Календар и домашно кино

Илюстрация Иван Шопов и Теодосий Спасов

Увеличаване Иван Шопов и Теодосий Спасов

Автор: Ивайло Петров Смаляванеа>





27.12

Дефиле на младото вино. Десетото юбилейно издание на пловдивското събитие ще събере над 45 винопроизводители от цялата страна и техните последни реколти заедно с готвачи, представящи ястия от традиционната местна кухня. Жетоните за дегустация се купуват на входа на всяка къща от фестивалните локации. В Стария град, Пловдив. Повече информация на www.wineshowplovdiv.events Филм на ужасите. Първа прожекция на The Rocky Horror Picture Show – рок-хорър-мюзикъл от 70-те години с култов статус и интересна история. Вечерта ще продължи с тематично "страшни парти" и "страшни коктейли". В "Пространство 108" от 20:00 ч., билети: 10/ 13 лв. в мрежата на Ticketportal.bg, в НДК, OMV, Booktrading и в магазини "На Тъмно".InFusion. Теодосий Спасов и Иван Шопов представят новия си албум InFusion, събиращ творчеството на музикантите от стартиралия под същото име техен общ лайв проект през 2016 г.. Изпълнения на живо със специалното участие на група "Авигея" и пианиста Димитър Бодуров, визуална среда от Лора Шопова. В "Пространство 108" от 20:00 ч., билети: 25 лв. в мрежата на Ticketportal.bg, в НДК, OMV, Booktrading и в магазини "На тъмно".Базар на професиите. Какъв ще станеш, като пораснеш? Ако този въпрос вече вълнува вашето дете, посетете "Базар на професиите", където ще бъдат представени професии като инженер (системен, софтуерен, машинен, газов), геолог, архитект енергетик, радиоводещ, журналист, ветеринар, писател и други. Интерактивните щандове са за деца от 8 до 16 години, а лекции тип TED от водещи професионалисти са за ученици на 12+ години. Вход свободен. В "София тех парк", зала "Джон Атанасов". Всичко на www.unglobalcompact.bg Ищар в Пловдив. Концерт на Ищар с бенд от 12 музиканти, с който певицата ще отпразнува пред българска публика 20-годишнината си на сцената. В Пловдив, комплекс СИ²ЛА, от 19:00 ч., билети: 40 – 90 лв. в системата на Eventim и билетни каси Пловдив."Елхата у Иванови". Фестивалът-лаборатория NEDRAma International за социално ангажиран театър се открива с "Елхата у Иванови" – най-новото събитие на театър "Реплика" с режисьор Явор Гърдев. Представен като творческа акция, той използва за основа краткия едноименен протоабсурдистки текст на А. Введенски, писан в края на 30-те години на XX век и ще бъде представен не на театрална сцена, а в пространството на галерия "Структура" в София.Hygge и lykke. Роса Виктория е астроном и любител пътешественик, който преди години избира да живее в Дания, а по-късно и в Норвегия. Тя ще поговори за това как човек може да изпита датските hygge и lykke, дали датчаните наистина са най-щастливите хора на планетата, какви са кулинарните и културните особености на двете държави – един полезен разказ за онези, които смятат да пътешестват до Дания или Норвегия. В кино "Влайкова", от 19:00 ч., билети: 7.50 лв. само от travellersclub.bg "Коя гад изяде кашкавала". Премиера на смешнате сценична адаптация, вдъхновена от филма "Грозни, мръсни, зли" от 1976 г. на Еторе Скола и други италиански филми. Режисьор е Теди Москов, участват Мая Новоселска, Валентин Танев, Ники Додов, Дайана Михайлова и др. В Драматичен театър "Сава Огнянов", Русе, 19:00 ч.Павилион за музика и книги. Радио Jazz FM 104 MHz изнеся студиото си в "Читалнята" в Градската градина в София и ви кани да дарите книга, в замяна на което ще получи абонаментна карта за "Читалнята". Ако носите три заглавия от вашата библиотека, ще бъдете почерпени с ароматно кафе от Costa Coffee (придружено с малка изненада).Deeper into the Black Sea. Ако искате да знаете какво крие дъното на Черно море, изследователският екип на морската експедиция Black Sea MAP - д-р Калин Димитров, ръководител на Центъра за подводна археология в Созопол и проф. Джон Адамс, са готови да ви представи откритията си – или най-стария потънал кораб в света (в който може да се потопите чрез интерактивно съоръжение), открит на около 50 мили от брега на България, и информация за промените на нивото на Черно море в последните 10 хиляди години Регистрация за участие на http://blackseamap.com/registration/ до 26.11. От 13:00 ч., в Национален археологически институтПерспектива: Златин Радев. Един от най-успешните български анимационни режисьори и продуценти ще говори за това как технологиите превърнаха анимацията в съвършено изживяване за сетивата, а рекламната индустрия се възползва от тях. Събитието е част от новия модул на "Практика", имащ за цел да преставя тенденции, похвати и стратегии за специалистите, занимаващи се с маркетинг и комуникации. В кино "Култура", от 19:00 ч., вход свободен.Апарт. Премиера на документалния спектакъл по текстове и интервюта на едни от най-значимите български режисьори и актьори: Крикор Азарян, Леон Даниел, Наум Шопов, Ицхак Финци, Стефан Илиев-Чечо, Гинка Станчева, Емилия Радева, Мария Стефанова, Жоржета Чакърова, Гергана Кофарджиева и др. Куратор на текстовете е Людмила Сланева, режисьор – Илко Ганев. В театър "Азарян", 19:00 ч.Mountain of Storms. Ивон Шуинар и Дъг Томпкинс, основателите на две от най-големите аутдор компании в света – Patagonia и The North Face, са двама от героите във филма Mountain of Storms. Общо петимата приятели тръгват на пътешествие в стар ван по пътя им към все още мистичните земи на Патагония с крайна цел – първо изкачване по югозападната стена на Fitz Roy, наречено Калифорнийския маршрут. Вижте документираното им и силно вдъхновяващо приключение в Дом на киното от 20:30 ч.Зимна прожекция. Любимите ни "Блок кино", които сме свикнали да гледаме през лятото и под звездите, ни изненадват със зимна прожекция, разбира се, не под падащия сняг, а на закрито. Прожекцията е на "Безбог" на Ралица Петрова - един от най-награждаваните нови български пълнометражни филми. Компания ще му прави късометражен филм. Входът е свободен с предварително записване на www.eventbrite.com , в The Laboratory Sofia, от 19:30 ч.10 години Fontfabric. Българското студио за дизайн, което заема челни места в световната класация с най-продавани шрифтове на популярния типографски сайт MyFonts.com – Fontfabric, ще отпразнува своя десети рожден ден с изложба. В нея ще бъдат представени някои от най-емблематичните типографски проекти на студиото, визуализирани под формата на арт инсталации, постери и печатарски семпли, изпълнени с оригинални шрифтове. По случай годишнината си Fontfabric предлага и специално намаление от 25% до края на годината (чрез промо код: FF10Y25 в уебсайта на MyFonts.com) на всички шрифтове от портфолиото си, които могат да бъдат видяни на myfonts.com/foundry/Fontfabric В Галерия 2.0.SubHuman Theatre. Изложба на художник, сценограф, преподавател, куратор и организатор на фестивали, музеен дизайнер Венелин Шурелов, която включва селекция от произведения, създадени в рамките на платформата SubHuman Theatre, представяне на емблематични негови творби, нова работа и каталог, събиращ 20-годишната му практика. В галерия Credo Bonum.Драмата, номинирана за "Оскар" за най-добър чуждоезичен филм, ни връща към Първата световна война и разказва за две бедуински момчета, които трябва да оцелеят в пустинята в Йордания. Зад създаването на филма е британският режисьор с йордански корени Нажи Абу Ноуар. За работата си по "Вълк" през 2014 г. той получи награда за най-добър режисьор на кинофестивала във Венеция. Филмът е сниман на същите места, на които е сниман и "Лорънс Арабски". По БНТ3 на 25 ноември от 22:45 ч. и на 26 ноември от 17:20 ч.Най-скорошната анимационна продукция от режисьора на "Рио" и някои от филмите от поредицата "Ледена епоха" Карлос Салдана. Историята разказва за миролюбивия бик Фердинанд, който живее идилично, преди да бъде изпратен да се подготвя за традиционните боеве с тореадори в Мадрид. Филмът получи номинация за "Оскар" за най-добър анимационен филм. По HBO на 25 ноември от 21 ч. и на 26 ноември от 15:10 ч.Шеф Найджела Лоусън ще покаже рецепти в духа на италианската кухня и култура и ще сподели дългогодишния си опит в кулинарията, включително като критик и автор. Книгите й са продадени в над тримилионен тираж. Премиера по 24Kitchen на 28 ноември от 13 ч.