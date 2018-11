Календар и домашно кино

Есенното издание на Ratio е с разнообразна програма: от лекция на тема "Тайният живот на мухите" от д-р Ерика Макалистър, през дискусия относно бъдещето на космическите пътувания и колонизацията на други планети до разговори за невропластичност







Криминален трилър с Доминик Милър и Самюъл Джаксън от Питър Хоуит, иначе режисьор на комедии като "Джони Инглиш" и "Правилата на привличането". По БНТ 3 от 22 ч.

Хю Джакман, Зак Ефрон и Мишел Уилямс участват в мюзикъла, който разказва за живота и кариерата на живелия в края на XIX век

П. Т. Барнъм,

един от първите големи мениджъри в шоубизнеса. Филмът е режисьорски дебют за Майкъл Грийси, преди това работил най-вече в областта на визуалните ефекти. На 11 ноември от 21 ч. по HBO.

Проследяване на политическите и обществените събития през отделните десетилетия на ХХ век. Първият епизод ще разкаже за о

Н

а 14 ноември от 21:05 ч. по National Geographic.

Ново пространство "Оборище 5 галерия и зала" отваря врати с нестандартна изложба - "Луксозни нишки". Авторът е американски новатор в съвременното изкуство - Стивън Уилсън, ще бъдат показани 33 негови творби, интересни заради техниката от дигитални бродерии до 3D скулптура и лазерни технологии.Кулинарният курс за суши започва от приготвянето на ориза и специфичната техника на овкусяване. Посетителите ще се научат да правят маки суши, навито суши, или още норимаки, макимоно. Популярни форми на маки суши са футомаки - приготвя се с два или три разлинчни вида плънка, хосомаки - тънко ролце, опаковано в нори с един вид плънка - най-често риба тон, краставица, кампьо или нарязани на тънко моркови и др. Готвач и лектор е Борис Тасев. В Кулинарно училище Amuse Bouche, начало 19 ч., цена: 60 лв.. "Най-дръзките произведения и акции на съвременното изкуство" - така се казва поредното издание на Art and Culture Today, които в деня на падането на Берлинската стена ще покажат произведения, вдъхновени от това. По време на презентациите лекторите Радослав Механджийски и Теодора Константинова обещават да разкрият кой според тях е Bansky и да разкажат за смелите арт проекти днес. В Дом на киното, от 16 ч., билети 8 и 10 лв.Есенното издание на Ratio е с разнообразна програма: от лекция на тема "Тайният живот на мухите" от д-р Ерика Макалистър, през дискусия относно бъдещето на космическите пътувания и колонизацията на други планети до разговори за невропластичност, памет и паралелни вселени с д-р Томас Науман и д-р Ален Бюсон. На събитието ще има симулатор на гравитация на друга планета.В Sofia Event Center, начало 10 ч., билети от 25 до 50 лв, детайли на:. Концерт, който е съчетан със спектакъл, за да е интересен и на най-малките деца, от 0 до 5 години. Пиесите са специално подбрани от камерен ансамбъл "Силуети" и Надежда Кондаклиева. Ще бъдат изпълнени шедьоври от класическия репертоар, а зрителите са разположени на възглавници. В "Сити Марк център за изкуство", от 11 ч. Билети от 9 до 20 лв.Концертът на Васко Василев е с две дати в София. Преди това има турне из България: на 5-и във Варна (ДКЦ), следва Русе (6 ноември, "Aренa Монбат") и Пловдив (8 ноември, комплекс "Сила"). Освен неговата цигулка на сцената пак ще са солистите от "Ковънт Гардън". Програмата за концертите се пази в тайна, но е вероятно да има части от шоуто му "Три опери", което включва "Турандот","Мадам Бътерфлай" и "Кармен". В зала 1 на НДК, начало 20 ч., билети от 50 до 150 лв.Не за първа година словашкото кино e представено с нови разнообразни филми, показвани при вход свободен. В петък от 18.30 ще има прожекция на 11 късометражни филми "Анимация за възрастни", в събота филмът от 12 ч. е за малките - "Дребосъците - Мима и Лиза - Семейство Уебстър". Историята е на двама братя и техните приключения, които често ги въвличат в трудни и забавни ситуации. Следва Fair Play от 2014 г. - действието се развива в Чехословакия през 80-те години на 20-и век, Анна се опитва да покрие квалификационния норматив за участие в олимипийските игри. Майка й, страхуваща се, че тя ще се класира на олимпийските игри и ще емигрира, й дава допинг без нейното знание. Пълната програма е на сайта. В "Културен център Г8". Маратонът се провежда за седми път на хълмовете край ез. "Панчарево". То е част от веригата за любителско бягане в пресечена местност RunBG Trail Series. Има няколко състезания: 21 км, 14 км и 7 км. А дистанциите за деца са 1000 м. Получаване на стартови номера в деня на старта от 9.00 до 10.30 ч. и магазин Running Zone (в дните преди състезанието). Началото е 11 ч.За пръв път на българска сцена ще излезе Рой Айерс – музикантът, известен с джаз, фънк и соул звученето си. Определян е като ключова фигура в ейсид джаза, изключително виртуозен вибрафонист, вокалист, той още е композитор и продуцент. Негово изпълнение се съдържа в мултиплатинения албум на Уитни Хюстън от 1988, както и в песента Take A Look в незабравимия Jazzmatazz на Guru от 1993. В Sofia Live Club, начало 20 ч., вход 40 лв.. Това е първото "билково" издание на фермерския фестивал пред Министерството на земеделието. Основните демонстрации и дегустации са винаги в 12 часа в голямата шатра в началото на пазара. Наред с продукцията на малки ферми ще се продават билки и ще бъде показано как се използват, като например рачел с индрише. Пред Министерството на земеделието, от 10.30 до 18.30 ч.. Представяне на книгата на катерачката Елица Павлова "Планката и болтът" – подходяща не само за катерачи, но и всички любители на планината. Истории с хумор за хората и маршрутите, за ползите от катеренето, за свръзките и катерачните илюзии. За алпинизма, разредения въздух и пухкавия сняг на непокоряван връх. Свежо допълнение са карикатурите на Анна Филипова. В "Перото" от 18.30 ч.Първата изложба на един от най-известните американски фотографи Арнолд Нюман в България ще покаже 55 негови оригинални творби. Той е новатор в снимането на портрети – прави така наречените фотопортрети в интериор, изкарва моделите си от студиото. Едни от най-известните му са: Стравински край рояла, Шагал пред своя картина, Кенеди пред Белия дом. Нюман е снимал още Пикасо, Дали, Мондриан, Миро, Джордж Брак, Макс Ернст, Ман Рей, Артър Милър, Алфред Круп, Айн Ранд, Мерилин Монро и др. В Софийската градска художествена галерия.Документален сериал на британския изследовател и учен Джереми Уайд, който в рамките на шест едночасови епизода ще разкаже за екологичните промени в някои от най-известните реки и животинския свят в тях. От 11 ноември в 16:30 ч. по Viasat Nature.тбора по хокей на САЩ, който печели олимпийското злато след победа над СССР в полуфиналите – двубой, зареден с много политическо напрежение.