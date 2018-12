Don't Look Back in Anger: 2018 в изкуството

Илюстрация Работа на Мартин Пенев, актуалния носител на наградата БАЗА

Може би допреди 2-3 години сцената България се беше пренаситила и имаше спешна нужда от въздух и нови имена, а може и просто това да е кръговратът на живота, но ето че поне от 2017 г. насам темата за младите автори се установи трайно на дневен ред.Още миналата година наред с традиционните формати (като "Място за срещи" в галерия "Васка Емануилова") се появиха и нови такива - училището за млади автори на Института за съвременно изкуство, "Портфолио ден" и "15 минути слава" (на галерия "Сариев"), втората част на "Спора за реалността" в галерия "Райко Алексиев" и др. Кулминацията на цялата тази енергия като че ли беше изложбата на номинираните за наградата БАЗА, която тази година спечели Мартин Пенев . Още преди това се отличиха и продължават категорично да се заявяват и отаналите номинирани - Вълко Чобанов, Марта Джурина, Пепа Иванова, София Грънчарова, Радостин Седевчев и Стефан Иванов.Показателно за новата вълна в изкуството е и големият брой самостоятелни изложби на млади автори тази година като например на Мария Налбантова , Аксиния Пейчева, Мич Брезунек, Явор Костадинов и други.Би било почти невъзможно да сложим общ знаменател, да посочим обща линия или тенденция в творчеството им. Но именно тези разнообразие и разнопосочност създават усещане за свобода и ново и начало.2018-та беше добра година не само за младите, но и за един от емлбематичните автори на предишното поколение - Лъчезар Бояджиев. В началото на годината цялостното му творчество беше представено в мащабна ретроспектива в СГХГ. Паралелно с това в галерия "Сариев" в Пловдив течеше друга негова самостоятелна изложба, а през септември той беше отличен с наградата на Столична община за особен принос в културата в категорията "Визуално-пластични изкуства".Малко са художниците, които имат подхода на Бояджиев. По време на изложбата си в СГХГ той предлагаше турове, които всяка седмица събираха десетки млади и любопитни хора, дошли да послушат неговите увлекателни разкази, разпростиращи се от неговото собствено творчество до историята на българското изкуство изобщо.Едва ли има по-красноречив фактор за развитието на една сцена от появата на нови и различни пространства за изкуство. Още в края на 2017-та се появиха три нови важни галерии - "Структура", "Плюс 359" и One Monev Gallery, които бързо успяха да се наложат и да развият дейността си. Последното попълнение в редиците на изискваните нови галерии пък е Oborishte 5 Hall and Gallery, която отвори врати тази есен. 2018-та беше важна година и за независимата сцена - изгубихме едно от емблематичните независими пространства - the fridge, но пък се появиха редица нови точки на алтернативната карта като, които тепърва трябва да развият и утвърдят своя профил и изложбена политика.Най-дългоочакваната и обсъждана книга сред интересуващите се от съвременно изкуство без съмнение беше "Въведение в българското съвременно изкуство" на Весела Ножарова . Книгата е важна не само с това, че представя по лесен и достъпен начин българското изкуство, но и защото е първият такъв труд на английски език. Което пък от своя страна отваря съвсем нови пътища към нашето изкуство, което продължава да страда от невидимостта си на международно ниво. Другата важна инициатива в тази посока, отново идваща от фондация "Отворени изкуства", е платформата Open Art Files . Базата данни с биографи и портфолиа на художници и куратори, статии и документи статира в последните дни на 2018-та и тепърва ще се разраства като платформа за популяризирането на българското съвременно изкуство.Прилагането на златната фестивална формула в сферата на съвременното изкуство значително намалява. Тази година нямаше нито Водна кула арт фест, нито Дома арт фест, нито Нощ/Пловдив, а споменът за Sofia Contemporary бавно излинява.Фестивалната култура се крепеше от няколко по-значими фестивала, чиито профил е и отвъд съвременното изкуство като КвАРТал, "180 градуса", "Фотофабрика" или "Порт прим" в Бургас. И какво всъщност се случи с фестивалите за изкуство? Дали модата им отмина, дали публиката се пренасити или културните оператори се умориха от лудото фестивално темпо, това само времето ще покаже.Националната галерия посрещна 2018-та с един директор, но ще я изправи с друг. Начело на институцията застана Яра Бубнова, чието назначение дойдемомент - само година преди следващото Венецианско биенале, когато България най-сетне ще участва,Скоро след застъпването на длъжност на Бубнова, процесът по одобрение на статут за национално участие във Венеция се задвижи и одобри, отвори се конкурс за кураторски проекти, нае се място за павилиона. Разбира се, много са отворените въпроси за Венецианското биенале или за попълването на колекцията на НХГ с вече превърналото в знаменито дарение от 2 милиона лева, но промяната носи и усещане за надежда.Спорни теми и дискусии има всяка година, но 2018-та се отличи с два грандиони арт скандала - Бронзовата къща на Пламен Деянофф и пърформанс-вечерята на Ода Жон . Каза се много, дори може би прекалено много.а прага на 2019-та, можем да се върнем назад и да потърсим позитивното в двете истории.Бронзовата къща се превърна в повод Столична община да предприеме сериозни мерки за мястото на бившия мавзолей и изобщо да мисли по-активно за изкуство в градска среда.планове подземието на мавзолея да бъде превърнато в галерия, а отгоре, на мястото на Бронзовата къща, да има временни инсталации, избрани след конкурс по програма "Навън". Скулптурата на Пламен Деянофф отключи и така необходимата дискусия за публичната среда - на кого принадлежи тя и как могат или не могат да се вземат решения за изкуството в нея.Случаят с пърформанс-вечерята на Ода Жон в Двореца показа, че съвременното изкуство може истински да вълнува публиката, та дори и води до истерични крайности. Едва ли има друг подобен случай в последните години, когато едно арт събитие да е толкова коментирано и отразявано в медиите - от традиционните културни сайтове, през всевъзможните сутрешни блокове и централни емсии новини до ключовите източници на фалшиви новини. Цялата случка повдигна редица дебати, които за съжаление надхвърлиха естетическите спорове и се превърнаха в повод за нападки срещу новата директорка на НХГ Яра Бубнова.Позитивното случая е, че министърът на културата Боил Банов публично заяви, че актът на Ода Жон е изкуство и че той "няма да върне цензуратав България. Въпросното позитивно обаче бързо беше затрупано под куп интриги, анонимни и публични изказвания, фалшиви новини и твърдения и като цяло междуличностни особици, водещи началото си в миналия век и хвърлящи тежката си сянка над арт сцената у нас и до днес.Хубава ли е Бронзовата къща или не? Пърформанс ли беше събитието на Ода Жон или вечеря? Какъвто да е отговорът, който и да е прав, изкуството трябва да подвига въпроси и да ни кара да мислим. И ето че в това отношение 2018-та бие по резултат. За догодина остава само да си пожелаем дебатите да са по-смислени и зрели и да се въртят повече около самото изкуството, от колкото около личности и случки от миналото.ътуващото европейско биенале Манифеста в Палермо, биеналетата в Берлин, Глазгоу, Сао Пауло и Сидниголемитесе опитваха да намерят баланса между локалното, местния контекст, история и общности и големите теми и предизвикателствата на нашето време.Аспеките на глобализацията, миграцията, фокусът върху доскоро депривилегировани групипреоткриването на пренебрегнати от историята автори. Българско присъствие имаше в Сидни в лицето на младия художникДокатокалендартази година трябваше да се сбогува със събитията в Монреал и Маракеш поради липса на средства и дългове, то на картата се появиха две нови локации, които направиха сериозна заявка. Между юни и октомври се проведе първото биенале в Рига. В списъка с участващи художници се наредиха и българските автори Недко Солаков Вальо Ченков . Другото премиерно биенале, което също получи множество добри отзиви от критиката, е това в Банкок.Докато вече над година продължават скандалите за мултимилионния бюджетдо голяма степен от публични средствана Документа в Касел, биеналетата в Рига и Банкок доказаха, че е възможна алтернатива. И двете събития са частни инициативисе финансират от спонсори.Преди точно 10 години аукционната къща "Сотбис" направи исторически търг на 223 нови произведения на Деймиън Хърст. В съвсем същата сутрин на 15 септември 2008 г. Лемън Брадърс обявяват, чеврати при 600 милиарда долара дълг, което е и най-големият банкрут в историята на САЩ. Хърст си тръгва със 172 милиона долара този ден, но пазарът на съвременното изкуство се срива и му отнемат години, докато върне стойностите си от преди кризата.Сега, 10 години по-късно, когато пазарът е далеч по-стабилен, анонимният художниксе превърна в новата звезда на търговете, след като през октомври тази година негова картина беше унищожена от рамката-шредер за документи само минути, след като беше продадена за 1,4 милиона долара.Но освен годината на най-пъкления план в изкуството 2018-та беше и времето за нови рекорди. Кери Джеймс Маршал се превърна в най-скъпо продавания жив чернокож художник с рекордната цена от 21,1 милиона долара, заплатена не от кой да е от Шон Диди Комбс, който освен рапър, е вече и колекционер на изкуство.Миналата година картина насе продаде за 110,5 милиона долара, което няма как да не наведе на мисълта, чеЗа последните 10 години едва 7,6% от изложбите в американски музеи са били на чернокожи автори, а откупките - само около 2% в сравнение с новите придобивки от бели художници.Годината беше добра и за жените художнички. Макар и с почти 10 милиона по-малко от Маршал, беше поставен и рекорд за най-скъпо продадена творба на жива жена. За 12,4 милиона долара аукционна къща "Сотбис" продаде картина на Джени Савил.Това е едва 21-вата творба на жена в колекцията на музея, която наброява над 2300 експоната. Преди броени дни обаче щастливото събитие беше помрачено от съмнения, че картината е била нелегално придобита по времето на Втората световна война.Изкуството в последните години става все по-чувствително към дискриминацията и пропуските в историята. Обръща се все по-голямо внимание на жените, чернокожите, депривилигорованите групи, забравените от историята по политически причини, пазарът на изкуство от Азия е в небивал подем. Някои казват, че сега не е времето на белите хетеросексуални мъже художници, което обаче явно не важи на, чиято картина "Портрет на художник (басейн с две фигури)" беше продадена за 90,3 милиона долара през ноември тази година.Сп. Art Review публикува своята класация на 100-те най-влиятелни личности в съвременното изкуство. Тази година челната почиция зае галеристът, който отбеляза 25 години от основаването на галерията си с клонове в Ню Йорк, Лондон и Хонконг. Второто място заема художникът Кери Джеймс Маршал. В топ три има и една обща номинация - на движението #metoo, което не разтърси само Холивуд, но световната сцена за изкуство. Останалите художници в топ 10 са Хито Стайрл (под номер 1 миналата година) и Ай Вейвей.Там са още и галеристите Иван и Емануела Вирт, които преди броени дни обявиха старта на института Хаузер&Вирт. Новата "напълно независима" (по думата на основателите) организация ще се занимава с подпомагане на изследователства дейности и консервация. От години големите галерии и дилъри, сред които и самият Дейвид Цвирнер, активно се впускат в различни по мащаб каузи в обществена полза. Дали и как този флирт между комерсиалния интерес и благотворителната дейност ще се отрази върху пазара и сцената като цяло тепърва ще видим през следващите години.По думите на директора на Музея на Африка в Белгия над 80% от африканското изкуство днес се намира в Европа.Ключова роля за това изигра реч на френския президент Макрон миналата година, когато той призова африканското изкуство да се върне у дома си. След това беше възложен научен доклад, който да се занимае с въпроса и който беше представен в края на ноември тази година. В него френската историчка Бенедикт Савой и сенегалският икономист Фелуион Сар препоръчват реституция.Темата е повече от болезнена за европейските музеи. Докато едни си затварят очите за открадното изкуство (не само от Африка, но и като цяло от колониално време и от Втората световна война), други плахо започват да реформират музеите и изложбената си политика. Такъв пример е именно Музеят на Африка, чието начало тъне в сянката на колониалното завоевание на крал Леополд Втори в Конго. Днес обаче музеят се опитва да включи в сбирката си и неизказаната история на насилието и жертвите на колониализма, като за тази цел се обръща и към съвременни художници от Конго.За реституция все още не може да става дума и е крайно неясно дали и как някога неправомерно придобитото наследство ще бъде върнато. По-важното в момента е, че за темата вече се говори все по-открито и публиката в Европа, а и по света, вече започва да развива така необходимата чувствителност в обсъждането на проблема.