето" тя се превърна в първия афроамерикански режисьор, чийто филм надминава 100 млн. долара приходи в боксофиса. В момента тя работи с Netflix по документален филм за Принс. Премиера по HBO на 4 ноември от 21 ч.Марс. Фантастичен игрален сериал с документални елементи за потенциала да се намери живот на планетата. Сериалът е базиран на книгата How We'll Live on Mars на Стивън Петранек, дългогодишен журналист в областта на науката. По National Geographic на 7 ноември от 23 ч.