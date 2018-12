Културни X-mas маршрути

Фрагмент от "Тропически затвор" на Норберт Биски, част от изложбата "Natura naturans / Природата в изкуството" в Structura





Празничните дни са възможност за излизане от обичайния ритъм и наваксване с културния живот. Няколко препоръки за свободното ви време.Краят на годината донесе няколко интересни премиери.Изложбата "Близката чужденка" в галерия "Васка Емануилова" ни среща с недостатъчно добре познатата история на родената в Албания, живяла в България и потискана от комунистическия режим художничка Лика Янко (1928-2001).Първата ретроспективна изложба на художника и сценограф Венелин Шурелов е в Credo Bonum. "Дигиталното изкуство се състои в срещата между технологията и културните процеси. Те на свой ред отразяват паниките, съмненията и утопиите, свързани с иновациите", каза той в разговор, който ще публикуваме в началото на януари.Тази седмица в Structura откри сборната изложба "Natura naturans / Природата в изкуството", експозиция, изградена около темата за природата в немската литература, философия, наука и изобразително изкуство.Широко коментираната по грешните причини изложба "Прегръдката" на Ода Жон е в Националната галерия до 13 януари.Извън София, може да се спрете на изложбите Mud на пловдивската съвременна художничка Мартина Вачева в Sariev Contemporary и Go – Went – Gone в contemporary space във Варна - изложба на художници от града, които са заминали дългосрочно или постоянно живеят и работят в други градове или извън страната.Ако чакате празниците, за да прекарате най-сетне няколко спокойни часа с книга в ръка, може да проверите препоръките ни за четива в новия брой на "Капитал".Tази вечер (22 декември) от 22 ч. до ранни зори в Underground Gallery може да чуете дуото Annanan от Берлин, диджеите от техно платформата "Бетон", а вечерта ще открие изключително продуктивният български електронен артист Evitceles, чийто нов албум Constant Yearning излезе през ноември от италианския лейбъл Yerevan Tapes.Ако асоциациите ви с електронна музика не са толкова експериментални, може да се насочите към Sofia Live Club, където на 25 декември ще свирят Gravity Co. По-рано тази година те се събраха след четиригодишна пауза, а на няколко пъти те загатнаха и че можем да очакваме нови песни от тях през 2019-а.На 29 декември, също в Sofia Live Club, ще свирят Hayes & Y. Представихме ви ги през 2015 г ., когато бяха в началото на пътя си – оттогава те преминаха през много промени, успяха да направят първи международни изяви, а актуалният им адрес е в Манчестър. Тази година песента им The Feeling влезе в ефира на BBC 6, а актуалният им сингъл Blue утвърди новата посока, в която те работят – повече синтезатори и повече запомнящи се припеви. Преди тях, на сцената ще бъде Dded Star, проект на бившия вокалист на "Сепуко 6" Ангел Каспарянов.Коледните дни се превръщат в удобен момент за концерти на още български групи, чийто състав е поне частично базиран извън страната: The Strawberry Finns в Tell Me на 26 декември и Rosenquarzexpress в Gaba същата вечер.На 29 декември съвременният артист и все по-често изявяващият се като изпълнител Иво Димчев ще представи композирани в Сидни напълно нови песни във "Фабрика 126", заедно с тези от миналогодишния си албум Sculptures. Неотдавна той пусна режисирано от него видео към интерпретацията си на "Хубава си, моя горо".В навечерието на Нова Година неотдавна издалата нов албум етно група Oratnitza ще свири в Mixtape 5 заедно със също модернизиращите българската фолклорна музика Бalkansky, експерименталната джаз група The Bedlam Club и много други.Всяка седмица "Кино Култура" организира прожекции, а неделният филм на 30 декември е италианската комедия от 2016 г. "Перфектни непознати" на Паоло Дженовезе, в която събиране между дългогодишни приятели се превръща в едновременно забавна и плашеща диагноза на времето, в което живеем.Последното издание за годината на изключително успешната поредица "Актьори срещу поети", което по забавен начин противопоставя авторското четене и актьорското изпълнение, е на 29 декември в "Сфумато".Ако скоро не сте гледали нова постановка на български драматург, то може да се упътите към "театър 199", където на 30 декември ще се играе "Кроасан" на Мартин Колев