Queen of cool

В биографията на Тамара де Лемпицка и до днес категорично не е потвърдена нито годината й на раждане (между 1895 и 1898 г.), нито мястото – Варшава, Москва или Санкт Петербург. Самата тя цял живот с лекота манипулира собствената си история, а скандалният образ на богата, космополитна, екстравагантна, бисексуална жена от висшето общество засенчва с десетилетия този на талантлив артист, една от най-знаковите фигури на стила ар деко от 20-те и 30-те години на ХХ век. "Аз живея в периферията на нормалното общество, където неговите норми не са валидни", е една от най-често цитираните фрази на Лемпицка.Изложбата Tamara de Lempicka: Reina del Art Deco в Palacio de Gaviria в Мадрид до 24 февруари 2019 разказва нейния живот и творчество чрез над двеста творби, мебели, предмети, фотографии, видео, събрани от четиридесет частни колекции и музеи. "Една от големите трудности за изчерпателното показване на творчеството на Лемпицка идва от факта, че повечето й творби са в ръцете на частни колекционери, които невинаги са готови да ги предоставят за изложби. Затова създаването на музей на Тамара ми се струва много малко вероятно. Мадона например притежава много нейни картини, които никога не е преотстъпвала за изложби", казва за "Капитал" кураторът на изложбата Джоя Мори. Професор по история на изкуството в Accademia di Belle Arti di Roma, тя е посветила над десет години в изследване на Тамара де Лемпицка. Мори е автор на книгите Tamara De Lempicka: The Queen of Modern (Skira) и Tamara de Lempicka: Dandy Deco.Изложбата, организирана от Arthemisia, проследява в десет зали най-емблематичните теми в творчеството на Тамара де Лемпицка. От първата й изложба в Salon d'Automne в Париж през 1922 г. й последвалата я бърза световна слава, през силната й връзка с модата като моден илюстратор и клиент на най-известните дизайнери, живота й в САЩ, където заминава с втория си съпруг барон Раул Куфнер при заплахата от Втората световна война. Доказателство за истинската страст на Лемпицка към модерността е домът й - студио на rue Mechain 7 в Париж.Ултрамодерният по думите на най-известните архитектурни списания интериор е дело на сестрата на Тамара, Адриен Горска, първата жена архитект в Полша. Изложбата завършва с Visions amoureuses, както артистката нарича своите творби вдъхновени от връзките й с жени, които използва за свои модели. За централен образ на изложбата и корица на каталога е избрана една от тях - The Young Girls (1930), портрет в близък план на две жени на фона на небостъргачите на Ню Йорк. Лемпицка е смятана и за своеобразен предвестник на феминисткото изкуство в ролята си на жена пионер, изобразяваща като наблюдател голото женско тяло.Стилът, с който Лемпицка става известна като една от иконите на ар деко, често е наричан "омекотен кубизъм" – "деформираните" човешки пропорции, изчистени геометрични линии, избор само на няколко силни цвята. Критиците й я обвиняват в прекалена декоративност. Почитателите й от своя страна отбелязват, че творчеството й може да се сметне за истински учебник по история на изкуството, благодарение на използваните в него препратки от античното изкуство, италианския Ренесанс, испанско-фламандската школа.През 1941 г. Лемпицка поръчва на известния американски галерист Жулиен Леви да организира три нейни изложби в Ню Йорк, Сан Франциско и Лос Анджелис с намерението да даде нов тласък на кариерата си. Критиката обаче вече намира изкуството на "баронеса Куфнер" за остаряло. През 1962 г. Лемпицка показва свои абстрактни картини, но отново е приета хладно и решава да не излага повече. По ирония на съдбата много успешна изложба в Musеe des Arts Decoratifs в Париж през 1966.г. връща големия интерес към стила ар деко, включително и към нейното творчество. Доказателство за съвременната й актуалност от нейната ретроспектива в Galerie du Luxembourg през 1972 г. до днес са и цените на най-известните й картини, достигащи седем милиона евро.Лемпицка продължава да работи до края на живота си. През 1978 г. се премества да живее в Мексико, където умира две години по-късно. "Постигнатото от Тамара де Лемпицка е плод не само на нейния талант, но също на целенасочената й визия, силната й воля и дисциплина. Понякога тя работи по 12-13 часа на ден. И все пак персонажът буквално поглъща артиста, но може да се каже, че светът на изкуството, рекламата, пиара, модата й връщат под формата на слава и признание инвестираното от нея като визионер. Вече има дори и мюзикъл, вдъхновен от живота й", разказва Джоя Мори. Премиерата на мюзикъла "Лемпицка" се състоя на Williamstown Theatre Festival в американския щат Масачузетс на 20 юли 2018 г.Изложбата в Palacio de Gaviria в Мадрид продължава до 24 февруари 2019 г.