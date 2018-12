Календар и домашно кино

7-13.12

Копче за сън.

Първият pop-up shop, посветен на съня и лесното заспиване. Селекцията на продуктите е интересна: чаршафи от stone washed памук, кашмирени чорапи, етерични масла и вълнени одеяла. Организираи са и два уъркшопа: на 10 декември за етерични масла за спокоен сън и баланс, а на 11.12 - Happiness Now - the power of Theta Healing method. Ще бъде представена (на английски) нова техника за лесно заспиване.

В Event Space 166, начало 11 ч.

7-8.12

Произведение за щастие.

Премиера на представлението на носителите на награда ИКАР за съвременен танц и пърформанс Ива Свещарова и Вили Прагер. Интерпретацията им е върху комерсиализирането на щастието и безбройните книги и техники за постигането му. Драматург е Ивана Ивкович от BAD Company – една от най-известните театрални трупи в Хърватия, музиката е на Емилиян Гацов–Елби.

В ДНК, от 19:30

8 – 9.12

Fika Christmas Market. Зимното издание на Fika маркет предлага селекция от брандове, отдадени на качеството и скандинавския минимилизиъм. Условието участниците да могат да бъдат видяни само на това събитие гарантира на неговите посетители избор от уникални предмети и продукти, създадени специално за събитието. Ще има и коктейл, вдъхновен от шведската традиция, който от Спутник описват като 'течна топла торта', базирана на скинос, мляко и много билки. Скандинавските печива ще приготви готвач, който от 5-годишна възраст живее в Швеция и до съвършенство е овладял рецептата на канелените ролца. Приходите от продадената храна ще бъдат дарени за каузата "Плюшено мече", която подпомага деца в нерваностойно положение. Афтър партито е със скандинавско диско и скандинавска бира в бар Kanaal на 8 декември от 21 ч. В "Спутник", начало 11 ч

8.12

Предай нататък. Благотворителна инициатива, в която можете да се включите като плетете пуловери, изработвате картички, участвате в работилница за сапуни или подаръци. Събраните средства ще отидат в седем хосписа. Начало 10 ч. Предварителна регистрация тук

До 8.12

100 години.

По случай сто години от създаването на Чехословакия в Чешкия център показват поредица от стойностни чешки и словашки филми. На 7 декември е прожекцията на "Семейството на Ники" - документален филм, своеобразно продължение на филма за Никълъс Уинтън "Силата на човечността", награден с "Еми" през 2002 г., Филмът показва как млади хора от различни страни, вдъхновени от сър Уинтън, който спасява живота на деца по време на холокоста, започват спонтанно да търсят все още неоткритите деца от неговия списък от 1939 г. На 8 декември е прожекцията на Fair Play на Андреа Седлачкова. Филмът е с английски субтитри и разказва за Чехословакия през 80-те години. Младата атлетка Анна се опитва да покрие квалификационния норматив за участие в олимпийските игри, включена е в програмата за предолимпийска подготовка, но няколко месеца по-късно разбира, че майка й е давала допинг, който тя е приемала, без да знае.

В Чешки център, от 18:30, вход свободен

8.12

Скачат, пеят малките.

Концерт на деца от различни вокални групи и училища, обединени от идеята за щастието и различни ценности и добродетели. Музикантите Любомир Цанев на роял, Петра Атанасова на флейта и Габриела Калоянова на виолончело подкрепят детските гласове. Песните, които ще изпълнят децата, са записани и в студио и дисковете се продават.

В "Сити Марк Арт Център".

8.12

Лунен преход.

Организирано нощно изкачване на Черен връх в продължение на 6-7 часа. Сборният пункт за тръгване е в Княжево, градинката до последната спирка на трамвай 5. Планираната почивка е в 2 през нощта в хижа "Кумата". И в 4 часа групата потегля към върха, за да улови момента на изгрева.

Тръгване от Княжево, начало в 22.00 ч, цена 35 лв.

8.12

Sweet tooth.

Детско готварско ателие в "Музейко", посветено на коледните сладки. Подходящо е за деца над 6 години и има ограничен брой места за участие. Предвидени са две групи: 12:00 - 12:30 часа и 13:30 - 14:00 часа.

Билетът за кулинарната работилница е на цена от 2 лв. и важи само с билет за "Музейко". Повече детайли на: www.muzeiko.bg





До 9.12

Хвърчащите хора.

Една седмица, посветена на произведенията на Валери Петров. Освен изложба от театрални плакати, вдъхновени от "Бяла приказка, на 7 декември ще има четене на детските приказки "Пук!", "Копче за сън", "В лунната стая" и "Меко казано", както и среща с илюстраторите на новите издания. Ще бъдат представени архивни материали от спектакли на театъра, свързани с Валери Петров, а актьори от Младежкия театър "Николай Бинев" ще представят любимите си стихотворения на Валери Петров.

В Младежки театър "Николай Бинев", пълна програма на: www.mlt.bg

10-11

Международният ден на тангото ще бъде отбелязан в София с френски акцент, защото именно Париж е мястото, от което в началото на ХХ век тангото навлиза в Европа. Във Франция Астор Пиацола отваря нова страница в историята на жанра, създавайки "танго нуево". Френските музиканти Doble Filo – Tango Duo ще свирят два пъти в България: на

10 декември от 19:30 и по време на Gran Milonga (Танго бал) на 11 от 20:00.

В зала "Славейков" на Френския институт

11-16.12

Софийския международен панаир на книгата.

Мотото на тазгодишното издание е "Четири страни - един език", това са Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенщайн, ще се включат 160 участници от България и чужбина. VR инсталацията VRwandlung ("Метаморфозата") ще помогне на посетителите да изживеят историята на Грегор Замза от легендарното произведение на Франц Кафка по интересен начин. Очакват се премиери на най-новите заглавия у нас, срещи с автори и издатели, които ще се провеждат на четвъртия етаж в западното крило на НДК, както и на сцената на Мраморното фоайе (етаж 2). Катя Алвес, Лукас Берфус, Забине Бокмюл, Шерко Фатах, Роберт Менасе са само част от гостуващите писатели. Подготвена е и специална детска програма.

В НДК.

12.12

Въпреки че звучи като абсурд, с коледната си научна комедия двама млади учени (жената е химик, мъжът - ветеринарен лекар) са се заели да докажат, че учените имат чувство за хумор. Темата е Дядо Коледа и какво знаем всъщност за този възрастен човек, който влиза в домовете на децата и ги гледа, докато спят, след като цяла година е наблюдавал какво правят; могат ли елените да летят; безопасно ли е водачът на шейната да има червен нос и други.

В клуб "Абордаж", от 19 ч.

13.12

По случай сто години от рождението на Ленърд Бърнстейн в зала "България" ще звучат неговата опера "Кандид" и мюзикълът "Уестсайдска история". Концерт отбелязва и още един юбилей – 90 години от рождението на големия български композитор Александър Танев. Дъщеря му, пианистката проф. Борислава Танева, ще представи едно от най-красивите му произведения – Дивертименто концертанте за пиано.

В зала "България", начало 19 ч., билети от 12 до 20 лв.

Сериалът е базиран на истинската история за бягството на двама осъдени убийци от затвор в щата Ню Йорк през лятото на 2015 г. След него започва усилено претърсване на целия щат, а за бягството се оказва, че е помогнала омъжената надзирателка в затвора (Патриша Аркет е в ролята на Тили Мичъл), която от няколко месеца има връзка и с двамата мъже. Един от тях е Ричард Мат – артистичен убиец, чиято манипулативност стои зад целия план за бягството и в чиито образ влиза Бенисио дел Торо. Премиера по HBO, 7 декември от 21:00 ч., HBO2, 10 декември от 20:00 ч. и 13 декември от 23:25 ч.Готвачът знаменитост Джейми Оливър е решен да помогне на всички да приготвят съвършена празнична вечеря, като представи най-добрите си съвети и техники, благодарение на които традиционните коледни ястия като картофи, сос hрейви и пуйка да станат по-апетитни от всякога. Празничният епизод е заснет в дома на Джейми в Есекс със семейство и приятели.Премиера по 24Kitchen, 8 декември от 12:00 ч.; 9 декември от 21:00 ч., 10 декември от 13:00 ч. и 21:00 ч.Netflix пуска втори поред германски проект по канала си, който също като първия – сериала Dark, обещава интересно повествование. Сериите следват двама детективи, които се гмурват дълбоко в подземния свят на Берлин, след като смъртта на футболна звезда разтърсва целия град. Следвайки своя собствен нюх и под прикритие, те се натъкват на умопомрачаваща корупция и престъпления.Премиера по Netflix, 7 декември