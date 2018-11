Всичко е игра

Илюстрация По време на премиерата на изложбата в Credo Bonum

Изложбата "Игри и политика" в Credo Bonum идва в момент, в който връзката между видеоигрите, обществените настроения и политиката са по-обсъждани и анализирани от всякога.Както намеква философът и геймър Алфи Браун в интервютата си и книгата The Playstation Dreamworld: видеоигрите през XXI век често са повлияни от идеологии, ефектът на удоволствие лесно може да бъде експлоатиран, а разкодирането на пълния им потенциал на влияние задължително минава през психоанализата. Гейминг светът формира вижданията ни подобно на киноиндустрията - не е нужно да гледаме филми, за да живеем живот, повлиян от Холивуд и поп културата.Всяка година все повече игри изследват различните слоеве на обществото и ни карат да погледнем света под различен ъгъл - от това да играем от позицията на жертва до това да организираме собствена президентска кампания.(към днешен момент, видеоигрите, вдъхновени от съвременната британска политика са поне няколко).Един от последните масови разстрели в САЩ, в Джаксънвил в края на август, се случи по време на гейминг турнир – президентът Доналд Тръмп обвини за трагедията влиянието на игрите със сцени на насилие вместо законите за притежание на оръжие. Едно е ясно: игрите не са просто игри и със сигурност не са просто играчки.В пространството на Credo Bonum са събрани 18 видеоигри с политически и социален подтекст, създадени от 2004 г. насам. Сред тях са критикуващата стереотипите за красота Perfect Woman, представителят на жанра на документалната игра The Cat and Coup, която проследява държавния преврат срещу иранския премиер Мохамед Мосадех през 1953 г., както и една от първите подчертано политически игри – Escape from Woomera, която подчертава колко трудно е да получиш бежански статут в Австралия. Експозицията включва и три документални филма.В допълнение към събитието ще бъдат организирани две дискусии в "Гьоте институт".На 19 ноември от 18:30 ч. на тема "Активност и интерактивност във видеоигрите" ще говорят разработчикът и продуцент Габриел Добрев и преподавателят по литературознание в Софийския университет Еньо Стоянов, който се интересува от темите за футуризма и сюжетите в игрите.На 22 ноември темата "Научна фантастика и видеоигри" ще събере креативния директор на българско софтуерно студио Kyodai Ивайло Куралски и писателя Владимир Полеганов , автор на експерименталния роман "Другият сън" и също така първия превел на български едно от големите имена на литературния постмодернизъм - Томас Пинчън И на двете дискусии модератор ще бъде литературният критик Миглена Николчина, чиято страст към видеоигрите е малко известна.